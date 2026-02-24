Hindustan Hindi News
सुजुकी का स्कूटर हो गया सस्ता, पूरे ₹19800 का डिस्काउंट दे रही; एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही

Feb 24, 2026 04:31 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
की मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर इस महीने के लिए बेनिफिट्स का एलान किया है। कंपनी इस पर 10,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 9,800 रुपए के फाइनेंस बेनइफिट दे रहा है। इस तरह इस ई-स्कूटर पर कुल 19,800 रुपए का फायदा मिलेगा।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर इस महीने के लिए बेनिफिट्स का एलान किया है। कंपनी इस पर 10,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 9,800 रुपए के फाइनेंस बेनइफिट दे रहा है। इस तरह इस ई-स्कूटर पर कुल 19,800 रुपए का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, बैटरी और गाड़ी पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है। ग्राहकों को फायदा देने वाली लिस्ट में 18,000 रुपए का एक कॉम्प्लिमेंट्री चार्जर भी शामिल है।

अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अपने सबसे पास के डीलरशिप से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वे सभी नियम और शर्तें समझा पाएंगे। साथ ही, कंपनी द्वारा मिलने वाले डिस्काउंट के अलावा भी आप दूसरे बेनिफिट्स की डिमांड कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय बाजार में इसका मुकाबला होंडा एक्टिवा और टीवीएस आईक्यूब से होता है। हालांकि, सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर काफी कम है।

सुजुकी ई-एक्सेस: बैटरी और पावरट्रेन डिटेल्स

सुजुकी ई-एक्सेस को 4.1 kW की इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है जो 15 Nm का टॉर्क देती है। सुजुकी का दावा है कि बैटरी लेवल 10% तक कम होने पर भी स्कूटर लगातार परफॉर्मेंस देता है, जिससे ज्यादातर चार्ज साइकिल में इस्तेमाल करने लायक आउटपुट मिलता है। राइडर अपनी पसंद के हिसाब से तीन मोड ईको, राइड A और राइड B में से चुन सकते हैं।

यह डेली इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए रिवर्स असिस्ट और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ भी आता है। पावर सोर्स के तौर पर सुजुकी ने लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP, बैटरी पैक को चुना है। ब्रांड का कहना है कि यह केमिस्ट्री पारंपरिक निकल मैंगनीज कोबाल्ट या NMC, बैटरी सेटअप की तुलना में ज्यादा चलने के लिए बनाई गई है।

सुजुकी ई-एक्सेस: चेसिस और हार्डवेयर
एक हल्के चेसिस पर बना है, जिसमें एल्युमीनियम बैटरी केसिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड है। कंपनी के अनुसार, इस लेआउट का मकसद ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाना और हैंडलिंग की विशेषताओं को बेहतर बनाना है। इक्विपमेंट की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में LED लाइटिंग, टू टोन एलॉय व्हील्स और मेंटेनेंस फ्री ड्राइव बेल्ट के साथ आता है। सुजुकी का दावा है कि बेल्ट को स्टैंडर्ड इस्तेमाल की कंडीशन में सात साल या 70,000 किलोमीटर तक चलने के लिए बनाया गया है।

सुजुकी ई-एक्सेस: उपलब्धता और चार्जिंग नेटवर्क
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का कहना है कि ई-एक्सेस को देश भर में फैले 1200 से ज्यादा आउटलेट्स के नेटवर्क से सपोर्ट मिलेगा। अभी, 240 से ज्यादा डीलरशिप DC फास्ट चार्जिंग सुविधाओं से लैस हैं। कंपनी इसे और बढ़ाने का प्लान कर रही है। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विसिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड EV टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी गई है।

