सुजुकी टू-व्हीलर खरीद रहे तो ₹7000 के बेनिफिट और 10 की वारंटी लेना मत भूलना! लोन भी 100% मिल रहा

Feb 19, 2026 10:14 am IST

सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए इस महीने शानदार बेनिफिट्स का एलान किया है। कंपनी अपने टू-व्हीलर्स पर 7,000 रुपए तक के इंश्योरेंस बेनिफिट्स दे रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। इसके साथ, टू-व्हीलर्स खरीदने के लिए उन्हें 100% तक का लोन भी दिया जाएगा। अगर आप इन ऑफर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने सबसे पास के ऑथराइज्ड डीलरशिप से संपर्क करें, वहां पर आपको इन सभी ऑफर्स की जानकारी और शर्तें डिटेल के साथ पता चल जाएंगी।

सुज़ुकी ने एक्सेस की सेफ्टी को अपडेट किया कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सेस स्कूटर में ABS इंट्रोड्यूस किया है। ABS ब्रेकिंग फोर्स को मॉड्युलेट करके व्हील लॉक होने के चांस को कम करके सेफ्टी बढ़ाने के तौर पर काम करता है। जबकि राइडर्स को उम्मीद के मुताबिक एक्सेलरेशन, फ्यूल एफिशिएंसी, कम्फर्ट और डिपेंडेबिलिटी बनाए रखता है। ABS से लैस अपडेटेड एक्सेस अब पूरे भारत में सुज़ुकी डीलरशिप पर दो ट्रिम्स में उपलब्ध है।

ABS के जुड़ने से उन राइडर्स को फायदा होने की उम्मीद है जो रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक में सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। यह दो वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 24.4-लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज कैपेसिटी, एक फ्रंट ग्लव बॉक्स और एक एक्सटर्नल फ्यूल लिड है। साथ ही, सीट की ऊंचाई 773 mm और कर्ब वेट 105 kg है। इक्विपमेंट लिस्ट में ब्लूटूथ-इनेबल्ड TFT जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, LED हेडलैंप वगैरह शामिल हैं। बता दें कि इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर जैसे मॉडल से होता है।

एक्सेस राइड कनेक्ट ABS एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 92,328 रुपए है। यह 5 शेड्स में आता है, जिसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज शामिल हैं। दूसरी तरफ, एक्सेस राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 98,378 रुपए है। इसे भी 5 कलर्स ऑप्शन में खरीद सकते हैं, जिसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल मैट एक्वा सिल्वर शामिल है।

इस स्कूटर में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 124 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन दिया है जो 6,750 rpm पर लगभग 8.7 PS की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इस स्कूटर में 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और स्विंगआर्म रियर यूनिट है, जो 12-इंच के फ्रंट और 10-इंच के रियर एलॉय व्हील्स पर चलता है।