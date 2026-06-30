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जुलाई में लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ स्कोडा और निसान भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई में कई नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी में स्कोडा कोडिएक RS के साथ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट और निसान की टेक्टॉन भी शामिल हैं। इन एसयूवी में आपको शानदार फीचर्स के साथ मॉडर्न लुक भी मिलेगा।

जुलाई में लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ स्कोडा और निसान भी
Skoda Kodiaq RS
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जुलाई का महीना एसयूवी लवर्स के लिए काफी शानदार और एक्साइटिंग रहने वाला है। जुलाई में इंडियन मार्केट में कई नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी में स्कोडा कोडिएक RS के साथ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट और निसान की टेक्टॉन भी शामिल हैं। ऐसे में अगर आपका नई एसयूवी खरीदने का प्लान है, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है कि इन नई एसयूवी में आपको कई नए फीचर और मौजूदा एसयूवीज से मॉडर्न डिजाइन और अडवांस फीचर देखने को मिलें। तो आइए जानते हैं जुलाई में लॉन्च होने वाली इन एसयूवी के बारे में।

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Skoda Kodiaq RS

स्कोडा जुलाई के पहले हफ्ते में कोडियाक RS की कीमत और वैरिएंट का खुलासा करेगा। यह परफॉर्मेंस एसयूवी CBU के तौर पर इम्पोर्ट होगी। इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है। इसका पहला बैच सिर्फ 50 यूनिट का है और ये सभी पहले ही बिक चुके हैं। कंपनी ने जून के आखिर में बुकिंग पोर्टल शुरू किया था। RS वर्जन में रेगुलर कोडियाक के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसके केबिन में पूरी तरह से ब्लैक फिनिश के साथ रेड टच और आगे की लाइन में स्पोर्ट्स सीट्स दी गई हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन होगा। RS वर्जन में 2.0L TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन 261hp की पावर और 400Nm का टॉर्क देगा (जो स्टैंडर्ड SUV से 60hp और 80Nm ज्यादा है)। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यह SUV सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

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निसान की यह एसयूवी 9 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। मार्केट में लॉन्च होने से पहले इसका फ्रंट और रियर लुक सामने आ गया है। उम्मीद है कि इसके इंटीरियर में भी निसान की खास स्टाइलिंग होगी। जबकि, इसके फीचर्स की लिस्ट डस्टर जैसी ही हो सकती है। इसका प्लेटफॉर्म और इंजन भी रेनो डस्टर जैसे ही होंगे। लॉन्च के समय टेक्टॉन में तीन इंजन ऑप्शन - 1.0L टर्बो-पेट्रोल, 1.3L टर्बो-पेट्रोल और 1.8L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल सकते हैं। इंजन के हिसाब से इसमें ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इसमें रेनोट का नया RGMP प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा।

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MG Starlight 560

MG 16 जुलाई को भारत में अपनी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी- Starlight 560 लॉन्च करने वाली है। इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह Mahindra XUV 7XO से बड़ी होगी और इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला केबिन होगा। स्टारलाइट 560 में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन होगा, जिसके सिस्टम के बीच में 1.5L पेट्रोल इंजन लगा होगा। इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh बैटरी पैक के साथ पेयर किया गया है। यह सेटअप 197hp की पावर और 230Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। यह गाड़ी सिर्फ 9.7 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 170 kmph होगी।

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Maruti Brezza Facelift

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में 23 जुलाई को लॉन्च होगी। इस फेसलिफ्ट में एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन और सिक्स-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा। टेस्ट म्यूल को देखने से पता चला है कि फेसलिफ्टेड ब्रेजा के फ्रंट लुक, वील्ज और पिछले हिस्से के डिजाइन में बदलाव किए जाएंगे। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीट्स मिलने की उम्मीद है। ब्रेजा में हमेशा से सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन मिलता रहा है - 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब, इस मॉडल में दूसरा इंजन भी ऑफर किया जाएगा। यह 1.0L टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो फ्रॉन्क्स में भी आता है। यह इंजन ज्यादातर सिक्स-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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