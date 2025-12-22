निकल गई हेकड़ी! क्रैश टेस्ट में फेल हुई ये SUV, सेफ्टी में सिर्फ 1-स्टार; जापान-एशिया में पास, फिर कैसे रह गई फिसड्डी?

संक्षेप: ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) सेफ्टी क्रैश टेस्ट में सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) की हेकड़ी निकल गई। इस टेस्ट में इस एसयूवी को सिर्फ सिंगल स्टार से संतुष्ट होना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसी एसयूवी ने जापान और एशियन टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल किए थे।

भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) को अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) ने क्रैश टेस्ट किया है। इस टेस्ट के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। मेड-इन-इंडिया (Made-in-India) सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) को इस सेफ्टी टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार ओवरऑल रेटिंग मिली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रियर सीट की सीटबेल्ट का फेल होना बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यही फ्रोंक्स (Fronx) इससे पहले जापान NCAP (Japan NCAP) में 4-स्टार और एशियन NCAP (ASEAN NCAP) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी है। ऐसे में एशियन NCAP के नतीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुजुकी फ्रोंक्स का ANCAP सेफ्टी स्कोर

ANCAP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) को अलग-अलग कैटेगरी में स्कोर मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 48% और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 40% अंक मिले हैं। पैदल यात्रियों की सेफ्टी में 65% अंक मिले हैं। सेफ्टी असिस्ट फीचर्स में इसे 55% अंक मिले हैं। इन स्कोर के आधार पर फ्रोंक्स (Fronx) को ओवरऑल सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई।

रियर सीटबेल्ट फेल – सबसे बड़ी चिंता

ANCAP ने सबसे गंभीर समस्या फुल-विथ फ्रंटल क्रैश टेस्ट के दौरान नोट की। इस टेस्ट में पीछे बैठे यात्री की सीटबेल्ट का रिट्रैक्टर फेल हो गया, जिससे सीटबेल्ट अचानक ढीली पड़ गई। इस वजह से रियर पैसेंजर डमी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई और डमी सामने वाली सीट से टकरा गई। सिर और छाती की सुरक्षा बेहद खराब दर्ज की गई।

ANCAP ने कहा कि इस तरह की सीटबेल्ट फेलियर बहुत दुर्लभ, लेकिन बेहद खतरनाक होती है। इस मामले की जानकारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वाहन सुरक्षा नियामकों को भी दे दी गई है। इतना ही नहीं, ANCAP ने तब तक सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) की रियर सीट्स पर बैठने से बचने की सलाह दी है, जब तक कंपनी इस समस्या की जांच कर समाधान नहीं कर लेती है। बच्चों और पीछे बैठने वालों के लिए कमजोर सुरक्षा पाई गई है।

सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में सिर्फ 40% स्कोर मिला है। इसकी बड़ी वजह रियर सीट में सीटबेल्ट प्री-टेंशनर का न होना है। वहीं, फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट में चाइल्ड डमी ठीक से रेस्ट्रेन नहीं हो पाईं। बच्चों के सिर और छाती की सुरक्षा को खराब से मार्जिनल रेटिंग दी गई है।

हालांकि, कार में ISOFIX माउंट्स और टॉप टेथर पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम (Child Presence Detection System) और रियर सीट सेफ्टी फीचर्स की कमी ने स्कोर काफी नीचे खींच दिया।

ADAS फीचर्स अच्छे, लेकिन फिर भी स्कोर सीमित

फीचर्स की बात करें तो टेस्ट की गई सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) में कई एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जैसे कि इसमें ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेकिंग (Autonomous Emergency Braking -AEB), लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग (Blind Spot Monitoring), एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control), स्पीड साइन रिकॉग्निशन (Speed Sign Recognition) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इनकी मदद से फ्रोंक्स (Fronx) को सेफ्टी असिस्ट (Safety Assist) में 55% स्कोर मिला।

हालांकि, इस एसयूवी में AEB (Autonomous Emergency Braking) हेडऑन, सेंटर एयरबैग, रियर सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इन्हीं वजहों से अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ओवरऑल सेफ्टी स्कोर कम रहा।

दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं फ्रोंक्स

सुजुकी फ्रोंक्स (Suzuki Fronx) को भारत में बनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड समेत कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ANCAP ने साफ किया है कि यह सेफ्टी रेटिंग मार्च 2025 के बाद बनी सभी फ्रोंक्स (Fronx) यूनिट्स पर लागू होगी, जो इन बाजारों में बिक रही हैं।