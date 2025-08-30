इस मोटरसाइकिल की ब्रेक असेंबली में आई बड़ी खराबी, कंपनी ने 5000 से ज्यादा यूनिट को वापस बुलाया
सुजुकी इंडिया ने जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250S की 5000 से ज्यादा यूनिट्स को रिकॉल किया है। यह रिकॉल इस क्वार्टर लीटर बाइक रेंज की रियर ब्रेक असेंबली में खराबी के कारण किया गया है। रिकॉल नोटिस के अनुसार, फरवरी 2022 और जून 2026 के बीच तैयार कुल 5145 बाइक्स इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। कंपनी का कहना है कि जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में वी-स्ट्रोम 250 के लिए रियर ब्रेक कैलिपर असेंबली लगाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच अनुचित संपर्क हो रहा है।
अगर मोटरसाइकिल का इसी स्थिति में इस्तेमाल जारी रहा तो ब्रेक पैड का आंशिक घिसाव बढ़ेगा जिससे ब्रेक पैड के बिना घिसे हुए हिस्से संपर्क में आ जाएंगे, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। कंपनी फिलहाल प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है। वह ग्राहकों से अपनी मोटरसाइकिलें नजदीकी सर्विस सेंटर में लाने का अनुरोध करेगी। तकनीशियन पहले बाइक की जांच करेगा और फिर उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
इस रिकॉल में शामिल मोटरसाइकिल को सही करने के लिए कंपनी किसी तरह का पेमेंट नहीं लेगी। यानी जिन भी मोटरसाइकिल में खराबी पाई जाती है उन्हें फ्री में सुधारा जाएगा। यदि आपके पास भी ये मोटरसाइकिल है तब आप कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सुजुकी जिक्सर 250 का इंजन
2025 सुजुकी जिक्सर 250 नए OBD 2 नॉर्म्स के हिसाब से तैयार हुई है। इसमें OB2-कम्प्लेंट 249cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया है। इस इंजन की मोटर 9,500rpm पर 26.5bhp का पावर और 7,500rpm पर 22.2Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। फीचर्स के मामले में जिक्सर 250 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डुअल-चैनल ABS और LED लाइट के साथ LCD भी मिलती है। इसके हार्डवेयर में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, मोनोशॉक, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक सेटअप और एलॉय व्हील्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।
