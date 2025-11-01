Hindustan Hindi News
मारुति की इस कार ने उड़ा दिया गर्दा, सेफ्टी में मिली 5-स्टार रेटिंग; आंखें बंद करके खरीद पाएंगे ग्राहक

मारुति की इस कार ने उड़ा दिया गर्दा, सेफ्टी में मिली 5-स्टार रेटिंग; आंखें बंद करके खरीद पाएंगे ग्राहक

संक्षेप: मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर और देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी फ्रोंक्स के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल, ASEAN मार्केट के लिए डिजाइन की गई सुजुकी फ्रोंक्स का ASEAN NCAP एजेंसी द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया है।

Sat, 1 Nov 2025 01:02 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर और देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी फ्रोंक्स के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल, ASEAN मार्केट के लिए डिजाइन की गई सुजुकी फ्रोंक्स का ASEAN NCAP एजेंसी द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया है। यह खास सुजुकी फ्रोंक्स इंडोनेशिया के सिकांग प्लांट में बनाई गई थी। जिसका मकसद इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे ASEAN देशों के लिए था। इस टेस्ट में इस कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की।

2025 सुजुकी फ्रोंक्स क्रैश टेस्ट डिटेल

2025 सुजुकी फ्रोंक्स के लिए क्रैश टेस्ट स्कोर काफी शानदार रहे, क्योंकि इस B सेगमेंट SUV को पूरे 5 स्टार रेटिंग मिली। ASEAN NCAP द्वारा टेस्ट किए गए वैरिएंट MY25 वर्जन के थे, जिनका कर्ब मास 1060 kg था। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर आए और इसमें 1.5L NA पेट्रोल इंजन लगा है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जुड़ा है।

ASEAN मार्केट के लिए, सुजुकी फ्रोंक्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया-स्पेसिफिक मॉडल में देखने को नहीं मिलते। इनमें ADAS और फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें शामिल हैं। ADAS स्टैंडर्ड के तौर पर फिट नहीं है, लेकिन यह ऑप्शनल है। इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे कई ऑटोनॉमस फीचर्स शामिल हैं।

2025 सुजुकी फ्रोंक्स ने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी टेस्ट में कुल 29.37 पॉइंट्स हासिल किए (फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए 13.74 पॉइंट्स, साइड इम्पैक्ट के लिए 7.63 पॉइंट्स और हेड प्रोटेक्शन टेक के लिए 8 पॉइंट्स)। जहां तक ​​चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात है, फ्रोंक्स ने कुल 38.94 पॉइंट्स हासिल किए (डायनामिक टेस्ट में 17.94 पॉइंट्स, व्हीकल बेस्ड टेस्ट के लिए 9 पॉइंट्स, इंस्टॉलेशन के लिए 12 पॉइंट्स और चाइल्ड डिटेक्शन के लिए 0 पॉइंट्स)।

सेफ्टी असिस्ट टेस्ट में फ्रोंक्स ने कुल 16.5 पॉइंट्स और मोटरसाइकिल सवारों की सेफ्टी के लिए कुल 8 पॉइंट्स हासिल किए। ASEAN NCAP ने इन क्रैश सेफ्टी टेस्ट को खत्म करते हुए कहा, “नई सुजुकी फ्रोंक्स ने मौजूदा 2021-2025 ASEAN NCAP असेसमेंट प्रोटोकॉल के तहत 77.70 पॉइंट्स का ओवरऑल स्कोर हासिल करके अच्छा परफॉर्म किया। मिले हुए स्कोर के आधार पर नई सुजुकी फ्रोंक्स 5-स्टार ASEAN NCAP रेटिंग पाने के लिए एलिजिबल हो गई है।

भारत में जमकर बिक रही फ्रोंक्स
यह ध्यान रखना होगा कि ये टेस्ट इंडोनेशिया में बनी ASEAN-स्पेसिफिक सुजुकी फ्रोंक्स पर किए गए थे। इंडिया-स्पेसिफिक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का क्रैश टेस्ट अभी भारत NCAP और ग्लोबल NCAP द्वारा किया जाना बाकी है, जबकि कंपनी के इंटरनल क्रैश टेस्टिंग रिजल्ट्स शानदार परफॉर्मेंस का वादा करते हैं। बता दे कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स लॉन्च होने के बाद से ही भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक रही है। कई कारण इस गाड़ी की सफलता तय करते हैं। इनमें डिजाइन, मारुति सुजुकी ब्रांड फैक्टर, परेशानी-मुक्त ओनरशिप, फ्यूल एफिशिएंसी और अच्छे इक्विपमेंट शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
