suzuki all two-wheelers are now up to rs 18000 cheaper after the gst reduction फेस्टिव सीजन गिफ्ट: GST में कटौती के बाद सुजुकी के सभी टू-व्हीलर्स हुए ₹18,000 तक सस्ते, जानिए मॉडल वाइज छूट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़suzuki all two-wheelers are now up to rs 18000 cheaper after the gst reduction

फेस्टिव सीजन गिफ्ट: GST में कटौती के बाद सुजुकी के सभी टू-व्हीलर्स हुए ₹18,000 तक सस्ते, जानिए मॉडल वाइज छूट

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सरकार की तरफ से 350cc से कम इंजन वाली टू-व्हीलर्स पर GST दरों में कटौती के बाद कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो पर दाम घटा दिए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:55 PM
share Share
Follow Us on
फेस्टिव सीजन गिफ्ट: GST में कटौती के बाद सुजुकी के सभी टू-व्हीलर्स हुए ₹18,000 तक सस्ते, जानिए मॉडल वाइज छूट
0

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सरकार की तरफ से 350cc से कम इंजन वाली टू-व्हीलर्स पर GST दरों में कटौती के बाद कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो पर दाम घटा दिए हैं। सबसे खास बात ये है कि इस कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले आया ये फैसला न सिर्फ खरीदारों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि कंपनी की सेल्स को भी तगड़ा बूस्ट दे सकता है।

मॉडलकीमतों में कटौती
Access8,523
Avenis7,823
Burgman Street8,373
Burgman Street EX9,798
Gixxer Series11,520
Gixxer SF 25018,024
V-Strom SX17,982

स्कूटर पर मॉडल वाइज छूट

अगर स्कूटरों की बात करें तो सुजुकी का सबसे पॉपुलर मॉडल Access अब पहले से 8,523 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं, इसका स्पोर्टी लुक वाला वर्जन Avenis 7,823 रुपये कम दाम पर मिलेगा। जबकि बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 8,373 रुपये की कमी आई है। जबकि इसके प्रीमियम वैरिएंट बर्गमैन Street EX पर ग्राहकों को 9,798 रुपये तक का फायदा होगा।

बाइक पर सबसे ज्यादा छूट

दूसरी ओर बाइक्स की तरफ देखें तो Gixxer सीरीज पर कम से कम 11,520 रुपये की बचत हो रही है। जबकि इसका हाई-एंड मॉडल Gixxer SF 250 पर सबसे ज्यादा 18,024 रुपये तक की कीमत घटी है। इसके अलावा, क्वार्टर-लीटर टूरिंग बाइक V-Strom SX भी 17,982 रुपये सस्ती हो गई है। साफ है कि ये प्राइस कट सुजुकी के लिए त्योहारों के सीजन में बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।