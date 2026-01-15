नए अवतार में तहलका मचाने आईं सुजुकी की ये 2 धाकड़ बाइक्स, कंपनी ने अपडेटेड कलर भी जोड़ा
सुजुकी जिक्सर SF 250 (Suzuki Gixxer SF 250) और जिक्सर 250 (Gixxer 250) अब नए अवतार में तहलका मचाने आ गई है। कंपनी ने सुजुकी की इन दोनों धाकड़ बाइक्स का कलर भी अपडेट कर दिया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सुजुकी इंडिया (Suzuki India) ने अपनी पॉपुलर 250cc मोटरसाइकल्स जिक्सर 250 (Gixxer 250) और जिक्सर SF 250 (Gixxer SF 250) को 2026 अपडेट के साथ दो नए आकर्षक कलर ऑप्शन में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि नए रंगों के साथ कंपनी ने एक्सटेंडेड वारंटी और फाइनेंस से जुड़े कई फायदे भी घोषित किए हैं, जबकि बाइक्स की कीमत और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नए कलर ऑप्शन कौन-से हैं?
सुजुकी ने दोनों बाइक्स में दो नए कलर जोड़े हैं। इसमें पर्ल ग्लेशियर व्हाइट / मेटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 (Pearl Glacier White / Metallic Mat Platinum Silver No.2) कलर कॉम्बिनेशन शामिल है। ये सफेद बेस कलर के साथ आती है। गोल्ड हाइलाइट्स वाली ग्राफिक्स इसे प्रीमियम लुक देती हैं। पहले के सिंपल शेड्स के मुकाबले ज्यादा क्लासी और फ्रेश महसूस होता है।
ग्लास स्पार्कल ब्लैक (Glass Sparkle Black) कलर में ब्लैक फिनिश के साथ रेड ग्राफिक्स मिलते हैं। ये डार्क और मस्कुलर लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है। अब ये बाइक व्हाइट शेड की तुलना में ज्यादा सटल और स्पोर्टी अपील देती है। इन नए कलर के अलावा मेटालिक ट्रिटॉन ब्लू/ पियर्ल ग्लेसियर व्हाइट (Metallic Triton Blue / Pearl Glacier White) कलर पहले की तरह उपलब्ध रहेगा।
कीमत वही, फायदे ज्यादा
अच्छी खबर यह है कि नए कलर ऑप्शन के बावजूद दोनों बाइक्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सुजुकी जिक्सर SF 250 (Suzuki Gixxer SF 250) की कीमत 1,89,768 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रुपये से शुरू होती है। वहीं, अभी इस पर 12,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, सुजुकी जिक्सर 250 (Suzuki Gixxer 250) की कीमत 1,81,517 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है। कंपनी इस पर 10,000 रुपये तक का ऑफर दे रही है।
EMI और फाइनेंस ऑफर
सुजुकी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फाइनेंस पर भी खास स्कीम्स दे रही है। कंपनी नो डाउन पेमेंट EMI ऑप्शन, नो हाइपोथेक्शन स्कीम और 7.99% की ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रही है। यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, जो स्पोर्टी 250cc बाइक खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर सोच रहे हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस
2026 अपडेट में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों बाइक्स में 250cc ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 26.2 bhp की पावर और 22 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन पहले की तरह ही स्मूद परफॉर्मेंस और रोजमर्रा की राइडिंग के साथ-साथ स्पोर्टी फील देता है।
