सुजुकी के इस स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में सुजुकी (Suzuki) के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर जनवरी, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा है। बीते महीने सुजुकी एक्सेस को कुल 69,042 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सेस की बिक्री में 26 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 54,587 यूनिट्स रहा था। आइए जानते हैं सुजुकी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
26% घट गई जिक्सर की बिक्री
बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रही। बर्गमैन ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 23,474 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवनिस रही। सुजुकी एवनिस ने 6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 5,068 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। बिक्री कि लिस्ट में तीसरे नंबर पर सुजुकी जिक्सर रही। सुजुकी जिक्सर ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,211 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
703 यूनिट बिका सुजुकी e एक्सेस
बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सुजुकी e एक्सेस रहा। सुजुकी e एक्सेस ने इस दौरान 703 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी V-Strom SX रही। सुजुकी V-Strom SX ने इस दौरान 37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 618 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी हायाबूसा रही। सुजुकी हायाबूसा ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 52 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
आठवें नंबर पर रही जिक्सर 250
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी जिक्सर 250 रही। सुजुकी जिक्सर 250 ने इस दौरान 42 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी V- SX800 DE रही। सुजुकी V-Strom DE ने 83 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ के 11 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
