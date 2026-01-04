Hindustan Hindi News
इस कंपनी के स्कूटर पर फिदा हुए लोग, 31 दिन में ताबड़तोड़ 1.22 लाख टू-व्हीलर सेल; देश में छा गए इसके ये 2 मॉडल

संक्षेप:

भारतीय लोग सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी के स्कूटर पर फिदा हैं। पिछले महीने 31 दिन में कंपनी ने ताबड़तोड़ 1.22 लाख टू-व्हीलर सेल किए हैं। देश में इसके दो मॉडल एक्सेस 125 (Access 125) और बर्गमैन 125 (Burgman 125) की हाई डिमांड है।

Jan 04, 2026 04:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की जानी-मानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd - SMIPL) ने दिसंबर 2025 में अपनी बिक्री के आंकड़ों से राहत की खबर दी है। 125cc स्कूटर सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाली सुजुकी (Suzuki) ने इस महीने YoY और MoM दोनों स्तरों पर पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। खासतौर पर एक्सेस 125 (Access 125) और बर्गमैन 125 (Burgman 125) की दमदार डिमांड ने कंपनी की परफॉर्मेंस को संभाले रखा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में सुजुकी की कुल बिक्री

सुजुकी (Suzuki) ने दिसंबर 2025 में कुल 1,22,366 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 26.41% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। दिसंबर 2024 की कंपनी की बिक्री 96,804 यूनिट थी, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ 25,562 यूनिट का रहा।

नवंबर 2025 के मुकाबले बिक्री में हल्की-सी बढ़त देखने को मिली, जो 0.05% की MoM ग्रोथ है। नवंबर 2025 की बिक्री 1,22,300 यूनिट थी। त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री का स्थिर रहना सुजुकी (Suzuki) के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

घरेलू बाजार का दबदबा बरकरार

दिसंबर 2025 में सुजुकी (Suzuki) की घरेलू बिक्री 97,823 यूनिट रही, जो कुल बिक्री का करीब 80% (79.94%) हिस्सा है। इसकी YoY ग्रोथ 24.09% की रही। दिसंबर 2024 में घरेलू बिक्री 78,834 यूनिट थी, जो 18,989 यूनिट का वॉल्यूम गेन है।

घरेलू बाजार में सुजुकी (Suzuki) की सबसे बड़ी ताकत एक्सेस 125 (Access 125) बनी हुई है, जो एक फैमिली-फ्रेंडली स्कूटर है। इसके अलावा बर्गमैन 125 (Burgman 125) अपने मैक्सी-स्कूटर स्टाइल और आरामदायक राइड के कारण ग्राहकों को आकर्षित करता रहा।

एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल

जहां घरेलू बिक्री मजबूत रही, वहीं एक्सपोर्ट फ्रंट पर सुजुकी (Suzuki) ने और बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी की एक्सपोर्ट बिक्री 24,543 यूनिट रही, जो कुल बिक्री में 20.06% की हिस्सेदारी है। इसकी YoY ग्रोथ 36.58% की रही। दिसंबर 2024 में इसकी 17,970 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। हालांकि, नवंबर 2025 के मुकाबले एक्सपोर्ट में 5.39% MoM गिरावट आई और करीब 1,397 यूनिट कम भेजी गईं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
