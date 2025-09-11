भारत से उठ गया इस बाइक का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने चुपके से कर दी विदाई; वेबसाइट से भी हटाया
सुजुकी कटाना (Suzuki Katana) बाइक का भारत से बोरिया-बिस्तर उठ गया है। कंपनी ने चुपके से इसकी विदाई कर दी है। कंपनी ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हटा दिया है।
भारत में बिग बाइक लवर्स के लिए एक निराशाजनक खबर आई है। जी हां, क्योंकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने चुपचाप अपनी सुपरनेकेड बाइक कटाना (Katana) को भारतीय बाजार से हटा दिया है। यह बाइक करीब 3 साल से अधिक समय तक यहां उपलब्ध रही और अपनी ‘80s रेट्रो-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। आइए जरा विस्तार से इस बाइक की खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 11.69 लाख
Ducati Monster
₹ 12.95 - 15.95 लाख
Kawasaki Ninja 1100SX
₹ 13.49 लाख
KTM 890 Duke R
₹ 14.5 लाख
Triumph Street Triple
₹ 10.17 - 12.07 लाख
सुजुकी कटाना (Katana) की खास बातें
सुजुकी कटाना (Katana) में 999cc का 4-सिलेंडर (K5-डेरिव्ड) इंजन मिलता है, जो 152hp की पावर और 106Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसका चेसिस GSX-S1000 पर आधारित था। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला होंडा CB1000 Hornet SP से होती थी, जिसकी कीमत 12.36 लाख रुपये है। वहीं, सुजुकी कटाना की आखिरी कीमत 13.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) थी।
क्यों थी कटाना खास?
सुजुकी कटाना (Katana) एक फास्ट, फन और अट्रैक्टिव बाइक थी। इसका इनलाइन-4 इंजन, जापानी क्वॉलिटी और अनोखा डिजाइन इसे अलग पहचान देते थे। हालांकि, भारतीय मार्केट में यह कभी ज्यादा नहीं चल पाई। अक्सर डीलरशिप पर 1 लाख+ डिस्काउंट के साथ उपलब्ध रहती थी।
अब सुजुकी का बिग बाइक पोर्टफोलियो
कटाना (Katana) के बंद होने के बाद सुजुकी के पास अब कोई 1000cc इनलाइन-फोर बाइक नहीं बची। फिलहाल, कंपनी भारत में हायाबुसा (Hayabusa) कीमत-16.90 लाख, GSX-8R – कीमत 9.25 लाख और V-Strom 800DE – कीमत 10.30 लाख बेच रही है। हालांकि, कंपनी ने हाल ही में GSX-R1000R को ग्लोबल मार्केट में फिर से पेश किया है, लेकिन भारत में इसकी वापसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
सुजुकी कटाना (Katana) का बंद होना उन राइडर्स के लिए निराशाजनक है, जो एक स्टाइलिश और पावरफुल 1000cc नेकेड बाइक लेना चाहते थे। अब अगर आप सुज़ुकी की इनलाइन-4 मशीन चाहते हैं, तो एक ही विकल्प (Hayabusa) का है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।