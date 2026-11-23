सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्सेस को नए रंगों में पेश किया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। इनमें मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मेटैलिक मैट बोर्डो रेड शामिल हैं।

सुजुकी एक्सेस में आए 2 नए कलर

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सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्सेस को नए रंगों में पेश किया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वैरिएंट में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। इनमें मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज (Metallic Royal Bronze) और मेटैलिक मैट बोर्डो रेड (Metallic Matte Bordeaux) शामिल हैं। मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट में मिलेगा। वहीं, मेटैलिक मैट बोर्डो रेड को राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट में दिया गया है। कंपनी के अनुसार, नए रंगों वाले स्कूटर 23 नवंबर, 2026 से देशभर की डीलरशिप पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 83,086 रुपये से शुरू होती है।

राइड कनेक्ट वैरिएंट में नया कलर सुजुकी एक्सेस के राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट में अब मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों वैरिएंट में पहले से मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू और पर्ल ग्रेस व्हाइट जैसे रंग मिलते हैं। इनके कलर ऑप्शन में पर्ल मैट एक्वा सिल्वर भी शामिल है। राइड कनेक्ट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 91,627 रुपये है। वहीं, राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट के लिए 98,432 रुपये खर्च करने होंगे। दोनों वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

TFT ABS वैरिएंट में बोर्डो रेड कलर एक्सेस के राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट में नया मेटैलिक मैट बोर्डो रेड कलर जोड़ा गया है। इस वैरिएंट में पहले से मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट और पर्ल मैट एक्वा सिल्वर जैसे रंग मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,03,780 रुपये है। इस वेरिएंट की खासियत इसका 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। साथ ही इसमें सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर स्कूटर को कंट्रोल करने में मदद करता है।

5 वैरिएंट में मिलता है सुजुकी एक्सेस सुजुकी एक्सेस कुल 5 वैरिएंट में आता है। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 83,086 रुपये है। इसमें सॉलिड आइस ग्रीन, मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 और मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू कलर मिलते हैं। वहीं, स्पेशल एडिशन की कीमत 89,428 रुपये है। इसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट और सॉलिड आइस ग्रीन रंग मिलते हैं।

दूसरे वैरिएंट्स की कीतमें दूसरी ओर इसके राइड कनेक्ट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 91,627 रुपये है। इसमें मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, पर्ल मैट एक्वा सिल्वर और नया मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज कलर मिलता है। वहीं, राइड कनेक्ट ABS वैरिएंट की कीमत 98,432 रुपये है। जबकि सबसे महंगे राइड कनेक्ट TFT ABS वैरिएंट की कीमत 1,03,780 रुपये है।