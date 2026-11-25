चुपके से इलेक्ट्रिक अवतार में इग्निस की हुई वापसी, छोटा साइज और लग्जरी इंटीरियर; 26 kWh बैटरी से लैस
ई-स्काई और इग्निस EV, दोनों कारों का बेसिक लुक और मैकेनिकल पैकेज एक जैसा है, लेकिन सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस सिर्फ ई-स्काई का नया नाम नहीं है। चीफ इंजीनियर टोमोयुकी त्सुबाता के अनुसार, इन मॉडल्स को शुरुआत से ही अलग-अलग बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था।
मारुति सुजुकी ने नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस हैचबैक को अप्रैल 2026 में बंद कर दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि इस कार का सफर खत्म हो गया है। हालांकि, अब सुज़ुकी ने इग्निस नाम से एक नई इलेक्ट्रिक सिटी कार पेश की है, जिससे यह जाना-पहचाना नाम अब कंपनी की EV लाइनअप का हिस्सा बन गया है। सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस नाम लैटिन भाषा के आग (fire) शब्द से आया है, जो कॉम्पैक्ट EV सेगमेंट में नई ऊर्जा लाने के कंपनी के इरादे को दिखाता है। इस साल की शुरुआत में जापान में लॉन्च हुई ई-स्काई (e-Sky) से काफी मिलती-जुलती यह नई इग्निस 2027 की गर्मियों में यूरोप के बाजार में आएगी।
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Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
MG Windsor EV
₹ 14.7 - 19 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
ई-स्काई से से साइज में बड़ी
ई-स्काई और इग्निस EV, दोनों कारों का बेसिक लुक और मैकेनिकल पैकेज एक जैसा है, लेकिन सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस सिर्फ ई-स्काई का नया नाम नहीं है। चीफ इंजीनियर टोमोयुकी त्सुबाता के अनुसार, इन मॉडल्स को शुरुआत से ही अलग-अलग बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था। यूरोपीय बाजार के लिए बनी इग्निस की लंबाई 3,570 mm, चौड़ाई 1,565 mm और ऊंचाई 1,635 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,460 mm है। जापान की ई-स्काई के मुकाबले, यह 175 mm लंबी और 90 mm चौड़ी है।
9 मीटर के दायरे में घूम जाएगी
इस बढ़े हुए आकार की वजह से इग्निस जापान की केई कार (kei car) की साइज लिमिट से बाहर हो जाती है, लेकिन फिर भी यह इतनी कॉम्पैक्ट है कि तंग गलियों और छोटी पार्किंग जगहों में आसानी से फिट हो सकती है। सुज़ुकी के अनुसार, इसका टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर है, जिसका मतलब है कि यह 9 मीटर के दायरे में घूम सकती है। इसका वजन सिर्फ 1080 Kg है। यानी इसके वजन को कम रखने पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अपने छोटे साइज के साथ यह एक अफॉर्डेबल और बेहतर अर्बन इलेक्ट्रिक कार के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।
चार सीटों वाला सिंपल इंटीरियर
नई इग्निस में ई-स्काई जैसा ही सीधा और जगह बचाने वाला साइज दिया गया है। इसके फ्रंट में रेक्टेंगुलर लाइटें मिलती हैं, जो एक डार्क कलर के हॉरिजॉन्टल पैनल से जुड़ी हैं। इसके नीचे सुज़ुकी का लोगो लगा है। अलग कलर का बम्पर और व्हील-आर्च क्लैडिंग इसे एक मजबूत और रग्ड लुक भी देते हैं। इसके छोटे ओवरहैंग, ऊंची छत और बड़ी विंडो इसकी बनावट को खास बनाती हैं। इसमें चार सीटों वाला केबिन है, जिसमें जाने के लिए कन्वेंशनल डोर दिए गए हैं। वहीं, इसकी सीधी बॉडी डिजाइन का मकसद कॉम्पैक्ट साइज के अदंर ज्यादा से ज्यादा अंदर जगह देना है। सुज़ुकी ने इसमें सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन रखा है।
26 kWh बैटरी, 90 bhp मोटर
इग्निस में सुज़ुकी के 'HEARTECT-e' आर्किटेक्चर और 26 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 90 bhp की पावर और लगभग 133 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें 7.4 kW AC और 50 kW DC तक का सपोर्ट मिलता है। 3.7 kW AC सप्लाई से इसे चार्ज करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, 7.4 kW AC चार्जर से 4 घंटे लगते हैं, जबकि 50 kW CCS DC फास्ट चार्जर से यह 30 मिनट से भी कम समय में चार्ज हो जाती है। नई इग्निस EV की रेंज का डिटेल अभी नहीं आई है। जापान में मिलने वाली e-Sky की रेंज 310Km बताई गई है।
भारत आने पर अभी सस्पेंस
जापान में e-Sky को A और X ट्रिम्स में पेश किया गया था, जिनकी कीमत क्रमशः 2.12 मिलियन JPY और 2.79 मिलियन JPY है। सब्सिडी के बाद, इसकी शुरुआती कीमत घटकर लगभग 1.55 मिलियन JPY (यानी करीब 9.50 लाख रुपए) हो जाती है। भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं, यह अभी पक्का नहीं है। फिर भी लॉन्च ने मारुति सुज़ुकी की छोटी इलेक्ट्रिक कारों की योजनाओं को बड़ा आकार दिया है। इसकी भारतीय बाजार में एंट्री होती है तब ये टाटा की छोटी कार जैसे टियागो EV, पंच EV के साथ MG कॉमेट को भी सीधा टक्कर दे सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें