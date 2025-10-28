Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki Jimny Nomade Bookings Reopen Announced, 4-Year Waiting Period, check all details
बुकिंग करने पर 4 साल बाद मिलेगी ये SUV, लेकिन फिर भी सबको यही चाहिए; जापानी लोग भी इसके दीवाने

बुकिंग करने पर 4 साल बाद मिलेगी ये SUV, लेकिन फिर भी सबको यही चाहिए; जापानी लोग भी इसके दीवाने

संक्षेप: जापान में सुजुकी जिम्नी नॉमेड (Jimny Nomade) की बुकिंग फिर शुरू हो गई है। लेकिन, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिम्नी का वेटिंग पीरियड 4 साल तक पहुंच गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 01:17 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में भले ही 5-डोर जिम्नी (Jimny) को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन जापान में इस ऑफ-रोडर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। जापान में यह SUV जिम्नी नॉमेड (Jimny Nomade) के नाम से बिकती है और यह वहां की बेस्टसेलर बन चुकी है। सुजुकी ने जापान में जिम्नी नॉमेड की बुकिंग फिर से खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात भी जुड़ी है। इसका वेटिंग पीरियड अभी भी 4 साल तक पहुंच चुका है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:किआ ने निकाला अर्टिगा का तोड़! लॉन्च किया 7-सीटर कैरेंस का CNG मॉडल, कीमत इतनी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 9.75 - 12 लाख

मुझे सूचित करें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.29 - 13.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 11.34 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्यों बंद हुई थी बुकिंग?

इस साल जनवरी में जब जापान में 5-डोर जिम्नी नॉमेड को पहली बार लॉन्च किया गया था, तो सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही 50,000 से अधिक बुकिंग हो गई थीं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कंपनी प्रोडक्शन संभाल नहीं पाई। नतीजतन वेटिंग पीरियड बढ़कर एक चौंका देने वाले 4 साल तक पहुंच गया, जिसके बाद कंपनी को बुकिंग सस्पेंड करनी पड़ी। अब सुजुकी ने घोषणा की है कि 30 जनवरी 2026 से नॉमेड की बुकिंग फिर से शुरू की जाएगी।

जिम्नी नॉमेड: पावर और ऑफ-रोड क्षमता

जिम्नी नॉमेड एक बेहतरीन ऑफ-रोडर है, जिसे लैडर-फ्रेम चेसिस (Ladder Frame Chassis) पर बनाया गया है।

इंजन

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102ps की पावर और 130 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आती है।

ऑफ-रोड गियर

यह सुजुकी ऑलग्रिप प्रो 4WD (AllGrip Pro 4WD) सिस्टम से लैस है, जिसमें पार्ट-टाइम 4WD और लो-रेंज ट्रांसफर गियर शामिल हैं, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चलाने में मदद करते हैं।

क्लीयरेंस और एंगल्स

इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है। इसका अप्रोच एंगल 36 डिग्री और डिपार्चर एंगल 46 डिग्री है।

सुरक्षा

नॉमेड में 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ईएसपी और ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जापान में इसे हाल ही में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स के साथ भी अपडेट किया गया है।

ये भी पढ़ें:किआ ने निकाला अर्टिगा का तोड़! लॉन्च किया 7-सीटर कैरेंस का CNG मॉडल, कीमत इतनी

जापान में जिम्नी नॉमेड की दीवानगी साफ बताती है कि एक मजबूत, सक्षम और ऑफ-रोड SUV की मांग कितनी जबरदस्त है, भले ही इसके लिए चार साल तक इंतजार क्यों न करना पड़े।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।