विदेशियों में मची मेड-इन-इंडिया SUVs की लूट, बंपर डिमांड से टूटा ये पुराना रिकॉर्ड; 47% मार्केट पर अकेले कंपनी का कब्जा
भारतीय निर्यात बाजार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एसयूवी ने कारों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि विदेशियों में मेड-इन-इंडिया SUVs की लूट मची हुई है। आइए इंडियन सेल्स एक्सपोर्ट की रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट सेक्टर में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों तक छोटी कारों (हैचबैक और सेडान) के लिए पहचाना जाने वाला भारत अब SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स (UVs) के एक्सपोर्ट में आगे निकलता दिख रहा है। खास बात यह है कि पहली बार भारत के एक्सपोर्ट बास्केट में SUVs ने कारों को पीछे छोड़ दिया है। अब तक भारत को दुनिया भर में एक स्मॉल कार एक्सपोर्ट हब के तौर पर जाना जाता था, लेकिन घरेलू बाजार में SUVs की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब इंटरनेशनल मार्केट में भी साफ दिखने लगा है। एक्सपोर्ट में मारुति सुजुकी 47% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ कार सेगमेंट में अब भी सबसे आगे है।
नवंबर 2025 में टूटा रिकॉर्ड
नवंबर 2025 इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत बना, जब भारत से 42,993 यूटिलिटी व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए, जबकि पैसेंजर कार्स का एक्सपोर्ट 40,519 यूनिट रहा, यानी पहली बार SUVs और UVs ने कारों को पीछे छोड़ दिया।
आंकड़ों में समझिए बदलाव की रफ्तार
अगर पिछले साल से तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां FY24 (पूरे साल) में पैसेंजर कार एक्सपोर्ट 4.3 लाख यूनिट रहा। वहीं, यूटिलिटी व्हीकल एक्सपोर्ट 2.3 लाख यूनिट तक पहुंच गया।
अप्रैल से नवंबर 2025 तक एक्सपोर्ट
अप्रैल से नवंबर 2025 तक कार एक्सपोर्ट 3.04 लाख यूनिट (पिछले साल 2.71 लाख) था। इसमें UV एक्सपोर्ट 2.88 लाख यूनिट (पिछले साल 2.22 लाख) के करीब था। इससे साफ है कि SUVs की ग्रोथ रफ्तार कारों से कहीं तेज है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि FY26 पहला ऐसा साल होगा, जब पूरे साल के आंकड़ों में SUVs, कारों से आगे निकल जाएंगी।
घरेलू ट्रेंड का असर एक्सपोर्ट पर
भारत में पिछले कुछ सालों से SUVs, MPVs और MUVs की डिमांड तेजी से बढ़ी है। पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक भी SUVs को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही ट्रेंड अब एक्सपोर्ट डेटा में भी दिख रहा है। भारत अब सिर्फ सस्ती कारें नहीं, बल्कि ज्यादा वैल्यू वाली कॉम्पैक्ट SUVs बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है।
मारुति सुजुकी का दबदबा बरकरार
एक्सपोर्ट के मामले में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अब भी सबसे आगे है। कुल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में 47% से ज्यादा हिस्सेदारी कार सेगमेंट में मारुति (Maruti) और हुंडई (Hyundai) मिलकर 81% एक्सपोर्ट करते हैं।
SUV/UV सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) लीडर है, जहां निसान (Nissan), टोयोटा (Toyota) और हुंडई (Hyundai) अन्य बड़े नाम हैं। मारुति (Maruti) की UV एक्सपोर्ट संख्या बाकी सभी कंपनियों के कुल एक्सपोर्ट के बराबर है।
छोटी SUVs और बड़ी कामयाबी
एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत के एक्सपोर्ट में सब-4 मीटर SUVs की हिस्सेदारी करीब 62% है। टॉप-10 एक्सपोर्ट होने वाले पैसेंजर व्हीकल्स में से 8 गाड़ियां 4 मीटर से छोटी हैं। इसका मतलब है कि भारत फ्यूल एफिशिएंट, कम CO₂ एमिशन और कॉम्पैक्ट लेकिन हाई-वैल्यू गाड़ियां बनाने में दुनिया का बड़ा हब बनता जा रहा है।
