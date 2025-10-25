Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़SUV Sales Sept 2025 Creta, HyRyder, Seltos, Vitara, Victoris, Elevate
ये 15 SUV इस एक मॉडल के सामने फीकी पड़ीं; लिस्ट में सेल्टोस, विटारा, कर्व, हाइराइडर, विक्टोरिस भी शामिल

ये 15 SUV इस एक मॉडल के सामने फीकी पड़ीं; लिस्ट में सेल्टोस, विटारा, कर्व, हाइराइडर, विक्टोरिस भी शामिल

संक्षेप: देश के अंदर छोटी SUVs खासकर 4.2m से 4.4m लंबी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट को सितंबर 2025 में महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी मिली है। जिसका कारण फेस्टिव डिमांड और GST 2.0 में कटौती का पॉजिटिव असर था। हालांकि, YoY परफॉर्मेंस सितंबर 2024 की तुलना में थोड़ी कम रही।

Sat, 25 Oct 2025 03:25 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के अंदर छोटी SUVs खासकर 4.2m से 4.4m लंबी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट को सितंबर 2025 में महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी मिली है। जिसका कारण फेस्टिव डिमांड और GST 2.0 में कटौती का पॉजिटिव असर था। हालांकि, साल-दर-साल (YoY) परफॉर्मेंस सितंबर 2024 की तुलना में थोड़ी कम रही। हुंडई क्रेटा जिसमें इसका EV वर्जन भी शामिल है, इस सेगमेंट में टॉप पर बनी रही। ये टाटा नेक्सन और मारुति डिजायर के ठीक बाद भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। चलिए इस सेगमेंट के टॉप मॉडल को देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप SUV (4.2m-4.4m) सेल्स सितंबर 2025
नंमॉडल (4.2m-4.4m)सितंबर 2025सितंबर 2024अंतरग्रोथ %शेयर %
1हुंडई क्रेटा18,86115,9022,95918.6137.46
2टोयोटा हाइराइडर7,6085,3852,22341.2815.11
3किआ सेल्टोस5,8166,959-1,143-16.4211.55
4मारुति ग्रैंड विटारा5,69810,267-4,569-44.511.32
5मारुति विक्टोरिस4,26104,261-8.46
6होंडा एलिवेट2,1991,96023912.194.37
7महिंद्रा BE 61,70101,701-3.38
8टाटा कर्व1,5664,763-3,197-67.123.11
9फॉक्सवैगन टाइगुन1,1141,611-497-30.852.21
10स्कोडा कुशाक7691,767-998-56.481.53
11MG ZS EV250980-730-74.490.5
12सिट्रोन बेसाल्ट210341-131-38.420.42
13XUV400 EV149948-799-84.280.3
14MG एस्टर90760-670-88.160.18
15सिट्रोन C3 एयरक्रॉस59411843.90.12
टोटल50,35151,684-1,333-2.58100

टॉप SUV (4.2m-4.4m) सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,959 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.61% की सालाना ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 5,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,223 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 41.28% की सालाना ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,959 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,143 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.42% की सालाना डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:बस 7 दिन ही बाकी... मारुति की 3 कारों पर ₹1.80 लाख तक बचाने का मौका

मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,569 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.5% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2025 में 4,261 यूनिट बिकीं। होंडा एलिवेट की सितंबर 2025 में 2,199 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,960 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 239 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.19% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की सितंबर 2025 में 1,701 यूनिट बिकीं।

टाटा कर्व की सितंबर 2025 में 1,566 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 4,763 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,197 यूनिट कम बिकीं और इसे 67.12% की सालाना डिग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन टाइगुन की सितंबर 2025 में 1,114 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 497 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.85% की सालाना डिग्रोथ मिली। स्कोडा कुशाक की सितंबर 2025 में 769 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,767 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 998 यूनिट कम बिकीं और इसे 56.48% की सालाना डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:टियागो और कॉमेट EV का मार्केट खराब करने आ रही मारुति की ये इलेक्ट्रिक कार!

MG ZS EV की सितंबर 2025 में 250 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 730 यूनिट कम बिकीं और इसे 74.49% की सालाना डिग्रोथ मिली। सिट्रोन बेसाल्ट की सितंबर 2025 में 210 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 131 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.42% की सालाना डिग्रोथ मिली। XUV400 EV की सितंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 948 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 799 यूनिट कम बिकीं और इसे 84.28% की सालाना डिग्रोथ मिली।

MG एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 760 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 670 यूनिट कम बिकीं और इसे 88.16% की सालाना डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की सितंबर 2025 में 59 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 41 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 43.9% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह इस सेगमेंट के इन टॉप मॉडल की सितंबर 2025 में कुल 50,351 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 51,684 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,333 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.58% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।