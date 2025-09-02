suzuki sold 113936 new two-wheelers in august 2025 with an increase of 9 percent सुजुकी के टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक, बीते महीने मिले 100000 से ज्यादा खरीददार; एक्सपोर्ट में भी 29% की तेजी, Auto Hindi News - Hindustan
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (SMIPL) ने अगस्त, 2025 में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी ने इस महीने कुल 1,13,936 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की टू-व्हीलर बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 03:44 PM
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (SMIPL) ने अगस्त, 2025 में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी ने इस महीने कुल 1,13,936 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की टू-व्हीलर बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 1,04,800 यूनिट्स था। बता दें कि घरेलू मार्केट में कंपनी ने कुल 91,629 टू-व्हीलर बेचे जो पिछले साल के 87,480 यूनिट्स से 5 पर्सेंट अधिक हैं। आइए जानते हैं इस दौरान हुए कंपनी की टू-व्हीलर बिक्री के बारे में विस्तार से।

29% बढ़ गया एक्सपोर्ट

दूसरी ओर एक्सपोर्ट के मामले में सुजुकी ने बड़ी छलांग लगाई। बता दें कि इस दौरान सुजुकी ने कुल 22,307 यूनिट्स टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट किया। बता दें कि इस दौरान सुजुकी के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में 29 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा महज 17,320 यूनिट्स था। ये आंकड़े बताते हैं कि सुजुकी की पकड़ भारत के साथ ग्लोबल मार्केट में भी मजबूत हो रही है।

क्या कहती है कंपनी

इस मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) दीपक मुत्रेजा ने ग्राहकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगस्त की यह बढ़त उन्हें फेस्टिव सीजन के लिए और ज्यादा मजबूती देती है। सिर्फ बाइक और स्कूटर ही नहीं, बल्कि सुजुकी ने स्पेयर पार्ट्स सेल्स में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त में कंपनी ने करीब 856 मिलियन रुपये के पार्ट्स बेचे जो पिछले साल की तुलना में 21 पर्सेंट ज्यादा है। यह साफ दिखाता है कि ग्राहक न सिर्फ नए टू-व्हीलर खरीद रहे हैं बल्कि आफ्टर-सेल्स सर्विस और असली पार्ट्स पर भी भरोसा जता रहे हैं।

पोर्टफोलियो को बना रही अट्रेक्टिव

बता दें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और आकर्षक बना रही है। हाल ही में सुजुकी ने अपने पॉपुलर स्कूटर Avenis का नया डुअल-टोन कलर वैरिएंट लॉन्च किया है। इससे स्कूटर का लुक और भी स्टाइलिश हो गया है। बता दें कि साल 2006 से भारत में मौजूद सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, गुरुग्राम प्लांट से हर साल करीब 1.3 मिलियन यूनिट्स बनाती है और इसमें स्कूटर्स से लेकर प्रीमियम और बिग बाइक तक की पूरी रेंज शामिल है।

