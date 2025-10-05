Suzuki 2W Sales Sep 2025 25pc YoY and 11pc YTD Growth, check all details इस कंपनी ने मचाई धूम! 30 दिन में 1 लाख बाइक बेच हासिल की 25% की बंंपर ग्रोथ, GST कटौती बनी गेम चेंजर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki 2W Sales Sep 2025 25pc YoY and 11pc YTD Growth, check all details

इस कंपनी ने मचाई धूम! 30 दिन में 1 लाख बाइक बेच हासिल की 25% की बंंपर ग्रोथ, GST कटौती बनी गेम चेंजर

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने सितंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सितंबर 2025 में सुजुकी (Suzuki) की घरेलू बिक्री (Domestic Sales) 1,05,886 यूनिट्स रही, जो कि पिछले साल सितंबर 2024 के 77,263 यूनिट से 37.05% ज्यादा है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 06:38 PM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी ने मचाई धूम! 30 दिन में 1 लाख बाइक बेच हासिल की 25% की बंंपर ग्रोथ, GST कटौती बनी गेम चेंजर

भारत के टू-व्हीलर मार्केट में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने सितंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फेस्टिव सीजन की डिमांड और GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म्स से कीमतों में कटौती का सीधा फायदा कंपनी को मिला। हालांकि, एक्सपोर्ट्स में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में सुजुकी (Suzuki) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹45000 सस्ती हो गई ये SUV, दिवाली के मौके पर सिर्फ इतने में मिल रही

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Suzuki Intruder 250

Suzuki Intruder 250

₹ 1.7 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda NX200

Honda NX200

₹ 1.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Hornet 2.0

Honda Hornet 2.0

₹ 1.43 - 1.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N250

Bajaj Pulsar N250

₹ 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R

₹ 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Dominar 250

Bajaj Dominar 250

₹ 1.86 - 1.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सुजुकी सितंबर 2025 सेल्स परफॉर्मेंस — जबरदस्त उछाल

सितंबर 2025 में सुजुकी (Suzuki) की घरेलू बिक्री (Domestic Sales) 1,05,886 यूनिट्स रही, जो कि पिछले साल सितंबर 2024 के 77,263 यूनिट्स से 37.05% ज्यादा है। यानी सुजुकी (Suzuki) ने 28,623 यूनिट्स का वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज किया।

एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। सितंबर 2024 में जहां 21,992 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थीं, वहीं 2025 में यह घटकर 17,664 यूनिट्स रह (19.68% की कमी) गईं। कुल मिलाकर सुजुकी (Suzuki) की कुल बिक्री (Domestic + Export) 1,23,550 यूनिट्स रही, जो कि पिछले साल के 99,255 यूनिट्स के मुकाबले 24.48% की YoY ग्रोथ है।

MoM तुलना — अगस्त से भी मजबूत रफ्तार

अगस्त 2025 में सुजुकी (Suzuki) ने 91,629 यूनिट्स बेची थीं। सितंबर में यह बढ़कर 1,05,886 यूनिट्स हो गई, यानी 15.56% की ग्रोथ हुई थी। हालांकि, एक्सपोर्ट्स में फिर से गिरावट रही, जो 22,307 यूनिट से घटकर 17,664 यूनिट्स हो गई, यानी 20.81% की कमी आई। कुल मिलाकर (डोमेस्टिक + एक्सपोर्ट) सुजुकी (Suzuki) ने अगस्त की तुलना में 8.44% ज्यादा बिक्री दर्ज की है।

सुजुकी Q2 FY2026 रिपोर्ट — लगातार मजबूत पकड़

Q2 (जुलाई-सितंबर) 2025 में सुजुकी (Suzuki) की डोमेस्टिक सेल्स 10.63% बढ़कर 2,93,544 यूनिट्स पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,65,345 यूनिट्स था। एक्सपोर्ट्स भी हल्के उछाल के साथ 3.82% बढ़ी और 57,542 यूनिट्स पर पहुंची। इस तरह कुल Q2 सेल्स 3,51,086 यूनिट्स हुई, जो कि पिछले साल के 3,20,769 यूनिट्स से 9.45% ज्यादा है।

सुजुकी YTD (अप्रैल–सितंबर 2025) सेल्स एनालिसिस

YTD आधार पर सुजुकी (Suzuki) की ग्रोथ भी बेहद मजबूत रही। इसकी डोमेस्टिक सेल्स में 10.44% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, एक्सपोर्ट्स में 13.82% की वृद्धि हुई। वहीं, कुल YTD सेल्स 11.01% बढ़कर 6,88,174 यूनिट्स हो गई। सुजुकी (Suzuki) ने अब तक 6.88 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर बेचे हैं, जो पिछले साल के 6.19 लाख यूनिट्स से काफी ज्यादा हैं।

GST 2.0 बना गेम चेंजर

22 सितंबर से लागू हुए GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म्स का सीधा फायदा टू-व्हीलर कंपनियों को मिला है। अब सब-350cc बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे सुजुकी (Suzuki) ने अपने कई मॉडल्स जैसे Access, Burgman Street, Avenis, Gixxer और V-Strom SX की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी कीमत में 7,823 रुपये से 18,024 रुपये तक की कटौती की है। यही कारण है कि फेस्टिव सीजन में सुजुकी (Suzuki) के शोरूम पर जबरदस्त फुटफॉल देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:मारुति का नया कीर्तिमान! बन गई जम्मू-कश्मीर में रेल से कार भेजने वाली पहली कंपनी

नए लॉन्च और प्रमोशन

सितंबर 2025 में सुजुकी (Suzuki) ने नई 2025 V-Strom SX एडवेंचर टूरर (Adventure Tourer) लॉन्च की। इसके साथ ही कंपनी ने दिल्ली से शुरू होने वाली 10 दिन की हिमालयन एक्सपेडिशन (Himalayan Expedition) भी फ्लैग ऑफ की, जो V-Strom SX राइडर्स के लिए एक खास एडवेंचर इवेंट था।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।