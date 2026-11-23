सुजुकी एक्सेस लवर्स की मौज! स्कूटर में आए 2 नए कलर; कीमत ₹83,086 से शुरू; जानिए खासियत
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्सेस को नए रंगों में पेश किया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। इनमें मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मेटैलिक मैट बोर्डो रेड शामिल हैं।
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्सेस को नए रंगों में पेश किया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। इनमें मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज (Metallic Royal Bronze) और मेटैलिक मैट बोर्डो रेड (Metallic Matte Bordeaux) शामिल हैं। मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट में मिलेगा। वहीं, मेटैलिक मैट बोर्डो रेड को राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट में दिया गया है। कंपनी के अनुसार, नए रंगों वाले स्कूटर 23 नवंबर, 2026 से देशभर की डीलरशिप पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 83,086 रुपये से शुरू होती है।
राइड कनेक्ट वैरिएंट में नया कलर
सुजुकी एक्सेस के राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट में अब मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों वैरिएंट में पहले से मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू और पर्ल ग्रेस व्हाइट जैसे रंग मिलते हैं। इनके कलर ऑप्शन में पर्ल मैट एक्वा सिल्वर भी शामिल है। राइड कनेक्ट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 91,627 रुपये है। वहीं, राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट के लिए 98,432 रुपये खर्च करने होंगे। दोनों वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Suzuki Access 125
₹ 82,185 - 1.01 लाख
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Hero Pleasure Plus
₹ 69,766 - 77,912
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 लाख
Suzuki Avenis
₹ 91,393 - 92,777
TFT ABS वैरिएंट में बोर्डो रेड कलर
एक्सेस के राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट में नया मेटैलिक मैट बोर्डो रेड कलर जोड़ा गया है। इस वैरिएंट में पहले से मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट और पर्ल मैट एक्वा सिल्वर जैसे रंग मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,03,780 रुपये है। इस वेरिएंट की खासियत इसका 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। साथ ही इसमें सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर स्कूटर को कंट्रोल करने में मदद करता है।
5 वैरिएंट में मिलता है सुजुकी एक्सेस
सुजुकी एक्सेस कुल 5 वैरिएंट में आता है। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 83,086 रुपये है। इसमें सॉलिड आइस ग्रीन, मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 और मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू कलर मिलते हैं। वहीं, स्पेशल एडिशन की कीमत 89,428 रुपये है। इसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट और सॉलिड आइस ग्रीन रंग मिलते हैं।
दूसरे वैरिएंट्स की कीतमें
दूसरी ओर इसके राइड कनेक्ट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 91,627 रुपये है। इसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, पर्ल मैट एक्वा सिल्वर और नया मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर मिलता है। वहीं, राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट की कीमत 98,432 रुपये है। जबकि सबसे महंगे राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट की कीमत 1,03,780 रुपये है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
सुजुकी एक्सेस में 125cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह 4-स्ट्रोक इंजन है, जिसमें SOHC और 2 वाल्व मिलते हैं। राइड कनेक्ट वैरिएंट में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट और मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट दीपक मुत्रेजा के अनुसार, ग्राहक स्कूटर खरीदते समय उसके रंग और डिजाइन को भी काफी अहमियत देते हैं। नए रंगों के जरिए कंपनी ग्राहकों को ज्यादा पसंद का मौका देना चाहती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें