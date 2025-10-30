सुजुकी जापान में 'इंडियन करी' से भी करने लगी कमाई, बेच रही रेडी-टू-ईट फूड पैकेट; जानिए कीमत
भारत और जापान के कलोब्रेशन में एक मजेदार ट्विस्ट आया है। दरअसल, सुजुकी मोटर कॉर्प ने एक वर्कप्लेस एक्सपेरिमेंट को एक नए बिजनेस वेंचर में बदल दिया है। दरअसल, कंपनी ने अपने होम मार्केट जापान में इंडियन करी बेचना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जुलाई 2025 से ही की है, लेकिन 3 महीने में ही यह इतना पॉपुलर हो गया कि अब तक कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा पैकेट बेच डाले। इसकी शुरुआत खासकर भारतीय कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे जापान में काफी फेमस हो चुकी है।
दरअसल, जापान में सुजुकी के साथ करीब 200 भारतीय कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में उन्हें घर जैसा माहौल देने के लिए कंपनी ने भारतीय वेज करी का प्री-पैकेज्ड बिजनेस शुरू किया। कंपनी ने जनवरी, 2024 में अपने कैफेटेरिया में भारतीय करी बेचना शुरू किया था। सुजुकी जापान में पहले ही इन करी मील्स के 100,000 से ज्यादा पैकेट बेच चुकी है, जो विदेशों में इंडियन खाने की जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। ये रेडी-टू-ईट करी सुजुकी मोटर और टोरिजन कंपनी ने मिलकर बनाई हैं। सुजुकी में ज्यादातर भारतीय कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब कंपनी ने विदेशी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। खासकर प्रशिक्षित कर्मचारियों की हायरिंग बढ़ाई जाएगी।
अब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इस सर्विस को अब कंपनी ने कॉमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया है। उसकी मंशा इस करी को पूरे जापान में फेमस करने की है। इसके लिए कंपनी ने इसे ‘सुजुकी कैफेटेरिया इंडियन वेजिटेरियन करी’ नाम से बाजार में उतारा है। रेडी-टू-ईट वाली इस करी की पैकेट को बस उबले हुए पानी में डालना है, जिसके बाद यह खाने के लिए तैयार हो जाती है। सुजुकी ने फिलहाल इसे 4 टेस्ट में लॉन्च किया है, जिसमें गाजर वाली सांभर, टमाटर करी, मटर मसाला और मूंग दाल करी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी एक पैकेज की कीमत 918 येन यानी करीब 500 रुपए है। कंपनी ने अब 14 अन्य टेस्ट में भी इस करी को लॉन्च करने का फैसला किया है।ते हैं.
