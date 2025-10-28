इस वजह से बदला भारतीय ग्राहकों का टेस्ट, 5 साल में हैचबैक से ज्यादा SUV बिकी; 52% शेयर पर किया कब्जा
संक्षेप: SOIC रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका टाइटल 'प्रीमियमाइजेशन: इंडियाज नेक्स्ट कंजम्पशन वेव' है, उसमें दावा किया गया है कि पिछले 5 सालों से घरेलू बाजार में हैचबैक की बिक्री लगातार गिर रही है, जबकि SUVs खरीदारों की सबसे पसंदीदा पसंद बनकर उभरी हैं।
देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में तेजी से बदलाव आया है। ये बदलाव लोगों के कार की पसंद को लेकर पूरी तरह बदल गया है। पहले जहां लोग हैचबैक और एंट्री लेवल कारों की तरफ ज्यादा जाते थे, वो अब SUVs की तरफ जा रहे हैं। दरअसल, ET Auto की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री में बीते 5 सालों में SUVs ग्राहकों की पहली पसंद बन गई हैं। जबकि एंट्री-लेवल हैचबैक मॉडल की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है। ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए लेटेस्ट फीचर्स से लैस ज्यादा से ज्यादा SUVs मॉडल ला रही हैं।
SOIC रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका टाइटल 'प्रीमियमाइजेशन: इंडियाज नेक्स्ट कंजम्पशन वेव' है, उसमें दावा किया गया है कि पिछले 5 सालों से घरेलू बाजार में हैचबैक की बिक्री लगातार गिर रही है, जबकि SUVs खरीदारों की सबसे पसंदीदा पसंद बनकर उभरी हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब देश में बिकने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों में से लगभग आधी SUVs हैं।
FY 2018-19 और FY 2023-24 के बीच लिए गए डेटा से पता चलता है कि हैचबैक की गिरती बिक्री की भरपाई एंट्री-लेवल और प्रीमियम SUV की रिटेल बिक्री में तेज बढ़ोतरी से हुई है, जो साफ तौर पर बताता है कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तेजी से प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। महिंद्रा ग्रुप के MD और CEO डॉ. अनीश शाह ने कहा, "महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेडान, हैचबैक और छोटी SUVs नहीं बनाने का फैसला किया है।"
इसी ट्रेंड को दोहराते हुए, टाटा मोटर्स के MD शैलेश चंद्र ने कहा, "SUV सेगमेंट में हम इंडस्ट्री के औसत से काफी ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं... जो अपग्रेड करने वाले और पहली बार खरीदने वाले दोनों तरह के खरीदारों की वजह से है।" यही वजह है कि ज्यादातर ऑटो कंपनियां एडवांस्ड और अपमार्केट फीचर्स के साथ कई SUV मॉडल पेश कर रही हैं।
डेटा के अनुसार, 2024 में SUVs में सालाना 23% की ग्रोथ देखी गई, जबकि हैचबैक मॉडल में सालाना 17% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय बाजार में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में SUVs का मार्केट शेयर अब 52% है, जबकि हैचबैक का शेयर सिर्फ 26% है, जो पिछले लगभग दो दशकों में इसका सबसे कम प्रदर्शन भी है।
मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, "भारत छोटी कारों से अपर-सेगमेंट कारों की तरफ बढ़ रहा है।" यानी लॉन्ग-टर्म ट्रेंड साफ तौर पर SUVs के फेवर में है, जबकि हैचबैक में कभी-कभी साइक्लिकल रिवाइवल देखने को मिल सकता है। आने वाले सालों में SUVs की बिक्री में जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है।
