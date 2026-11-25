ई-स्काई और इग्निस EV, दोनों कारों का बेसिक लुक और मैकेनिकल पैकेज एक जैसा है, लेकिन सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस सिर्फ ई-स्काई का नया नाम नहीं है। चीफ इंजीनियर टोमोयुकी त्सुबाता के अनुसार, इन मॉडल्स को शुरुआत से ही अलग-अलग बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था।

इलेक्ट्रिक अवतार में इग्निस की वापसी

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मारुति सुजुकी ने नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस हैचबैक को अप्रैल 2026 में बंद कर दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि इस कार का सफर खत्म हो गया है। हालांकि, अब सुज़ुकी ने इग्निस नाम से एक नई इलेक्ट्रिक सिटी कार पेश की है, जिससे यह जाना-पहचाना नाम अब कंपनी की EV लाइनअप का हिस्सा बन गया है। सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस नाम लैटिन भाषा के आग (fire) शब्द से आया है, जो कॉम्पैक्ट EV सेगमेंट में नई ऊर्जा लाने के कंपनी के इरादे को दिखाता है। इस साल की शुरुआत में जापान में लॉन्च हुई ई-स्काई (e-Sky) से काफी मिलती-जुलती यह नई इग्निस 2027 की गर्मियों में यूरोप के बाजार में आएगी।

ई-स्काई से से साइज में बड़ी

ई-स्काई और इग्निस EV, दोनों कारों का बेसिक लुक और मैकेनिकल पैकेज एक जैसा है, लेकिन सुज़ुकी का कहना है कि इग्निस सिर्फ ई-स्काई का नया नाम नहीं है। चीफ इंजीनियर टोमोयुकी त्सुबाता के अनुसार, इन मॉडल्स को शुरुआत से ही अलग-अलग बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था। यूरोपीय बाजार के लिए बनी इग्निस की लंबाई 3,570 mm, चौड़ाई 1,565 mm और ऊंचाई 1,635 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,460 mm है। जापान की ई-स्काई के मुकाबले, यह 175 mm लंबी और 90 mm चौड़ी है।

9 मीटर के दायरे में घूम जाएगी

इस बढ़े हुए आकार की वजह से इग्निस जापान की केई कार (kei car) की साइज लिमिट से बाहर हो जाती है, लेकिन फिर भी यह इतनी कॉम्पैक्ट है कि तंग गलियों और छोटी पार्किंग जगहों में आसानी से फिट हो सकती है। सुज़ुकी के अनुसार, इसका टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर है, जिसका मतलब है कि यह 9 मीटर के दायरे में घूम सकती है। इसका वजन सिर्फ 1080 Kg है। यानी इसके वजन को कम रखने पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अपने छोटे साइज के साथ यह एक अफॉर्डेबल और बेहतर अर्बन इलेक्ट्रिक कार के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।

चार सीटों वाला सिंपल इंटीरियर

नई इग्निस में ई-स्काई जैसा ही सीधा और जगह बचाने वाला साइज दिया गया है। इसके फ्रंट में रेक्टेंगुलर लाइटें मिलती हैं, जो एक डार्क कलर के हॉरिजॉन्टल पैनल से जुड़ी हैं। इसके नीचे सुज़ुकी का लोगो लगा है। अलग कलर का बम्पर और व्हील-आर्च क्लैडिंग इसे एक मजबूत और रग्ड लुक भी देते हैं। इसके छोटे ओवरहैंग, ऊंची छत और बड़ी विंडो इसकी बनावट को खास बनाती हैं। इसमें चार सीटों वाला केबिन है, जिसमें जाने के लिए कन्वेंशनल डोर दिए गए हैं। वहीं, इसकी सीधी बॉडी डिजाइन का मकसद कॉम्पैक्ट साइज के अदंर ज्यादा से ज्यादा अंदर जगह देना है। सुज़ुकी ने इसमें सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन रखा है।

26 kWh बैटरी, 90 bhp मोटर

इग्निस में सुज़ुकी के 'HEARTECT-e' आर्किटेक्चर और 26 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 90 bhp की पावर और लगभग 133 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें 7.4 kW AC और 50 kW DC तक का सपोर्ट मिलता है। 3.7 kW AC सप्लाई से इसे चार्ज करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, 7.4 kW AC चार्जर से 4 घंटे लगते हैं, जबकि 50 kW CCS DC फास्ट चार्जर से यह 30 मिनट से भी कम समय में चार्ज हो जाती है। नई इग्निस EV की रेंज का डिटेल अभी नहीं आई है। जापान में मिलने वाली e-Sky की रेंज 310Km बताई गई है।