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सुजुकी ने नए स्कूटर का टीजर किया जारी, हनुमान जयंती वाले दिन होगा लॉन्च; ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

Mar 26, 2026 03:40 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपना मैक्सी स्कूटर बर्गमैन 2018 में लॉन्च किया था। तब से यह सुजुकी के लिए एक जबरदस्त बिकने वाला मॉडल साबित हुआ है। भारत में 'स्यूडो-मैक्सी स्कूटर' सेगमेंट को शुरू करने का क्रेडिट अक्सर इसी को दिया जाता है।

सुजुकी ने नए स्कूटर का टीजर किया जारी, हनुमान जयंती वाले दिन होगा लॉन्च; ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपना मैक्सी स्कूटर बर्गमैन 2018 में लॉन्च किया था। तब से यह सुजुकी के लिए एक जबरदस्त बिकने वाला मॉडल साबित हुआ है। भारत में 'स्यूडो-मैक्सी स्कूटर' सेगमेंट को शुरू करने का क्रेडिट अक्सर इसी को दिया जाता है। अब, सुजुकी ने अपने सोशल मीडिया पर बर्गमैन की एक नई जनरेशन की झलक दिखाई है, जिसे 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाना है।

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सुजुकी बर्गमैन पिछले कुछ सालों से बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसमें ज्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2022 में एक बड़े 12-इंच के पिछले पहिए वाला वैरिएंट स्ट्रीट EX लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च के बाद से कंपनी ने इसके डिजाइन या बुनियादी चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब, एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, सुजुकी ने आने वाली नई जनरेशन की बर्गमैन की हेडलाइट की झलक दिखाई है।

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कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वह बर्गमैन की इस नई जनरेशन को 2 अप्रैल को लॉन्च करेगी। हेडलाइट भारतीय बाजार के लिए एक नए 'स्प्लिट डिजाइन' को दिखाती है, जो बर्गमैन 200 और बर्गमैन 400 जैसे इसके ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडलों से इंस्पायर्ड लगता है। ऐसा लगता है कि बर्गमैन में एक बड़ा जनरेशनल बदलाव हो सकता है, जैसा कि पिछले साल एक्सेस में हुआ था।

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एक्सेस में भी कई बदलाव हो चुके
एक्सेस में कुछ बड़े अपडेट किए गए थे, जैसे कि एक नया चेसिस, जिसे एग्जॉस्ट मफलर की रूटिंग में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से डेवलप किया गया था। एक्सेस में एक नया इंजन भी लगाया गया था। हालांकि, बोर और स्ट्रोक के आंकड़े वही रहे, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए थे, जैसे कि कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंककेस सभी नए थे। हालांकि, 8.4hp और 10.2Nm पर, इसके पावर के आंकड़े वही रहे। आप बर्गमैन में भी इसी तरह के बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें बर्गमैन के हिसाब से कुछ खास बदलावों के साथ एक अपडेटेड डिजाइन लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी।

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2 अप्रैल को लॉन्च होगा न्यू जेन मॉडल
अभी बर्गमैन रेंज की एक्स-शोरूम कीमतें 93,676 रुपए से शुरू होकर स्ट्रीट EX के लिए 1.08 लाख रुपए तक जाती है, जिसमें एक बड़ा 12-इंच का पिछला पहिया लगा होता है। सुजुकी बर्गमैन की इस नई जनरेशन को 2 अप्रैल को लॉन्च करेगी। बता दें कि ये भारत में मैक्सी स्कूटर कैटेगरी में आता है। ऐसे में इसका डायरेक्ट किसी से मुकाबला नहीं होता, फिर भी ये होंडा एक्टिवा, हीरो मैस्ट्रो, टीवीएस जुपिटर जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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