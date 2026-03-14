नए कलर ऑप्शन में आया सुजुकी का यह शानदार स्कूटर, मिलता है 124cc का इंजन

Mar 14, 2026 03:40 pm IST

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने Burgman Street EX का नया कलर ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। नया कलर ऑप्शन पर्ल ग्रेस वाइट पेंट स्कीम में है। यह स्कूटर 124cc इंजन, 8.58bhp की ताकत और 10Nm का टॉर्क ऑफर करता है।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने Burgman Street EX का नया कलर ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। नया कलर ऑप्शन पर्ल ग्रेस वाइट पेंट स्कीम में है। इससे पहले यह स्कूटर केवल मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मेटैलिक मैट ब्लैक No.2 में आता था। बर्गमैन स्ट्रीट EX का एक्स-शोरूम प्राइस दिल्ली में 1,07,902 रुपये है। यह स्कूटर 124cc इंजन, 8.58bhp की ताकत और 10Nm का टॉर्क ऑफर करता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में।

कंफर्ट बढ़ाने के लिए कई जबर्दस्त फीचर बर्गमैन स्ट्रीट EX में सुविधा और कंफर्ट बढ़ाने के लिए कई फीचर दिए गए हैं। इनमें सुजुकी राइड कनेक्ट से लैस ब्लूटूथ-इनेबल्ड मल्टीफंक्शन डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल, एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ एक विंडस्क्रीन शामिल हैं। इस स्कूटर में सीट के नीचे 21.5 लीटर का स्टोरेज स्पेस, ड्यूल-टोन सीट और लंबे सफर के दौरान अधिक आराम के लिए एक्सटेंडेड राइडिंग पोजीशन दी गई है। इसके अलावा इसमें 100/80-12 टायर के साथ 12 इंच का रियर वील लगा है, जो स्टेबिलिटी बढ़ाता है और स्कूटर की राइड क्वॉलिटी को बेहतर बनाता है। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट EX स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर मोनोशॉक सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेकिंग का काम एक कंबाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम यानी फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे की ड्रम ब्रेक से मैनेज होता है।

स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम, सुजुकी ईजी स्टार्ट और साइलेंट स्टार्टर जैसे फीचर्स भी नए कलर ऑप्शन में स्कूटर के स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें अभी भी 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह इंजन 8.58 बीएचपी पावर और 10 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए इसमें सुजुकी इको परफॉर्मेंस अल्फा (एसईपी-अल्फा) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सुजुकी के इस स्कूटर में इंजन ऑटो स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम, सुजुकी ईजी स्टार्ट और साइलेंट स्टार्टर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यह कम शोर करता है। भारत के 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में, बर्गमैन स्ट्रीट EX का मुकाबला होंडा एक्टिवा 125, टीवीएस जुपिटर 125 और हीरो डेस्टिनी 125 से है।