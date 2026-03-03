भारतीय ग्राहकों ने जमकर खरीद इस कंपनी के टू-व्हीलर, ये हीरो, होंडा या TVS नहीं; इस स्कूटर पर टूटे लोग!

Mar 03, 2026 08:54 am IST

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी है, जो फरवरी 2025 में बेची गई 89,966 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 37% की मजबूत बढ़त है। यह बढ़त घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुई।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी है, जो फरवरी 2025 में बेची गई 89,966 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 37% की मजबूत बढ़त है। यह बढ़त घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुई। चलिए कंपनी की ईयरली डोमेस्टिक सेल्स के साथ मंथली और फेसियल ईयर टू डेट के आंकड़े को भी देखते हैं।

सुजुकी टू-व्हीलर्स ईयरली सेल्स फरवरी 2026 सुजुकी 2W सेल्स फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % डोमेस्टिक 1,01,071 73,215 27,856 38.05 81.97 एक्सपोर्ट 22,228 16,751 5,477 32.7 18.03 टोटल 1,23,299 89,966 33,333 37.05 100 सुजुकी टू-व्हीलर्स मंथली सेल्स फरवरी 2026 सुजुकी 2W सेल्स फरवरी 2026 जनवरी 2025 अंतर ग्रोथ % MoM शेयर % डोमेस्टिक 1,01,071 1,00,296 775 0.77 79.74 एक्सपोर्ट 22,228 25,490 -3,262 -12.8 20.26 टोटल 1,23,299 1,25,786 -2,487 -1.98 100 सुजुकी टू-व्हीलर्स फेसियल ईयर टू डेट सेल्स फरवरी 2026 सुजुकी 2W सेल्स FY YTD YoY अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % डोमेस्टिक 10,70,939 9,40,187 1,30,752 13.91 81.67 एक्सपोर्ट 2,40,313 1,92,308 48,005 24.96 18.33 टोटल 13,11,252 11,32,495 1,78,757 15.78 100

फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 1,01,071 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने बेची गई 73,215 यूनिट्स की तुलना में 38% YoY बढ़त दिखाती है। इस महीने एक्सपोर्ट में 22,228 यूनिट्स का योगदान रहा, जो फरवरी 2025 में एक्सपोर्ट की गई 16,751 यूनिट्स की तुलना में 33% की बढ़ोतरी दिखाता है। महीने-दर-महीने के आधार पर, घरेलू बिक्री काफी हद तक स्थिर रही, जो जनवरी 2026 की तुलना में 0.77% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि, जनवरी के आंकड़ों की तुलना में एक्सपोर्ट में 12.8% की गिरावट आई, जिससे कुल MoM बिक्री में मामूली 1.98% की गिरावट आई।

FY26 फेसियल ईयर टू डेट परफॉर्मेंस

फाइनेंशियल ईयर-टू-डेट के लिए, सुजुकी ने 13,11,252 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि के 11,32,495 यूनिट्स की तुलना में 15.78% YoY ग्रोथ दिखाती है। FY26 के लिए घरेलू बिक्री अब तक 10,70,939 यूनिट्स है, जो YoY 13.91% ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट 24.96% बढ़कर 2,40,313 यूनिट्स तक पहुंच गया है।

पोर्टफोलियो और रिटेल नेटवर्क हो रहा मजबूत

फरवरी 2026 में सुज़ुकी ने सिंगल-चैनल ABS वाले सुज़ुकी एक्सेस को लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट लाइनअप को मजबूत किया। कंपनी ने देहरादून (उत्तराखंड) और गंगटोक (सिक्किम) में नई डीलरशिप के साथ अपना रिटेल फुटप्रिंट भी बढ़ाया, जिससे भारत के सभी राज्यों में इसकी मौजूदगी दर्ज हुई। स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जिससे फरवरी 2026 में 893.6 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला, जो साल-दर-साल 18% की बढ़ोतरी दिखाता है।