सुजुकी ने जिक्सर मोटरसाइकिल को किया अपडेट, नए कलर्स और ग्राफिक्स मिलेंगे; अब ज्यादा स्टाइलिश हुईं

सुजुकी फेस्टिव सीजन के लिए नए कलर ऑप्शन पर खरीद लाभ भी दे रही है। ग्राहक 5,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं और 1,999 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी या 7,000 रुपए (Gixxer SF) और 6,000 रुपए (Gixxer) तक के इंश्योरेंस बेनिफिट्स में से चुन सकते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:13 PM
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी जिक्सर और जिक्सर SF मोटरसाइकिलों को नए कलर ऑप्शन और नए ग्राफिक्स के साथ अपडेट किया है। जिससे इन मॉडलों को ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी लुक मिल गया है। इस अपडेट के साथ दोनों बाइक्स में नए डुअल-टोन कॉम्बिनेशन के साथ-साथ एक्स्ट्रा पर्चेज बेनिफिट और फेस्टिव ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। ये अपडेट पूरी तरह से कॉस्मेटिक हैं। दोनों मॉडलों के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है।

इस अपडेट के साथ, फुल-फेयर्ड जिक्सर SF अब दो डुअल-टोन कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। इसमें मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटालिक ऊर्ट ग्रे शामिल हैं। जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 1,37,231 रुपए से शुरू होती है। वहीं, जिक्सर नेकेड अब तीन नए कलर में उपलब्ध है। इसमें मेटालिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटालिक ऊर्ट ग्रे, और मेटालिक ट्राइटन ब्लू + ग्लास स्पार्कल ब्लैक शामिल हैं। जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,26,421 रुपए है।

इन मोटरसाइकिल के लॉन्च पर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एंड मर्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट दीपक मुटरेजा ने कहा, "GIXXER SF और GIXXER के नए कलर्स युवा भारतीय राइडर की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए स्टाइल और परफॉर्मेंस के प्रति सुजुकी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन सुधारों के साथ, ये मोटरसाइकिलें सुजुकी के इंजीनियरिंग और डिज़ाइन दर्शन को दर्शाती हैं, जो डेली की शहरी राइड और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों के लिए स्पोर्टी को आराम के साथ जोड़ती हैं।"

सुजुकी फेस्टिव सीजन के लिए नए कलर ऑप्शन पर खरीद लाभ भी दे रही है। ग्राहक 5,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं और 1,999 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी या 7,000 रुपए (Gixxer SF) और 6,000 रुपए (Gixxer) तक के इंश्योरेंस बेनिफिट्स में से चुन सकते हैं। इसके अलावा, 100% फाइनेंसिंग या बिना किसी बंधक के लोन विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिससे ये मॉडल ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी अपने डीलरशिप पर 'सुजुकी मोटो फेस्ट' का भी आयोजन कर रही है, जिसमें टेस्ट राइड की सुविधा होगी और प्रतिभागियों और ग्राहकों को निश्चित उपहार दिए जाएंगे।

जिक्सर और जिक्सर SF अपने स्पेसिफिकेशन्स के मामले में एक जैसे हैं। इनमें स्प्लिट-सीट सेटअप, स्पोर्टी डुअल-मफलर और चौड़े रेडियल टायरों में लिपटे 6-स्पोक एलॉय व्हील्स के साथ चारों तरफ LED यूनिट्स हैं। इन बाइक्स में सुजुकी राइड कनेक्ट एप्लिकेशन के साथ ब्लूटूथ-सक्षम मल्टी-फंक्शन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी शामिल है। दोनों में 155cc सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये यूनिट 8,000 rpm पर 13.4 bhp और 6,000 rpm पर 13.8 Nm टॉर्क जनरेट करती है। आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है। ब्रेकिंग कंट्रोल के लिए सिंगल-चैनल ABS दिया है।

