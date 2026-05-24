सुजुकी के इस स्कूटर का पूरा देश दीवाना, अप्रैल में 70,339 लोगों ने खरीदा; दूसरे सभी मॉडल छूटे पीछे
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में सुजुकी एक्सेस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना।
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने जीत लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में सुजुकी एक्सेस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना। इस दौरान सुजुकी एक्सेस ने कुल 70,339 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 65,107 यूनिट्स था। सुजुकी एक्सेस की इस बादशाहत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 125cc स्कूटर सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आइए जानते हैं पिछले महीने सुजुकी के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
बर्गमैन और एवेनिस का जलवा
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रहा। बर्गमैन ने इस दौरान 16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 19,337 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवेनिस रहा। एवेनिस ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,805 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर सुजुकी की पॉपुलर बाइक जिक्सर (GIXXER)रही। जिक्सर ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 977 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।
वी-स्ट्रॉम एसएक्स ने मारी बाजी
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स रही। वी-स्ट्रॉम ने इस दौरान 186 पर्सेंट की भारी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 776 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी का नया इलेक्ट्रिक अवतार ई-एक्सेस रहा। इस दौरान सुजुकी ई-एक्सेस की कुल 702 यूनिट्स बिकीं। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर 250 रही। जिक्सर 250 ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 40 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।
हायाबुसा की रफ्तार
आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी की रफ्तार की रानी हायाबुसा रही। हायाबुसा ने इस दौरान 69 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 20 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी की एडवेंचर बाइक DL800DE रही। सुजुकी DL800DE को इस दौरान कुल 6 लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक GSX-8R रही। GSX-8R को इस दौरान कुल 2 लोगों ने खरीदा।
कुल बिक्री में 3% की बढ़ोतरी
अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 98,004 यूनिट्स टू-व्हीलर बेचे हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 95,250 यूनिट्स के आसपास था। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 3 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ हासिल की है। हालांकि, मार्च, 2026 में हुई 1,05,398 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले इस महीने कंपनी की ओवरऑल सेल में 7 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद भी भारतीय मार्केट में सुजुकी के स्कूटर्स का दबदबा पूरी तरह कायम है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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