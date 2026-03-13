Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Swift का नया अवतार, पलक झपकते 100 kmph की रफ्तार, टॉप-स्पीड 210 kmph, AWD का भी ऑप्शन

Mar 13, 2026 01:51 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

स्विफ्ट का नया मॉडल आने वाला है। यह ऑल-न्यू Swift Sport है। नई स्विफ्ट स्पोर्ट में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा। नई स्विफ्ट स्पोर्ट आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

Swift का नया अवतार, पलक झपकते 100 kmph की रफ्तार, टॉप-स्पीड 210 kmph, AWD का भी ऑप्शन

स्विफ्ट का नया मॉडल आने वाला है। यह ऑल-न्यू Swift Sport है। कंपनी इस पर काम कर रही है। यह भारत में बिक रही 4th जेनरेशन स्विफ्ट पर बेस्ड होगी। जापान के एक पब्लिकेशन बेस्ट कार वेब की एक नई रिपोर्ट के अनुसार सुजुकी इस साल के अंत में नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट स्पोर्ट को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इसे पहले लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से थोड़ा डीले है। रिपोर्ट के अनुसार नई स्विफ्ट की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, जो इसके लुक को और खास बनाएगा। साथ ही कंपनी इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और इंप्रूव्ड सस्पेंशन भी देगी, जिससे ग्राहकों को शानदार ड्राइविंग डाइनैमिक्स का मजा मिलेगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

148 हॉर्सपावर और 240 एनएम का टॉर्क

नई स्विफ्ट स्पोर्ट में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक से लैस है। यह 148 हॉर्सपावर और 240 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। पुराने मॉडल में भी 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन था, जो 138 हॉर्सपावर और 230 एनएम का टॉर्क पैदा करता था। उसमें भी 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.55 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

पहले की तरह स्विफ्ट स्पोर्ट में ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, वजन को कंट्रोल में रखने के लिए यह कार केवल फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) में ही ऑफर की जाती रही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, नेक्स्ट जेनरेशन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम का भी ऑप्शन मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:बस ₹50000 में लॉन्च हुई ये नई मोटरसाइकिल, ऑफरोडिंग के लिए मोटे टायर्स दिए

आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड

नई स्विफ्ट स्पोर्ट आठ सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप-स्पीड 210 kmph होगी। बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अलावा, इसमें कुछ खास स्टाइलिंग फीचर्स जैसे अग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, फ्रंट-लिप स्पॉइलर, साइड स्कर्ट, 17 इंच के अलॉय वील, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप और रियर डिफ्यूजर होंगे। इंटीरियर में स्पोर्टी अपग्रेड्स में सेमी-बकेट सीटें, मेटैलिक फिनिश वाले पैडल और एक्सक्लूसिव ट्रिम और अपहोल्स्ट्री शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:XUV 7XO को टक्कर देने का रहीं ये चार धाकड़ एसयूवी, लिस्ट में किआ, टोयोटा भी

इतनी हो सकती है कीमत

मारुति सुजुकी ने भारत में स्विफ्ट स्पोर्ट को कभी ऑफर नहीं किया है और इसीलिए इसके नेक्स्ट जेनरेशन के भी भारत आने की उम्मीद बेहद कम है। लिमिटेड सेल और साथ ही कंपनी के 1.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का लोकल प्रोडक्शन न होने के कारण, भारत के बाजार में इसका बिजनेस मुश्किल हो सकता है। जापान में बेस्ट कार वेब का अनुमान है कि सुजुकी अगली नेक्स्ट जेनरेशन स्विफ्ट स्पोर्ट को 2.3-2.5 मिलियन येन (लगभग 13.33-14.49 लाख रुपये) की कीमत में लॉन्च करेगी।

ये भी पढ़ें:बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ी इस SUV की डिमांड; क्रेटा, स्कॉर्पियो भी छूटीं पीछे

(Photo: suzuki malaysia)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Car Maruti Swift Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।