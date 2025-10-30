Hindustan Hindi News
सुजुकी जापान में 'इंडियन करी' से भी करने लगी कमाई, बेच रही रेडी-टू-ईट फूड पैकेट; जानिए कीमत

संक्षेप: भारत और जापान के कलोब्रेशन में एक मजेदार ट्विस्ट आया है। दरअसल, सुजुकी मोटर कॉर्प ने एक वर्कप्लेस एक्सपेरिमेंट को एक नए बिजनेस वेंचर में बदल दिया है। दरअसल, कंपनी ने अपने होम मार्केट जापान में इंडियन करी बेचना शुरू कर दिया है।

Thu, 30 Oct 2025 08:12 PM
भारत और जापान के कलोब्रेशन में एक मजेदार ट्विस्ट आया है। दरअसल, सुजुकी मोटर कॉर्प ने एक वर्कप्लेस एक्सपेरिमेंट को एक नए बिजनेस वेंचर में बदल दिया है। दरअसल, कंपनी ने अपने होम मार्केट जापान में इंडियन करी बेचना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जुलाई 2025 से ही की है, लेकिन 3 महीने में ही यह इतना पॉपुलर हो गया कि अब तक कंपनी ने 1 लाख से ज्‍यादा पैकेट बेच डाले। इसकी शुरुआत खासकर भारतीय कर्मचारियों को ध्‍यान में रखकर की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे जापान में काफी फेमस हो चुकी है।

दरअसल, जापान में सुजुकी के साथ करीब 200 भारतीय कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में उन्‍हें घर जैसा माहौल देने के लिए कंपनी ने भारतीय वेज करी का प्री-पैकेज्‍ड बिजनेस शुरू किया। कंपनी ने जनवरी, 2024 में अपने कैफेटेरिया में भारतीय करी बेचना शुरू किया था। सुजुकी जापान में पहले ही इन करी मील्स के 100,000 से ज्यादा पैकेट बेच चुकी है, जो विदेशों में इंडियन खाने की जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। ये रेडी-टू-ईट करी सुजुकी मोटर और टोरिजन कंपनी ने मिलकर बनाई हैं। सुजुकी में ज्‍यादातर भारतीय कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब कंपनी ने विदेशी कर्मचारियों की संख्‍या बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। खासकर प्रशिक्षित कर्मचारियों की हायरिंग बढ़ाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:लोग हाथों-हाथ खरीद रहे थे ये बाइक, बंपर डिमांड देख TVS ने जोड़ा नया कलर वैरिएंट

अब कंपनी ने अपने प्रोडक्‍ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इस सर्विस को अब कंपनी ने कॉमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया है। उसकी मंशा इस करी को पूरे जापान में फेमस करने की है। इसके लिए कंपनी ने इसे ‘सुजुकी कैफेटेरिया इंडियन वेजिटेरियन करी’ नाम से बाजार में उतारा है। रेडी-टू-ईट वाली इस करी की पैकेट को बस उबले हुए पानी में डालना है, जिसके बाद यह खाने के लिए तैयार हो जाती है। सुजुकी ने फिलहाल इसे 4 टेस्‍ट में लॉन्‍च किया है, जिसमें गाजर वाली सांभर, टमाटर करी, मटर मसाला और मूंग दाल करी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी एक पैकेज की कीमत 918 येन यानी करीब 500 रुपए है। कंपनी ने अब 14 अन्‍य टेस्‍ट में भी इस करी को लॉन्‍च करने का फैसला किया है।ते हैं.

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
