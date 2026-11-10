डिफेंडर जैसी दिखने वाली SUV ने बढ़ाई BYD की टेंशन, JLR की शिकायत के बाद ऑफिस पर पड़ी रेड
BYD की बॉक्सी डिजाइन वाली SUV - Ti7 पर Land Rover Defender की नकल करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में Jaguar Land Rover (JLR) की शिकायत के बाद BYD के दो ऑफिस पर रेड पड़ी है।
डिफेंडर जैसी दिखने वाली Ti7 SUV ने BYD की टेंशन बढ़ा दी है। इस एसयूवी के चलते BYD एक नए कानूनी विवाद में फंस गई है। कंपनी की बॉक्सी डिजाइन वाली एसयूवी BYD Ti7 पर Land Rover Defender की कॉपी यानी नकल करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में Jaguar Land Rover (JLR) की शिकायत के बाद नीदरलैंड में BYD के दो ऑफिस पर रेड पड़ी है। कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने कंपनी के ऑफिस से कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स और सबूत जुटाए हैं।
नीदरलैंड में BYD के ऑफिस पर पड़ी रेड
The Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए गए अधिकारियों ने नीदरलैंड के Schiedam और Hoofddorp के BYD ऑफिस पर छापा मारा था। यह कार्रवाई JLR की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े दस्तावेज और दूसरे सबूत इकट्ठा करने के लिए की गई। इसका मकसद ऐसे सबूत सुरक्षित रखना था, जिन्हें BYD कथित तौर पर नष्ट कर सकती थी। JLR का आरोप है कि BYD ने Ti7 को डिवेलप करते समय लैंड रोवर डिफेंडर को खोलकर उसके कुछ टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की। हालांकि, ये अभी कंपनी के आरोप हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
बुधवार को होगी सुनवाई
इस मामले में बुधवार को हेग (Hague) की एक अदालत में सुनवाई होनी है। यह कानूनी प्रक्रिया का शुरुआती चरण है और इसका मतलब यह नहीं है कि BYD के खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित हो चुके हैं। दोनों कंपनियों ने इस मामले पर पब्लिकली कोई भी बयान देने से इनकार किया है। JLR ने कहा है कि वह चल रही कानूनी कार्रवाई पर कुछ नहीं कहेगी। वहीं, BYD के UK प्रवक्ता ने भी इसी वजह से कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया।
लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखती है BYD Ti7
BYD Ti7 का डिजाइन पहले से ही चर्चा में है। खासतौर पर ब्रिटेन में इसके एंट्री प्लान सामने आने के बाद इसकी तुलना डिफेंडर से की जा रही है। करीब 5 मीटर लंबी यह एसयूवी साइज में डिफेंडर 110 के काफी करीब है। इसके बॉक्सी डिजाइन, ऊंचे स्टांस और साइड प्रोफाइल में डिफेंडर जैसी झलक दिखाई देती है। कई डिजाइन एलिमेंट्स इतने मिलते-जुलते हैं कि दोनों एसयूवी को अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है। BBC Top Gear मैगजीन ने भी Ti7 को 'Chinese Defender Clone' कहा है।
कीमत और इंजन में है बड़ा अंतर
एक जैसा डिजाइन होने के बावजूद दोनों एसयूवी की कीमत और पावरट्रेन में बड़ा अंतर है। BYD Ti7 की कीमत ब्रिटेन में करीब 50,000 पाउंड रखे जाने की उम्मीद है। यह लैंड रोवर डिफेंडर 110 की शुरुआती कीमत से लगभग 20,000 पाउंड कम है। डिफेंडर में 6-सिलेंडर और V8 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि BYD Ti7 में छोटा 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। इसमें 35.6kWh बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं। कंपनी ने चीन में इसका फुली इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके ग्लोबल लॉन्च को लेकर अभी जानकारी नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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