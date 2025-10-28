बुकिंग करने पर 4 साल बाद मिलेगी ये SUV, लेकिन फिर भी सबको यही चाहिए; जापानी लोग भी इसके दीवाने

संक्षेप: जापान में सुजुकी जिम्नी नॉमेड (Jimny Nomade) की बुकिंग फिर शुरू हो गई है। लेकिन, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिम्नी का वेटिंग पीरियड 4 साल तक पहुंच गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में भले ही 5-डोर जिम्नी (Jimny) को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन जापान में इस ऑफ-रोडर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। जापान में यह SUV जिम्नी नॉमेड (Jimny Nomade) के नाम से बिकती है और यह वहां की बेस्टसेलर बन चुकी है। सुजुकी ने जापान में जिम्नी नॉमेड की बुकिंग फिर से खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात भी जुड़ी है। इसका वेटिंग पीरियड अभी भी 4 साल तक पहुंच चुका है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बंद हुई थी बुकिंग?

इस साल जनवरी में जब जापान में 5-डोर जिम्नी नॉमेड को पहली बार लॉन्च किया गया था, तो सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही 50,000 से अधिक बुकिंग हो गई थीं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कंपनी प्रोडक्शन संभाल नहीं पाई। नतीजतन वेटिंग पीरियड बढ़कर एक चौंका देने वाले 4 साल तक पहुंच गया, जिसके बाद कंपनी को बुकिंग सस्पेंड करनी पड़ी। अब सुजुकी ने घोषणा की है कि 30 जनवरी 2026 से नॉमेड की बुकिंग फिर से शुरू की जाएगी।

जिम्नी नॉमेड: पावर और ऑफ-रोड क्षमता

जिम्नी नॉमेड एक बेहतरीन ऑफ-रोडर है, जिसे लैडर-फ्रेम चेसिस (Ladder Frame Chassis) पर बनाया गया है।

इंजन

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102ps की पावर और 130 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आती है।

ऑफ-रोड गियर

यह सुजुकी ऑलग्रिप प्रो 4WD (AllGrip Pro 4WD) सिस्टम से लैस है, जिसमें पार्ट-टाइम 4WD और लो-रेंज ट्रांसफर गियर शामिल हैं, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चलाने में मदद करते हैं।

क्लीयरेंस और एंगल्स

इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है। इसका अप्रोच एंगल 36 डिग्री और डिपार्चर एंगल 46 डिग्री है।

सुरक्षा

नॉमेड में 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ईएसपी और ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जापान में इसे हाल ही में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स के साथ भी अपडेट किया गया है।