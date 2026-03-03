Hindustan Hindi News
भारतीय ग्राहकों ने जमकर खरीद इस कंपनी के टू-व्हीलर, ये हीरो, होंडा या TVS नहीं; इस स्कूटर पर टूटे लोग!

Mar 03, 2026 08:54 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी है, जो फरवरी 2025 में बेची गई 89,966 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 37% की मजबूत बढ़त है। यह बढ़त घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुई।

चलिए कंपनी की ईयरली डोमेस्टिक सेल्स के साथ मंथली और फेसियल ईयर टू डेट के आंकड़े को भी देखते हैं।

सुजुकी टू-व्हीलर्स ईयरली सेल्स फरवरी 2026
सुजुकी 2W सेल्सफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
डोमेस्टिक1,01,07173,21527,85638.0581.97
एक्सपोर्ट22,22816,7515,47732.718.03
टोटल1,23,29989,96633,33337.05100
सुजुकी टू-व्हीलर्स मंथली सेल्स फरवरी 2026
सुजुकी 2W सेल्सफरवरी 2026जनवरी 2025अंतरग्रोथ % MoMशेयर %
डोमेस्टिक1,01,0711,00,2967750.7779.74
एक्सपोर्ट22,22825,490-3,262-12.820.26
टोटल1,23,2991,25,786-2,487-1.98100
सुजुकी टू-व्हीलर्स फेसियल ईयर टू डेट सेल्स फरवरी 2026
सुजुकी 2W सेल्सFY YTDYoYअंतरग्रोथ % YoYशेयर %
डोमेस्टिक10,70,9399,40,1871,30,75213.9181.67
एक्सपोर्ट2,40,3131,92,30848,00524.9618.33
टोटल13,11,25211,32,4951,78,75715.78100

फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 1,01,071 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने बेची गई 73,215 यूनिट्स की तुलना में 38% YoY बढ़त दिखाती है। इस महीने एक्सपोर्ट में 22,228 यूनिट्स का योगदान रहा, जो फरवरी 2025 में एक्सपोर्ट की गई 16,751 यूनिट्स की तुलना में 33% की बढ़ोतरी दिखाता है। महीने-दर-महीने के आधार पर, घरेलू बिक्री काफी हद तक स्थिर रही, जो जनवरी 2026 की तुलना में 0.77% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि, जनवरी के आंकड़ों की तुलना में एक्सपोर्ट में 12.8% की गिरावट आई, जिससे कुल MoM बिक्री में मामूली 1.98% की गिरावट आई।

ये भी पढ़ें:7530Km का सफर तय करने वाली ई-मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू, रेंज 200Km

FY26 फेसियल ईयर टू डेट परफॉर्मेंस
फाइनेंशियल ईयर-टू-डेट के लिए, सुजुकी ने 13,11,252 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि के 11,32,495 यूनिट्स की तुलना में 15.78% YoY ग्रोथ दिखाती है। FY26 के लिए घरेलू बिक्री अब तक 10,70,939 यूनिट्स है, जो YoY 13.91% ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट 24.96% बढ़कर 2,40,313 यूनिट्स तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को खरीदने की मच गई लूट, ओला छूट गई पीछे

पोर्टफोलियो और रिटेल नेटवर्क हो रहा मजबूत
फरवरी 2026 में सुज़ुकी ने सिंगल-चैनल ABS वाले सुज़ुकी एक्सेस को लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट लाइनअप को मजबूत किया। कंपनी ने देहरादून (उत्तराखंड) और गंगटोक (सिक्किम) में नई डीलरशिप के साथ अपना रिटेल फुटप्रिंट भी बढ़ाया, जिससे भारत के सभी राज्यों में इसकी मौजूदगी दर्ज हुई। स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जिससे फरवरी 2026 में 893.6 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला, जो साल-दर-साल 18% की बढ़ोतरी दिखाता है।

ये भी पढ़ें:अब गाड़ियों के लिए सिर्फ E20 फ्यूल ही मिलेगा, ये नॉर्मल पेट्रोल से ₹8 तक सस्ता!

सुज़ुकी ने महीने के दौरान कई पहलों के जरिए राइडर एंगेजमेंट पर अपना फोकस जारी रखा। सुज़ुकी मात्सुरी के हैदराबाद एडिशन में 3,700 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया। कंपनी ने कोलकाता में एनीमे इंडिया 2026 में भी हिस्सा लिया और नेशनवाइड सुज़ुकी मोटोफेस्ट कैंपेन शुरू किया। दूसरे ऑन-ग्राउंड इवेंट्स में कई शहरों में GIXER पिट स्टॉप एक्टिविटीज, वडोदरा में V-Strom एक्सपीरियंस डे और ओडिशा और पंजाब में सुज़ुकी एक्सेस माइलेज कॉन्टेस्ट इवेंट्स शामिल थे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

