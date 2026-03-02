Hindustan Hindi News
बगैर खरीदे रेंट पर मिल रहा ये ई-स्कूटर, सुजुकी ने इस ईवी के लिए शुरू किया ये सब्सक्रिप्शन प्लान

Mar 02, 2026 06:13 pm IST
सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपने नए ई-स्कूटर सुजुकी ई-एक्सेस के लिए रेंटल और सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू किया है। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु की मशहूर रेंटल कंपनी रॉयल ब्रदर्स बाइक रेंटल्स से पार्टनरशिप की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किन शहरों में मिलेगी सुविधा?

पहले चरण में यह सर्विस 7 शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, जयपुर और गुरुग्राम में शुरू की गई है। रॉयल ब्रदर्स (Royal Brothers) का इन शहरों में पहले से मजबूत नेटवर्क है, जिससे सर्विस स्मूद रहने की उम्मीद है।

क्या-क्या ऑप्शन मिलेंगे?

कंपनियां ग्राहकों को लचीले विकल्प दे रही हैं। इसमें 24 घंटे का रेंटल प्लान, मासिक सब्सक्रिप्शन और 1 साल तक का लंबा सब्सक्रिप्शन प्लान है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहले आजमाना चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए बिना खरीदारी के इस्तेमाल करना चाहते हैं।

सुजुकी ई-एक्सेस के स्पेसिफिकेशन

इसके टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 71 किमी./घंटा. है। इसकी रेंज 95 किमी. (कंपनी दावा) है। ये ईवी फुल चार्ज होने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लेती है। इसकी कीमत ₹1.88 लाख (एक्स-शोरूम) है। कीमत के लिहाज से यह स्कूटर थोड़ा महंगा माना जा रहा है, खासकर जब इसके स्पेसिफिकेशन कागज पर साधारण नजर आते हैं।

आगे क्या?

सुजुकी (Suzuki) की योजना है कि ई-एक्सेस (E-Access) के बाद अपनी बाकी दोपहिया गाड़ियों के लिए भी रेंटल और सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया जाए। आज के दौर में जहां लोग ओनरशिप से ज्यादा यूजेज को महत्व दे रहे हैं, यह कदम कंपनी के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं लेकिन ₹1.88 लाख खर्च करने से हिचक रहे हैं, तो यह रेंटल/सब्सक्रिप्शन मॉडल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

