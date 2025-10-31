सुजुकी ने बनाया कमाल का स्कूटर... ये बिना पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक के बिना चलेगा; 170Km होगी रेंज

संक्षेप: जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने एक्सेस स्कूटर का CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वर्जन पेश किया है। इसकी खास बात ये है कि CBG (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) पर भी चल सकता है। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि OEM बैटरी से चलने वाले व्हीकल के अलावा दूसरे फ्यूल ऑप्शन ढूंढ रही है।

Fri, 31 Oct 2025 09:59 AM

जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने एक्सेस स्कूटर का CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वर्जन पेश किया है। इसकी खास बात ये है कि CBG (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) पर भी चल सकता है। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि OEM बैटरी से चलने वाले व्हीकल के अलावा दूसरे फ्यूल ऑप्शन ढूंढ रही है। यहां TVS जुपिटर CNG के साथ इस रेस में है। वहीं, सुजुकी एक्सेस भारत में लॉन्च होने वाला पहला CNG/CBG पावर्ड स्कूटर हो सकता है।

डिजाइन के मामले में सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट काफी हद तक भारत में बिकने वाले पेट्रोल-पावर्ड एक्सेस जैसा ही है। इसमें ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल को हाईलाइट करने वाली एक खास लिवरी है। CNG और CBG की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग एक जैसी होती है और इन्हें ज्यादातर इंजनों में एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट में गैस टैंक सीट के नीचे लगा है। यह एक कॉम्पैक्ट यूनिट है, जिसे 6 लीटर CNG/CBG ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलिंग नोजल इस गैस टैंक के ठीक बगल में है। सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट में 2-लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक भी है। इसे बाहरी फ्यूल फिलर से भरा जा सकता है। जब दोनों टैंक फुल होंगे तो सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट लगभग 170 km की रेंज देगा।

हालांकि, इसके पावर-टू-वेट रेश्यो में कुछ कमी आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की वजह से सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट लगभग 10% भारी हो जाएगा। उदाहरण के लिए, पेट्रोल-पावर्ड सुजुकी एक्सेस का वजन 106Kg है। पावर और टॉर्क आउटपुट में भी कुछ कमी आ सकती है। पेट्रोल-पावर्ड एक्सेस में 124cc का इंजन है, जो 8.4 PS का पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

एक्सेस के CNG/CBG वर्जन के साथ, सुजुकी ने बर्गमैन 400 स्कूटर का हाइड्रोजन-पावर्ड कॉन्सेप्ट वर्जन भी पेश किया है। इसमें हाइड्रोजन टैंक फ्लोरबोर्ड के नीचे लगा है। यह हाइड्रोजन-पावर्ड बर्गमैन 400 प्रोपल्शन के लिए हाइड्रोजन कम्बशन का इस्तेमाल करता है। यह अभी तक पता नहीं चला है कि सुजुकी अपना पहला हाइड्रोजन-पावर्ड स्कूटर लॉन्च करने के कितने करीब है।

हालांकि, CNG और CBG एक जैसे फ्यूल हैं, लेकिन CBG में ज्यादा फायदे हैं। सुजुकी का CBG प्रोग्राम ना सिर्फ कार्बन एमिशन को कम करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि ग्रामीण घरों के लिए इनकम के नए सोर्स भी जनरेट करता है। जापान मोबिलिटी शो में सुजुकी ने एक बायोगैस प्लांट का छोटा मॉडल दिखाया। इसे भारत में एक डेयरी कोऑपरेटिव के साथ मिलकर बनाया गया है।