जिम्नी का ये अवतार सभी को कर रहा हैरान, देखने वालों की नजर नहीं हट रही! कंपनी ये नई कार भी लाई

Dec 27, 2025 11:13 am IST

सुजुकी ने ग्लोबल मार्केट के लिए एक साथ अपने कई प्रोडक्ट को पेश किया है। दरअसल, कंपनी ने 2026 टोक्यो ऑटो सैलून में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मजा लेने वालों के लिए कई शानदार प्रोडक्ट दिखाए। "लाइफ विद एडवेंचर" थीम सुजुकी की इस इवेंट के लिए दिशा को साफ तौर पर दिखाती है। इस विजन को सच करने के लिए सुजुकी एडवेंचर पर फोकस करने वाले कई कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाए। हालांकि, कंपनी ने अभी ये कन्फर्म नहीं किया कि इन प्रोडक्ट को मार्केट में कब तक लाया जाएगा।

कंपनी इस इवेंच में एक तरफ जहां जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) पहले से ही ऑफ-रोड पर फोकस है। तो वहीं XBEE जैसी सिटी कार के एडवेंचर-स्टाइल वाले वर्जन देखना सच में बदलाव लाने वाला लगता है। ये दोनों कार गजब के डिजाइन और एक्सटीरियर से लैस हैं। जो पहली ही नजर में किसी भी ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है। चलिए इन दोनों के बारे में जो डिटेल सामे आई है उसे जानते हैं।

1. मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स एडिशन जिम्नी नोमेड

यह कॉन्सेप्ट मॉडल पॉपुलर मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स एक्शन रोल-प्लेइंग गेम से प्रेरणा लेता है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य आइडिया इस सवाल से आया – "क्या होगा अगर SUZUKI मॉन्स्टर हंटर की दुनिया में मौजूद होती?" जिम्नी नोमेड मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स कॉन्सेप्ट में गेम से प्रेरित रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, जो इसे सच में खास बनाते हैं।

इसके एक्सटीरियर में मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स के कई एलिमेंट्स हैं जैसे कांटेदार तार, खास भूरा मिट्टी जैसा रंग, जंगली पौधे वगैरह दिखते हैं। अन्य कस्टमाइजेशन में एक बड़ा रूफ रैक, मेटैलिक फिनिश में एक्सेंट और अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन शामिल है। अभी इसके इंटीरियर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है।