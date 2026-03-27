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बिक्री में नंबर-1 बना यह स्कूटर, फरवरी में मिले 70,000 से ज्यादा खरीदार; कंपनी के दूसरे 9 मॉडल छूटे पीछे

Mar 27, 2026 01:42 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर को काफी पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 (Suzuki Access 125) ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है।

बिक्री में नंबर-1 बना यह स्कूटर, फरवरी में मिले 70,000 से ज्यादा खरीदार; कंपनी के दूसरे 9 मॉडल छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर को काफी पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 (Suzuki Access 125) ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। सुजुकी एक्सेस को बीते महीने कुल 70,137 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सेस की बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 59,039 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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113% बढ़ गई बर्गमैन की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रही। बर्गमैन ने इस दौरान 113 पर्सेंट की भारी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23,366 यूनिट की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवेनिस रही। एवेनिस ने इस दौरान 271 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,127 यूनिट की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर (Gixxer) रेंज रही। हालांकि, जिक्सर ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 847 यूनिट की ही बिक्री की।

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सिर्फ 732 यूनिट बिका ई-एक्सेस

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX रही। वी-स्ट्रॉम ने इस दौरान 75 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 812 यूनिट की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ई-एक्सेस रहा। इसने कुल 732 यूनिट की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुपरबाइक सुजुकी हायाबुसा रही। हायाबुसा ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 30 यूनिट की बिक्री की।

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69% घट गई जिक्सर 250 की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी जिक्सर 250 रही। जिक्सर 250 ने इस दौरान 69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 16 यूनिट की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर सुजुकी GSX-8R और DL800DE रहे, जिन्होंने 2-2 यूनिट की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो बीते महीने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को 1,01,071 खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर सुजुकी की कुल बिक्री में 38 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 73,215 यूनिट था।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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