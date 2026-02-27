Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुजुकी के इस स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

Feb 27, 2026 02:46 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में सुजुकी (Suzuki) के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर जनवरी, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा है।

सुजुकी के इस स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल
0

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में सुजुकी (Suzuki) के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर जनवरी, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा है। बीते महीने सुजुकी एक्सेस को कुल 69,042 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सेस की बिक्री में 26 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 54,587 यूनिट्स रहा था। आइए जानते हैं सुजुकी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

ये भी पढ़ें:136Km की रेंज वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब नेपाल की सड़कों पर दौड़ेगा

26% घट गई जिक्सर की बिक्री

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रही। बर्गमैन ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 23,474 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवनिस रही। सुजुकी एवनिस ने 6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 5,068 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। बिक्री कि लिस्ट में तीसरे नंबर पर सुजुकी जिक्सर रही। सुजुकी जिक्सर ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,211 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:स्कूटर हो तो ऐसा! महाराष्ट्र के 50 लाख लोगों ने खरीदा, कीमत मात्र ₹75,433

703 यूनिट बिका सुजुकी e एक्सेस

बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सुजुकी e एक्सेस रहा। सुजुकी e एक्सेस ने इस दौरान 703 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी V-Strom SX रही। सुजुकी V-Strom SX ने इस दौरान 37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 618 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी हायाबूसा रही। सुजुकी हायाबूसा ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 52 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:कंपनी की सभी मोटरसाइकिल पर भारी पड़ा ये स्कूटर, जनवरी में लोगों ने जमकर खरीदा

आठवें नंबर पर रही जिक्सर 250

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी जिक्सर 250 रही। सुजुकी जिक्सर 250 ने इस दौरान 42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी V- SX800 DE रही। सुजुकी V-Strom DE ने 83 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ के 11 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।