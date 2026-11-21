भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। सुजुकी एक्सेस को बीते महीने कुल 83,684 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सुजुकी एक्सेस की बिक्री में सालाना आधार पर 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 70,327 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही सुजुकी जिक्सर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रहा। सुजुकी बर्गमैन ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 31,856 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवेनिस रही। सुजुकी एवेनिस ने इस दौरान 53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,069 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर रही। सुजुकी जिक्सर ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 859 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही जिक्सर 250 बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स रही। सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स ने इस दौरान 50 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,350 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी ई-एक्सेस रही। सुजुकी ई-एक्सेस स्कूटर को इस दौरान कुल 534 नए ग्राहक मिले। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर 250 रही। सुजुकी जिक्सर 250 ने इस दौरान 764 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 95 यूनिट्स की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही सुजुकी GSX-8R बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी हायाबुसा रही। हायाबुसा ने इस दौरान 353 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 145 यूनिट बाइक की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800DE रही। वी-स्ट्रॉम 800DE ने अक्टूबर, 2026 में कुल 5 यूनिट सुपरबाइक की बिक्री दर्ज की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी GSX-8R रही। इसने इस दौरान कुल 2 यूनिट सुपरबाइक की बिक्री दर्ज की।