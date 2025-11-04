इस कंपनी की बाइक्स पर टूट पड़े लोग, तगड़ी सेल से हुई अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री; ताबड़तोड़ 1,29,261 यूनिट सेल
संक्षेप: पिछले महीने लोग सुजुकी कंपनी की मोटरसाइकिल पर टूट पड़े। तगड़ी सेल से कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की है। इस कंपनी ने पिछले महीने अक्टूबर में ताबड़तोड़ 129261 यूनिट्स की सेल हासिल की है।
भारत के टू-व्हीलर बाजार में इस बार त्योहारों की रौनक ने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (SMIPL) के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अक्टूबर 2025 में कुल 1,29,261 यूनिट्स (घरेलू + एक्सपोर्ट) की डिलीवरी की। पिछले साल अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 1,20,055 यूनिट्स था, यानी कंपनी ने इस बार 8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
घरेलू बिक्री में स्थिरता
कंपनी की घरेलू बिक्री (Domestic Sales) 1,03,454 यूनिट (पिछले साल 1,04,940 यूनिट्स) रही। वहीं, एक्सपोर्ट (Exports) की बात करें तो इसकी बिक्री 25,807 यूनिट (पिछले साल 15,115 यूनिट्स) तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि सुजुकी के एक्सपोर्ट में 71% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते प्रभाव को दिखाती है।
त्योहारों में ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स
कंपनी की रिटेल सेल्स यानी डीलरशिप से ग्राहकों तक पहुंची बाइक और स्कूटरों की संख्या भी रिकॉर्ड रही। अक्टूबर 2025 में सुजुकी ने 1,40,679 यूनिट्स की रिटेल सेल्स दर्ज कीं, जबकि पिछले साल अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 1,36,976 यूनिट्स था।
ग्राहकों के भरोसे से बना रिकॉर्ड
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) दीपक मुतरेजा ने कहा कि अक्टूबर 2025 हमारे लिए एक अहम माइलस्टोन है। यह उपलब्धि हमारे ग्राहकों और डीलर नेटवर्क के भरोसे की वजह से संभव हुई है। 1.40 लाख से ज्यादा रिटेल सेल्स त्योहारी सीजन की मजबूत डिमांड को दर्शाती हैं। हमारा फोकस ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने और देशभर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर रहेगा।
स्पेयर पार्ट्स बिजनेस ने भी किया कमाल
अक्टूबर 2025 में सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स बिजनेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी ने 857 मिलियन (करीब 85.7 करोड़) की स्पेयर पार्ट्स बिक्री दर्ज की।
नए डीलरशिप और नए कलर
अक्टूबर 2025 में कंपनी ने उत्तराखंड के रुड़की में नया डीलरशिप योई सुजुकी (Yoi Suzuki) शुरू किया, जो ग्राहकों को 3S अनुभव (सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स) एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही कंपनी ने GIXXER SF और GIXXER में नए कलर ऑप्शन और ग्राफिक्स भी लॉन्च किए, जो इन्हें और ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं।
त्योहारों के मौके पर ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए सुजुकी ने सुजुकी मोटो फेस्ट (Suzuki Moto Fest) भी आयोजित किया, जहां लोगों को सुजुकी टू-व्हीलर्स की परफॉर्मेंस और फीचर्स का लाइव अनुभव मिला।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
