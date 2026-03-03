भारतीय ग्राहकों ने जमकर खरीद इस कंपनी के टू-व्हीलर, ये हीरो, होंडा या TVS नहीं; इस स्कूटर पर टूटे लोग!
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी है, जो फरवरी 2025 में बेची गई 89,966 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 37% की मजबूत बढ़त है। यह बढ़त घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुई।
|सुजुकी टू-व्हीलर्स ईयरली सेल्स फरवरी 2026
|सुजुकी 2W सेल्स
|फरवरी 2026
|फरवरी 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|डोमेस्टिक
|1,01,071
|73,215
|27,856
|38.05
|81.97
|एक्सपोर्ट
|22,228
|16,751
|5,477
|32.7
|18.03
|टोटल
|1,23,299
|89,966
|33,333
|37.05
|100
|सुजुकी टू-व्हीलर्स मंथली सेल्स फरवरी 2026
|सुजुकी 2W सेल्स
|फरवरी 2026
|जनवरी 2025
|अंतर
|ग्रोथ % MoM
|शेयर %
|डोमेस्टिक
|1,01,071
|1,00,296
|775
|0.77
|79.74
|एक्सपोर्ट
|22,228
|25,490
|-3,262
|-12.8
|20.26
|टोटल
|1,23,299
|1,25,786
|-2,487
|-1.98
|100
|सुजुकी टू-व्हीलर्स फेसियल ईयर टू डेट सेल्स फरवरी 2026
|सुजुकी 2W सेल्स
|FY YTD
|YoY
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|डोमेस्टिक
|10,70,939
|9,40,187
|1,30,752
|13.91
|81.67
|एक्सपोर्ट
|2,40,313
|1,92,308
|48,005
|24.96
|18.33
|टोटल
|13,11,252
|11,32,495
|1,78,757
|15.78
|100
फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 1,01,071 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने बेची गई 73,215 यूनिट्स की तुलना में 38% YoY बढ़त दिखाती है। इस महीने एक्सपोर्ट में 22,228 यूनिट्स का योगदान रहा, जो फरवरी 2025 में एक्सपोर्ट की गई 16,751 यूनिट्स की तुलना में 33% की बढ़ोतरी दिखाता है। महीने-दर-महीने के आधार पर, घरेलू बिक्री काफी हद तक स्थिर रही, जो जनवरी 2026 की तुलना में 0.77% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि, जनवरी के आंकड़ों की तुलना में एक्सपोर्ट में 12.8% की गिरावट आई, जिससे कुल MoM बिक्री में मामूली 1.98% की गिरावट आई।
FY26 फेसियल ईयर टू डेट परफॉर्मेंस
फाइनेंशियल ईयर-टू-डेट के लिए, सुजुकी ने 13,11,252 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि के 11,32,495 यूनिट्स की तुलना में 15.78% YoY ग्रोथ दिखाती है। FY26 के लिए घरेलू बिक्री अब तक 10,70,939 यूनिट्स है, जो YoY 13.91% ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट 24.96% बढ़कर 2,40,313 यूनिट्स तक पहुंच गया है।
पोर्टफोलियो और रिटेल नेटवर्क हो रहा मजबूत
फरवरी 2026 में सुज़ुकी ने सिंगल-चैनल ABS वाले सुज़ुकी एक्सेस को लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट लाइनअप को मजबूत किया। कंपनी ने देहरादून (उत्तराखंड) और गंगटोक (सिक्किम) में नई डीलरशिप के साथ अपना रिटेल फुटप्रिंट भी बढ़ाया, जिससे भारत के सभी राज्यों में इसकी मौजूदगी दर्ज हुई। स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जिससे फरवरी 2026 में 893.6 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला, जो साल-दर-साल 18% की बढ़ोतरी दिखाता है।
सुज़ुकी ने महीने के दौरान कई पहलों के जरिए राइडर एंगेजमेंट पर अपना फोकस जारी रखा। सुज़ुकी मात्सुरी के हैदराबाद एडिशन में 3,700 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया। कंपनी ने कोलकाता में एनीमे इंडिया 2026 में भी हिस्सा लिया और नेशनवाइड सुज़ुकी मोटोफेस्ट कैंपेन शुरू किया। दूसरे ऑन-ग्राउंड इवेंट्स में कई शहरों में GIXER पिट स्टॉप एक्टिविटीज, वडोदरा में V-Strom एक्सपीरियंस डे और ओडिशा और पंजाब में सुज़ुकी एक्सेस माइलेज कॉन्टेस्ट इवेंट्स शामिल थे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है।
