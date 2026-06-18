एक महीने के अंदर आ रहीं ये दमदार SUV, 22 जून से शुरू होगा ताबड़तोड़ लॉन्चिंग का दौर, लिस्ट में टाटा भी

22 जून से अगले महीने तक भारत में नई एसयूवीज की ताबड़तोड़ एंट्री होने वाली है। इनमें स्कोडा के साथ होंडा, टाटा और निसान की एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक महीने और इंतजार कर लीजिए। 22 जून से अगले महीने तक नई एसयूवीज की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग होने वाली है। इनमें स्कोडा के साथ होंडा, टाटा और निसान की एसयूवी शामिल हैं। इन एसयूवी में आपको धांसू रोड प्रेजेंस के साथ तगड़े फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Skoda Kodiaq RS स्कोडा भारत में 22 जून 2026 को नई Kodiaq RS लॉन्च करने जा रहा है। यह कंपनी की परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड SUV होगी, जिसे स्टैंडर्ड कोडिएक से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 263 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जेनरेट करता। यह स्टैंडर्ड कोडिएक के मुकाबले करीब 60 hp ज्यादा पावर और 80 Nm ज्यादा टॉर्क ऑफर करता है। कंपनी के अनुसार यह SUV केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 231 kmph होगी।

Tata Sierra EV टाटा मोटर्स अपनी Sierra EV को 30 जून 2026 को लॉन्च करेगी। इस इलेक्ट्रिक SUV को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। सिएरा EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें ऊंचा स्टांस और रगेड SUV लुक देखने को मिलेगा। नई सिएरा ईवी कंपनी के Acti.EV+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो हैरियर EV में भी इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने अभी तक बैटरी की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। ग्राहकों को सिंगल मोटर और ड्यूल मोटर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इसके टॉप वेरिएंट्स में ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जा सकता है।

Nissan Tekton निसान अपनी नई मिड-साइज एसयूवी टेक्टॉन को 9 जुलाई 2026 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। यह एसयूवी रेनो डस्टर का रीबैज्ड वर्जन होगी। यह RGMP प्लेटफॉर्म पर आधारित रहेगी। इंजन ऑप्शन्स की बात करें, तो इसमें नई डस्टर वाले ही इंजन मिलने की उम्मीद है। इनमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन शामिल हैं। एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।