Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki Access CNG Variant Unveiled
सुजुकी ने बनाया कमाल का स्कूटर... ये बिना पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक के बिना चलेगा; 170Km होगी रेंज

सुजुकी ने बनाया कमाल का स्कूटर... ये बिना पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक के बिना चलेगा; 170Km होगी रेंज

संक्षेप: जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने एक्सेस स्कूटर का CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वर्जन पेश किया है। इसकी खास बात ये है कि CBG (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) पर भी चल सकता है। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि OEM बैटरी से चलने वाले व्हीकल के अलावा दूसरे फ्यूल ऑप्शन ढूंढ रही है।

Fri, 31 Oct 2025 09:59 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने एक्सेस स्कूटर का CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वर्जन पेश किया है। इसकी खास बात ये है कि CBG (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) पर भी चल सकता है। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि OEM बैटरी से चलने वाले व्हीकल के अलावा दूसरे फ्यूल ऑप्शन ढूंढ रही है। यहां TVS जुपिटर CNG के साथ इस रेस में है। वहीं, सुजुकी एक्सेस भारत में लॉन्च होने वाला पहला CNG/CBG पावर्ड स्कूटर हो सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं

डिजाइन के मामले में सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट काफी हद तक भारत में बिकने वाले पेट्रोल-पावर्ड एक्सेस जैसा ही है। इसमें ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल को हाईलाइट करने वाली एक खास लिवरी है। CNG और CBG की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग एक जैसी होती है और इन्हें ज्यादातर इंजनों में एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Suzuki Intruder 250

Suzuki Intruder 250

₹ 1.7 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N250

Bajaj Pulsar N250

₹ 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R

₹ 1.66 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Dominar 250

Bajaj Dominar 250

₹ 1.86 - 1.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda CB300F Flex-Fuel

Honda CB300F Flex-Fuel

₹ 1.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट में गैस टैंक सीट के नीचे लगा है। यह एक कॉम्पैक्ट यूनिट है, जिसे 6 लीटर CNG/CBG ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलिंग नोजल इस गैस टैंक के ठीक बगल में है। सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट में 2-लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक भी है। इसे बाहरी फ्यूल फिलर से भरा जा सकता है। जब दोनों टैंक फुल होंगे तो सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट लगभग 170 km की रेंज देगा।

ये भी पढ़ें:भारत में तैयार इस कंपनी की कारों की दीवाने हुए विदेशी, 12 लाख ग्राहक खरीद चुके

हालांकि, इसके पावर-टू-वेट रेश्यो में कुछ कमी आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की वजह से सुजुकी एक्सेस CNG/CBG वैरिएंट लगभग 10% भारी हो जाएगा। उदाहरण के लिए, पेट्रोल-पावर्ड सुजुकी एक्सेस का वजन 106Kg है। पावर और टॉर्क आउटपुट में भी कुछ कमी आ सकती है। पेट्रोल-पावर्ड एक्सेस में 124cc का इंजन है, जो 8.4 PS का पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

एक्सेस के CNG/CBG वर्जन के साथ, सुजुकी ने बर्गमैन 400 स्कूटर का हाइड्रोजन-पावर्ड कॉन्सेप्ट वर्जन भी पेश किया है। इसमें हाइड्रोजन टैंक फ्लोरबोर्ड के नीचे लगा है। यह हाइड्रोजन-पावर्ड बर्गमैन 400 प्रोपल्शन के लिए हाइड्रोजन कम्बशन का इस्तेमाल करता है। यह अभी तक पता नहीं चला है कि सुजुकी अपना पहला हाइड्रोजन-पावर्ड स्कूटर लॉन्च करने के कितने करीब है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी जापान में 'इंडियन करी' से भी करने लगी कमाई, मार्केट में बेच रही फूड पैकेट

हालांकि, CNG और CBG एक जैसे फ्यूल हैं, लेकिन CBG में ज्यादा फायदे हैं। सुजुकी का CBG प्रोग्राम ना सिर्फ कार्बन एमिशन को कम करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि ग्रामीण घरों के लिए इनकम के नए सोर्स भी जनरेट करता है। जापान मोबिलिटी शो में सुजुकी ने एक बायोगैस प्लांट का छोटा मॉडल दिखाया। इसे भारत में एक डेयरी कोऑपरेटिव के साथ मिलकर बनाया गया है।

बता दें कि CBG डेयरी कचरे से बनता है और इसका बायप्रोडक्ट ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी फायदेमंद होता है। जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर बायोमीथेन प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, तो ये दोनों चीजें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकती हैं। सरकारी नीतियां भी बायोमीथेन गैस के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं। CNG की तरह, जो एक लिमिटेड रिसोर्स है, CBG को एक रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। CNG की तुलना में इसके प्रोडक्शन से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Suzuki bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।