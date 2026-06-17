E85 Vs E20 माइलेज टेस्ट: सुजुकी जिक्सर ने खोली E85 की पोल! इससे गाड़ी चलाना पड़ेगा बहुत महंगा
E85 फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर रखी गई है। इसकी तुलना में E20 फ्यूल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है। यानी दोनों के बीच 20 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। माइलेज टेस्ट शहर के एक ही 80KM के रास्ते पर E85 और E20 दोनों के लिए किए गए।
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने टू-व्हीलर्स में इथेनॉल सपोर्ट इंजन लगना शुरू कर दिए हैं। ये इंजन E20 से E85 फ्यूल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं, देश के अंदर E85 फ्यूल मिलना भी शुरू हो गया है। E85 फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसकी कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर रखी गई है। इसकी तुलना में E20 फ्यूल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है। यानी दोनों के बीच 20 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। हालांकि, इन दोनों फ्यूल एफिशिएंसी और रनिंग कॉस्ट से सही अंतर का पता चलता है। ऐसे में रशलेन ने सुजुकी जिक्सर SF 250 FFV (फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल) के साथ इसका माइलेज टेस्ट किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
माइलेज टेस्ट शहर के एक ही 80KM के रास्ते पर E85 और E20 दोनों के लिए किए गए। टेस्ट का समय भी एक ही रखा गया ताकि ट्रैफिक की स्थिति लगभग एक जैसी रहे। इस टेस्ट के दौरान E85 के साथ फ्यूल एफिशिएंसी 28.81 Kmpl निकलकर सामने आई। इसकी तुलना में E20 के साथ फ्यूल एफिशिएंसी 38.10 Kmpl निकली। यानी दोनों के बीच फ्यूल एफिशिएंसी में लगभग 9.29 Kmpl या 24.40% का अंतर है।
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|पैरामीटर
|E20 फ्यूल
|E85 फ्यूल
|अंतर
|फ्यूल कीमत (Rs/L)
|102.12
|82.12
|-20
|माइलेज (km/L)
|38.1
|28.81
|-24.40%
|कॉस्ट प्रति किमी (₹)
|2.68
|2.85
|0.17
|रनिंग कॉस्ट प्रति 1,000 km (₹)
|2,680
|2,850
|170
|रनिंग कॉस्ट प्रति 10,000 km (₹)
|26,800
|28,500
|1,700
|रनिंग कॉस्ट प्रति 50,000 km (₹)
|1,34,000
|1,42,500
|8,500
|पैरामीटर
|जिक्सर SF 250 (E20)
|जिक्सर SF 250 (E85)
|अंतर
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|1,89,768
|1,98,457
|8,689
|फ्यूल प्राइस (Rs/L)
|102.12
|82.12
|-20
|माइलेज (km/L)
|38.1
|28.81
|-24.40%
|रनिंग कॉस्ट (Rs/km)
|2.68
|2.85
|0.17
|कॉस्ट एडवांटेज
|लोअर पर्चेज प्राइस + लोअर रनिंग कॉस्ट
|हायर पर्चेज प्राइस + हायर रनिंग कॉस्ट
|E20 विजेता
इन नंबर्स के आधार पर प्रति किमी कीमत का कैलकुलेशन किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो E20 पर चलने की लागत लगभग 2.68 रुपए प्रति किमी बैठती है। E85 फ्यूल के साथ, लागत 2.85 रुपए प्रति किमी है। जैसा कि साफ है कि E85 को चलाने की रियल कॉस्ट E20 से अधिक है, भले ही E85 को कम कीमत पर पेश किया जा रहा हो। यूजर्स को E20 की तुलना में E85 के साथ प्रत्येक किलोमीटर के लिए लगभग 17 पैसे अधिक भुगतान करना होगा।
एक और बात जो सही नहीं लगती वो ये है कि E85 टू-व्हीलर्स की कीमत भी ज्यादा है। E85 बाइक स्टैंडर्ड E20 वर्जन की तुलना में लगभग 5% महंगी हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स को ना केवल बाइक खरीदते समय प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, बल्कि चलाने की अधिक लागत भी व्हीकल करनी होगी। ये कारण वास्तव में ग्राहकों को E85 व्हीकल खरीदने से थोड़ा दूर कर सकती है।
|फ्यूल टाइप लागत प्रति किमी
|E20
|2.68 रुपए
|E85
|2.85 रुपए
|E85 के साथ अतिरिक्त लागत
|17 पैसे/किमी
माइलेज टेस्टिंग का रिजल्ट चौंकाने वाली नहीं हैं, क्योंकि यह व्यापक रूप से पता है कि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल में एनर्जी डेनसिटी कम होता है। शुद्ध गैसोलीन (E0) में लगभग 32 से 34 MJ/L (मेगाजूल प्रति लीटर) ऊर्जा होती है। इसकी तुलना में E100 में लगभग 21 MJ/L ऊर्जा है। इथेनॉल में गैसोलीन की तुलना में प्रति लीटर लगभग 33% कम ऊर्जा होती है।
फोटो क्रेडिट: rushlane
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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