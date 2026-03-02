बगैर खरीदे रेंट पर मिल रहा ये ई-स्कूटर, सुजुकी ने इस ईवी के लिए शुरू किया ये सब्सक्रिप्शन प्लान
सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपने नए ई-स्कूटर सुजुकी ई-एक्सेस के लिए रेंटल और सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू किया है। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु की मशहूर रेंटल कंपनी रॉयल ब्रदर्स बाइक रेंटल्स से पार्टनरशिप की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना अब जरूरी नहीं है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर सुजुकी ई-एक्सेस (Suzuki E Access) के लिए रेंटल और सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु की मशहूर रेंटल कंपनी रॉयल ब्रदर्स बाइक रेंटल्स (Royal Brothers Bike Rentals) से साझेदारी की है, यानी अब आप इस स्कूटर को बिना खरीदे, किराए या सब्सक्रिप्शन पर चला सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Suzuki e Access
₹ 1.88 लाख
Yamaha EC-06
₹ 1.68 लाख
Ather Energy 450 Apex
₹ 1.9 लाख
Birla JF
₹ 1.63 - 2.31 लाख
किन शहरों में मिलेगी सुविधा?
पहले चरण में यह सर्विस 7 शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, जयपुर और गुरुग्राम में शुरू की गई है। रॉयल ब्रदर्स (Royal Brothers) का इन शहरों में पहले से मजबूत नेटवर्क है, जिससे सर्विस स्मूद रहने की उम्मीद है।
क्या-क्या ऑप्शन मिलेंगे?
कंपनियां ग्राहकों को लचीले विकल्प दे रही हैं। इसमें 24 घंटे का रेंटल प्लान, मासिक सब्सक्रिप्शन और 1 साल तक का लंबा सब्सक्रिप्शन प्लान है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहले आजमाना चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए बिना खरीदारी के इस्तेमाल करना चाहते हैं।
सुजुकी ई-एक्सेस के स्पेसिफिकेशन
इसके टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 71 किमी./घंटा. है। इसकी रेंज 95 किमी. (कंपनी दावा) है। ये ईवी फुल चार्ज होने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लेती है। इसकी कीमत ₹1.88 लाख (एक्स-शोरूम) है। कीमत के लिहाज से यह स्कूटर थोड़ा महंगा माना जा रहा है, खासकर जब इसके स्पेसिफिकेशन कागज पर साधारण नजर आते हैं।
आगे क्या?
सुजुकी (Suzuki) की योजना है कि ई-एक्सेस (E-Access) के बाद अपनी बाकी दोपहिया गाड़ियों के लिए भी रेंटल और सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया जाए। आज के दौर में जहां लोग ओनरशिप से ज्यादा यूजेज को महत्व दे रहे हैं, यह कदम कंपनी के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं लेकिन ₹1.88 लाख खर्च करने से हिचक रहे हैं, तो यह रेंटल/सब्सक्रिप्शन मॉडल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।