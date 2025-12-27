Hindustan Hindi News
फैमिली संग घूमने के लिए आई ये खास कार, 7 पैसेंजर्स एक साथ कर पाएंगे सफर; सामान के लिए भी भरपूर जगह

संक्षेप:

इस कार की रैक में LED लाइट्स और एक फोल्डेबल शामियाना है। फ्रंट ग्रिल पर ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट देखा जा सकता है और हेडलाइट लेंस पर स्मोक्ड फिनिश है। हर वैगन वानपाकू राइडर कॉन्सेप्ट में खास एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। ये 7 पैसेंजर्स वाली कार है।

Dec 27, 2025 12:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सुजुकी ने 2026 टोक्यो ऑटो सैलून अपनी नई एवरी (Suzuki Every) पेश की है। कंपनी ने यहां पर चल रहे इवेंट में अपने पवेलियन को "लाइफ विद एडवेंचर" थीम दी है। इसमें कंपनी ने कई एडवेंचर प्रोडक्ट भी दिखाए। इनमें एक एवरी भी शामिल है। यह कॉन्सेप्ट वीकेंड पर बाहर घूमने-फिरने के लिए है। खासकर उन परिवारों के लिए जिन्हें स्ट्राइडर रेस में हिस्सा लेना पसंद है। इसमें कस्टमाइजेशन में बच्चों की बाइक और सामान रखने के लिए जगह के साथ एक बड़ा रूफ रैक शामिल है।

इस कार की रैक में LED लाइट्स और एक फोल्डेबल शामियाना है। फ्रंट ग्रिल पर ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट देखा जा सकता है और हेडलाइट लेंस पर स्मोक्ड फिनिश है। हर वैगन वानपाकू राइडर कॉन्सेप्ट में खास एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। ये 7 पैसेंजर्स वाली कार है। जिसमें पैसेंजर्स को गजब का स्पेस भी मिलता है। ये भारतीय बाजार में विकने वाली ईको वैन की तरह है। यानी सेंकेड रो के लिए इसमें स्लाइडिंग डोर दिया है। फिलहाल इसकी लॉन्च और अन्य फीचर्स को लेकर कंपनी ने कोई डिटेल शेयर नहीं की है।

कंपनी ने एडवेंचर मॉडल भी दिखाए

इस इवेंट में एक तरफ जहां जिम्नी नोमेड (Jimny Nomade) पहले से ही ऑफ-रोड पर फोकस है। तो वहीं XBEE जैसी सिटी कार के एडवेंचर-स्टाइल वाले वर्जन देखना सच में बदलाव लाने वाला लगता है। ये दोनों कार गजब के डिजाइन और एक्सटीरियर से लैस हैं। जो पहली ही नजर में किसी भी ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है। जिम्नी नोमेड के एक्सटीरियर में मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स के कई एलिमेंट्स हैं जैसे कांटेदार तार, खास भूरा मिट्टी जैसा रंग, जंगली पौधे वगैरह दिखते हैं। अन्य कस्टमाइजेशन में एक बड़ा रूफ रैक, मेटैलिक फिनिश में एक्सेंट और अलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन शामिल है।

दूसरी तरफ, कंपनी ने अपनी XBEE को खास तौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाया गया है। हालांकि, यह कॉन्सेप्ट कई अन्य आउटडोर कामों के लिए भी काफी काम का लगता है। मुख्य कस्टमाइजेशन में एक मजबूत ग्रिल डिजाइन, खास एलॉय व्हील्स और इंटीग्रेटेड LED लाइटिंग के साथ एक बड़ा रूफ रैक शामिल है। मेटल, ग्लास और प्लास्टिक की सतहों सहित बाहरी हिस्से के ज्यादातर हिस्से पर प्रकृति से प्रेरित खास डिटेलिंग है। पीछे की तरफ टेल लैंप गार्ड और एक सीढ़ी भी देखी जा सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
