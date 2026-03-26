सुजुकी ने नए स्कूटर का टीजर किया जारी, हनुमान जयंती वाले दिन होगा लॉन्च; ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

Mar 26, 2026 03:40 pm IST

सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपना मैक्सी स्कूटर बर्गमैन 2018 में लॉन्च किया था। तब से यह सुजुकी के लिए एक जबरदस्त बिकने वाला मॉडल साबित हुआ है। भारत में 'स्यूडो-मैक्सी स्कूटर' सेगमेंट को शुरू करने का क्रेडिट अक्सर इसी को दिया जाता है।

सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपना मैक्सी स्कूटर बर्गमैन 2018 में लॉन्च किया था। तब से यह सुजुकी के लिए एक जबरदस्त बिकने वाला मॉडल साबित हुआ है। भारत में 'स्यूडो-मैक्सी स्कूटर' सेगमेंट को शुरू करने का क्रेडिट अक्सर इसी को दिया जाता है। अब, सुजुकी ने अपने सोशल मीडिया पर बर्गमैन की एक नई जनरेशन की झलक दिखाई है, जिसे 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाना है।

सुजुकी बर्गमैन पिछले कुछ सालों से बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसमें ज्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2022 में एक बड़े 12-इंच के पिछले पहिए वाला वैरिएंट स्ट्रीट EX लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च के बाद से कंपनी ने इसके डिजाइन या बुनियादी चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब, एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, सुजुकी ने आने वाली नई जनरेशन की बर्गमैन की हेडलाइट की झलक दिखाई है।

कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वह बर्गमैन की इस नई जनरेशन को 2 अप्रैल को लॉन्च करेगी। हेडलाइट भारतीय बाजार के लिए एक नए 'स्प्लिट डिजाइन' को दिखाती है, जो बर्गमैन 200 और बर्गमैन 400 जैसे इसके ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडलों से इंस्पायर्ड लगता है। ऐसा लगता है कि बर्गमैन में एक बड़ा जनरेशनल बदलाव हो सकता है, जैसा कि पिछले साल एक्सेस में हुआ था।

एक्सेस में भी कई बदलाव हो चुके

एक्सेस में कुछ बड़े अपडेट किए गए थे, जैसे कि एक नया चेसिस, जिसे एग्जॉस्ट मफलर की रूटिंग में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से डेवलप किया गया था। एक्सेस में एक नया इंजन भी लगाया गया था। हालांकि, बोर और स्ट्रोक के आंकड़े वही रहे, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए थे, जैसे कि कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंककेस सभी नए थे। हालांकि, 8.4hp और 10.2Nm पर, इसके पावर के आंकड़े वही रहे। आप बर्गमैन में भी इसी तरह के बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें बर्गमैन के हिसाब से कुछ खास बदलावों के साथ एक अपडेटेड डिजाइन लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी।