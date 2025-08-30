इस मोटरसाइकिल की ब्रेक असेंबली में आई बड़ी खराबी, कंपनी ने 5000 से ज्यादा यूनिट को वापस बुलाया

अगर मोटरसाइकिल का इसी स्थिति में इस्तेमाल जारी रहा तो ब्रेक पैड का आंशिक घिसाव बढ़ेगा जिससे ब्रेक पैड के बिना घिसे हुए हिस्से संपर्क में आ जाएंगे, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। कंपनी फिलहाल प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है।

सुजुकी इंडिया ने जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250S की 5000 से ज्यादा यूनिट्स को रिकॉल किया है। यह रिकॉल इस क्वार्टर लीटर बाइक रेंज की रियर ब्रेक असेंबली में खराबी के कारण किया गया है। रिकॉल नोटिस के अनुसार, फरवरी 2022 और जून 2026 के बीच तैयार कुल 5145 बाइक्स इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। कंपनी का कहना है कि जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में वी-स्ट्रोम 250 के लिए रियर ब्रेक कैलिपर असेंबली लगाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच अनुचित संपर्क हो रहा है।

अगर मोटरसाइकिल का इसी स्थिति में इस्तेमाल जारी रहा तो ब्रेक पैड का आंशिक घिसाव बढ़ेगा जिससे ब्रेक पैड के बिना घिसे हुए हिस्से संपर्क में आ जाएंगे, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। कंपनी फिलहाल प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है। वह ग्राहकों से अपनी मोटरसाइकिलें नजदीकी सर्विस सेंटर में लाने का अनुरोध करेगी। तकनीशियन पहले बाइक की जांच करेगा और फिर उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

इस रिकॉल में शामिल मोटरसाइकिल को सही करने के लिए कंपनी किसी तरह का पेमेंट नहीं लेगी। यानी जिन भी मोटरसाइकिल में खराबी पाई जाती है उन्हें फ्री में सुधारा जाएगा। यदि आपके पास भी ये मोटरसाइकिल है तब आप कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।