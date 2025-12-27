Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition Showcased At 2026 Tokyo Auto Salon
जिम्नी का ये अवतार सभी को कर रहा हैरान, देखने वालों की नजर नहीं हट रही! कंपनी ये नई कार भी लाई

जिम्नी का ये अवतार सभी को कर रहा हैरान, देखने वालों की नजर नहीं हट रही! कंपनी ये नई कार भी लाई

संक्षेप:

सुजुकी ने ग्लोबल मार्केट के लिए एक साथ अपने कई प्रोडक्ट को पेश किया है। दरअसल, कंपनी ने 2026 टोक्यो ऑटो सैलून में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मजा लेने वालों के लिए कई शानदार प्रोडक्ट दिखाए। लाइफ विद एडवेंचर थीम सुजुकी की इस इवेंट के लिए दिशा को साफ तौर पर दिखाती है।

Dec 27, 2025 11:13 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सुजुकी ने ग्लोबल मार्केट के लिए एक साथ अपने कई प्रोडक्ट को पेश किया है। दरअसल, कंपनी ने 2026 टोक्यो ऑटो सैलून में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मजा लेने वालों के लिए कई शानदार प्रोडक्ट दिखाए। "लाइफ विद एडवेंचर" थीम सुजुकी की इस इवेंट के लिए दिशा को साफ तौर पर दिखाती है। इस विजन को सच करने के लिए सुजुकी एडवेंचर पर फोकस करने वाले कई कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाए। हालांकि, कंपनी ने अभी ये कन्फर्म नहीं किया कि इन प्रोडक्ट को मार्केट में कब तक लाया जाएगा।

1. मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स एडिशन जिम्नी नोमेड
यह कॉन्सेप्ट मॉडल पॉपुलर मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स एक्शन रोल-प्लेइंग गेम से प्रेरणा लेता है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य आइडिया इस सवाल से आया – "क्या होगा अगर SUZUKI मॉन्स्टर हंटर की दुनिया में मौजूद होती?" जिम्नी नोमेड मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स कॉन्सेप्ट में गेम से प्रेरित रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, जो इसे सच में खास बनाते हैं।

इसके एक्सटीरियर में मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स के कई एलिमेंट्स हैं जैसे कांटेदार तार, खास भूरा मिट्टी जैसा रंग, जंगली पौधे वगैरह दिखते हैं। अन्य कस्टमाइजेशन में एक बड़ा रूफ रैक, मेटैलिक फिनिश में एक्सेंट और अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन शामिल है। अभी इसके इंटीरियर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है।

2. XBEE नेचर फोटोग्राफर
इसे खास तौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाया गया है। हालांकि, यह कॉन्सेप्ट कई अन्य आउटडोर कामों के लिए भी काफी काम का लगता है। मुख्य कस्टमाइजेशन में एक मजबूत ग्रिल डिजाइन, खास एलॉय व्हील्स और इंटीग्रेटेड LED लाइटिंग के साथ एक बड़ा रूफ रैक शामिल है। मेटल, ग्लास और प्लास्टिक की सतहों सहित बाहरी हिस्से के ज्यादातर हिस्से पर प्रकृति से प्रेरित खास डिटेलिंग है। पीछे की तरफ टेल लैंप गार्ड और एक सीढ़ी भी देखी जा सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
