Swift का नया अवतार, पलक झपकते 100 kmph की रफ्तार, टॉप-स्पीड 210 kmph, AWD का भी ऑप्शन

Mar 13, 2026 01:51 pm IST

स्विफ्ट का नया मॉडल आने वाला है। यह ऑल-न्यू Swift Sport है। नई स्विफ्ट स्पोर्ट में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा। नई स्विफ्ट स्पोर्ट आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

स्विफ्ट का नया मॉडल आने वाला है। यह ऑल-न्यू Swift Sport है। कंपनी इस पर काम कर रही है। यह भारत में बिक रही 4th जेनरेशन स्विफ्ट पर बेस्ड होगी। जापान के एक पब्लिकेशन बेस्ट कार वेब की एक नई रिपोर्ट के अनुसार सुजुकी इस साल के अंत में नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट स्पोर्ट को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इसे पहले लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से थोड़ा डीले है। रिपोर्ट के अनुसार नई स्विफ्ट की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, जो इसके लुक को और खास बनाएगा। साथ ही कंपनी इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और इंप्रूव्ड सस्पेंशन भी देगी, जिससे ग्राहकों को शानदार ड्राइविंग डाइनैमिक्स का मजा मिलेगा।

148 हॉर्सपावर और 240 एनएम का टॉर्क नई स्विफ्ट स्पोर्ट में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक से लैस है। यह 148 हॉर्सपावर और 240 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। पुराने मॉडल में भी 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन था, जो 138 हॉर्सपावर और 230 एनएम का टॉर्क पैदा करता था। उसमें भी 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी।

6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पहले की तरह स्विफ्ट स्पोर्ट में ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, वजन को कंट्रोल में रखने के लिए यह कार केवल फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) में ही ऑफर की जाती रही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, नेक्स्ट जेनरेशन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम का भी ऑप्शन मिल सकता है।

आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड नई स्विफ्ट स्पोर्ट आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप-स्पीड 210 kmph होगी। बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अलावा, इसमें कुछ खास स्टाइलिंग फीचर्स जैसे अग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, फ्रंट-लिप स्पॉइलर, साइड स्कर्ट, 17 इंच के अलॉय वील, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप और रियर डिफ्यूजर होंगे। इंटीरियर में स्पोर्टी अपग्रेड्स में सेमी-बकेट सीटें, मेटैलिक फिनिश वाले पैडल और एक्सक्लूसिव ट्रिम और अपहोल्स्ट्री शामिल हो सकते हैं।

इतनी हो सकती है कीमत मारुति सुजुकी ने भारत में स्विफ्ट स्पोर्ट को कभी ऑफर नहीं किया है और इसीलिए इसके नेक्स्ट जेनरेशन के भी भारत आने की उम्मीद बेहद कम है। लिमिटेड सेल और साथ ही कंपनी के 1.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का लोकल प्रोडक्शन न होने के कारण, भारत के बाजार में इसका बिजनेस मुश्किल हो सकता है। जापान में बेस्ट कार वेब का अनुमान है कि सुजुकी अगली नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट स्पोर्ट को 2.3-2.5 मिलियन येन (लगभग 13.33-14.49 लाख रुपये) की कीमत में लॉन्च करेगी।