फेस्टिव सीजन गिफ्ट: GST में कटौती के बाद सुजुकी के सभी टू-व्हीलर्स हुए ₹18,000 तक सस्ते, जानिए मॉडल वाइज छूट

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सरकार की तरफ से 350cc से कम इंजन वाली टू-व्हीलर्स पर GST दरों में कटौती के बाद कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो पर दाम घटा दिए हैं। सबसे खास बात ये है कि इस कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले आया ये फैसला न सिर्फ खरीदारों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि कंपनी की सेल्स को भी तगड़ा बूस्ट दे सकता है।

मॉडल कीमतों में कटौती Access 8,523 Avenis 7,823 Burgman Street 8,373 Burgman Street EX 9,798 Gixxer Series 11,520 Gixxer SF 250 18,024 V-Strom SX 17,982

स्कूटर पर मॉडल वाइज छूट अगर स्कूटरों की बात करें तो सुजुकी का सबसे पॉपुलर मॉडल Access अब पहले से 8,523 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं, इसका स्पोर्टी लुक वाला वर्जन Avenis 7,823 रुपये कम दाम पर मिलेगा। जबकि बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 8,373 रुपये की कमी आई है। जबकि इसके प्रीमियम वैरिएंट बर्गमैन Street EX पर ग्राहकों को 9,798 रुपये तक का फायदा होगा।