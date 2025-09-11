Suzuki Katana discontinued in India, check all details भारत से उठ गया इस बाइक का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने चुपके से कर दी विदाई; वेबसाइट से भी हटाया, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki Katana discontinued in India, check all details

भारत से उठ गया इस बाइक का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने चुपके से कर दी विदाई; वेबसाइट से भी हटाया

सुजुकी कटाना (Suzuki Katana) बाइक का भारत से बोरिया-बिस्तर उठ गया है। कंपनी ने चुपके से इसकी विदाई कर दी है। कंपनी ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हटा दिया है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 11:24 AM
share Share
Follow Us on
भारत से उठ गया इस बाइक का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने चुपके से कर दी विदाई; वेबसाइट से भी हटाया
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda CB1000 Hornet SParrow

भारत में बिग बाइक लवर्स के लिए एक निराशाजनक खबर आई है। जी हां, क्योंकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने चुपचाप अपनी सुपरनेकेड बाइक कटाना (Katana) को भारतीय बाजार से हटा दिया है। यह बाइक करीब 3 साल से अधिक समय तक यहां उपलब्ध रही और अपनी ‘80s रेट्रो-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। आइए जरा विस्तार से इस बाइक की खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda CB1000 Hornet SP

Honda CB1000 Hornet SP

₹ 12.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja ZX 6R

Kawasaki Ninja ZX 6R

₹ 11.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati Monster

Ducati Monster

₹ 12.95 - 15.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja 1100SX

Kawasaki Ninja 1100SX

₹ 13.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 890 Duke R

KTM 890 Duke R

₹ 14.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Street Triple

Triumph Street Triple

₹ 10.17 - 12.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सुजुकी कटाना (Katana) की खास बातें


सुजुकी कटाना (Katana) में 999cc का 4-सिलेंडर (K5-डेरिव्ड) इंजन मिलता है, जो 152hp की पावर और 106Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसका चेसिस GSX-S1000 पर आधारित था। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला होंडा CB1000 Hornet SP से होती थी, जिसकी कीमत 12.36 लाख रुपये है। वहीं, सुजुकी कटाना की आखिरी कीमत 13.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) थी।


क्यों थी कटाना खास?


सुजुकी कटाना (Katana) एक फास्ट, फन और अट्रैक्टिव बाइक थी। इसका इनलाइन-4 इंजन, जापानी क्वॉलिटी और अनोखा डिजाइन इसे अलग पहचान देते थे। हालांकि, भारतीय मार्केट में यह कभी ज्यादा नहीं चल पाई। अक्सर डीलरशिप पर 1 लाख+ डिस्काउंट के साथ उपलब्ध रहती थी।


अब सुजुकी का बिग बाइक पोर्टफोलियो


कटाना (Katana) के बंद होने के बाद सुजुकी के पास अब कोई 1000cc इनलाइन-फोर बाइक नहीं बची। फिलहाल, कंपनी भारत में हायाबुसा (Hayabusa) कीमत-16.90 लाख, GSX-8R – कीमत 9.25 लाख और V-Strom 800DE – कीमत 10.30 लाख बेच रही है। हालांकि, कंपनी ने हाल ही में GSX-R1000R को ग्लोबल मार्केट में फिर से पेश किया है, लेकिन भारत में इसकी वापसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी के टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक, बीते महीने मिले 100000 से ज्यादा खरीददार

सुजुकी कटाना (Katana) का बंद होना उन राइडर्स के लिए निराशाजनक है, जो एक स्टाइलिश और पावरफुल 1000cc नेकेड बाइक लेना चाहते थे। अब अगर आप सुज़ुकी की इनलाइन-4 मशीन चाहते हैं, तो एक ही विकल्प (Hayabusa) का है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।