सुजुकी का बड़ा धमाका: नए अवतार में आई Burgman Street EX, फीचर्स और लुक देख हो जाएंगे फैन!

Mar 13, 2026 08:21 pm IST

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने प्रीमियम मैक्सी-स्टाइल स्कूटर 'बर्गमैन स्ट्रीट EX' का MY26 एडिशन पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे 1.08 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है।

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सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने प्रीमियम मैक्सी-स्टाइल स्कूटर 'बर्गमैन स्ट्रीट EX' का MY26 एडिशन पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे 1.08 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। सुजुकी ने इस अपडेट में नए कलर ऑप्शन को भी शामिल किया है। इसमें ग्राहकों को स्टाइल के साथ-साथ सुजुकी के भरोसेमंद इंजन की परफॉरमेंस भी मिलेगी। इसके अलावा, स्कूटर में नई टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न फीचर्स को भी शामिल किया गया है। आइए जानते हैं स्कूटर के

अब कुल तीन कलर में मिलेगा स्कूटर इस नए 2026 एडिशन की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 'पर्ल ग्रेस व्हाइट' कलर है जो व्हाइट और ग्रे का एक बहुत ही क्लासी और प्रीमियम मिश्रण है। सुजुकी ने इसे काफी सटल और अंडरस्टेटेड लुक दिया है जो इसकी मैक्सी-स्कूटर वाली पहचान को और निखारता है। कंपनी ने पहले से चल रहे 'मैट स्टेलर ब्लू' कलर को बंद कर दिया है। अब यह स्कूटर कुल तीन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है जिनमें नए व्हाइट के अलावा 'मैटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज' और 'मैटेलिक मैट ब्लैक न. 2' शामिल हैं।

शानदार हैं स्कूटर के फीचर्स फीचर्स के मामले में बर्गमैन स्ट्रीट EX एक 'फुल्ली-लोडेड' पैकेज है। इसमें 12-इंच का बड़ा रियर व्हील दिया गया है जो खराब सड़कों पर बेहतर राइडिंग और झटकों को सोखने में मदद करता है। स्कूटर में सुजुकी का 'राइड कनेक्ट' डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक और 21.5 लीटर की बड़ी अंडर-सीट स्टोरेज भी दी गई है।

कुछ ऐसा है स्कूटर का पावरट्रेन इंजन की बात करें तो इसमें सुजुकी का भरोसेमंद 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.58bhp की पावर और 10 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। स्मूथ ड्राइविंग अनुभव के लिए इसमें 'सुजुकी इको परफॉरमेंस अल्फा', इंजन स्टॉप/स्टार्ट फीचर, सुजुकी इजी स्टार्ट और साइलेंट स्टार्टर जैसी टेक्नोलॉजी दी गई हैं।