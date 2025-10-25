ये 15 SUV इस एक मॉडल के सामने फीकी पड़ीं; लिस्ट में सेल्टोस, विटारा, कर्व, हाइराइडर, विक्टोरिस भी शामिल

संक्षेप: देश के अंदर छोटी SUVs खासकर 4.2m से 4.4m लंबी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट को सितंबर 2025 में महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी मिली है। जिसका कारण फेस्टिव डिमांड और GST 2.0 में कटौती का पॉजिटिव असर था। हालांकि, YoY परफॉर्मेंस सितंबर 2024 की तुलना में थोड़ी कम रही।

देश के अंदर छोटी SUVs खासकर 4.2m से 4.4m लंबी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट को सितंबर 2025 में महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी मिली है। जिसका कारण फेस्टिव डिमांड और GST 2.0 में कटौती का पॉजिटिव असर था। हालांकि, साल-दर-साल (YoY) परफॉर्मेंस सितंबर 2024 की तुलना में थोड़ी कम रही। हुंडई क्रेटा जिसमें इसका EV वर्जन भी शामिल है, इस सेगमेंट में टॉप पर बनी रही। ये टाटा नेक्सन और मारुति डिजायर के ठीक बाद भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। चलिए इस सेगमेंट के टॉप मॉडल को देखते हैं।

टॉप SUV (4.2m-4.4m) सेल्स सितंबर 2025 नं मॉडल (4.2m-4.4m) सितंबर 2025 सितंबर 2024 अंतर ग्रोथ % शेयर % 1 हुंडई क्रेटा 18,861 15,902 2,959 18.61 37.46 2 टोयोटा हाइराइडर 7,608 5,385 2,223 41.28 15.11 3 किआ सेल्टोस 5,816 6,959 -1,143 -16.42 11.55 4 मारुति ग्रैंड विटारा 5,698 10,267 -4,569 -44.5 11.32 5 मारुति विक्टोरिस 4,261 0 4,261 - 8.46 6 होंडा एलिवेट 2,199 1,960 239 12.19 4.37 7 महिंद्रा BE 6 1,701 0 1,701 - 3.38 8 टाटा कर्व 1,566 4,763 -3,197 -67.12 3.11 9 फॉक्सवैगन टाइगुन 1,114 1,611 -497 -30.85 2.21 10 स्कोडा कुशाक 769 1,767 -998 -56.48 1.53 11 MG ZS EV 250 980 -730 -74.49 0.5 12 सिट्रोन बेसाल्ट 210 341 -131 -38.42 0.42 13 XUV400 EV 149 948 -799 -84.28 0.3 14 MG एस्टर 90 760 -670 -88.16 0.18 15 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस 59 41 18 43.9 0.12 टोटल 50,351 51,684 -1,333 -2.58 100

टॉप SUV (4.2m-4.4m) सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,959 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.61% की सालाना ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 5,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,223 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 41.28% की सालाना ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,959 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,143 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.42% की सालाना डिग्रोथ मिली।

मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,569 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.5% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2025 में 4,261 यूनिट बिकीं। होंडा एलिवेट की सितंबर 2025 में 2,199 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,960 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 239 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.19% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की सितंबर 2025 में 1,701 यूनिट बिकीं।

टाटा कर्व की सितंबर 2025 में 1,566 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 4,763 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,197 यूनिट कम बिकीं और इसे 67.12% की सालाना डिग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन टाइगुन की सितंबर 2025 में 1,114 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 497 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.85% की सालाना डिग्रोथ मिली। स्कोडा कुशाक की सितंबर 2025 में 769 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,767 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 998 यूनिट कम बिकीं और इसे 56.48% की सालाना डिग्रोथ मिली।

MG ZS EV की सितंबर 2025 में 250 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 730 यूनिट कम बिकीं और इसे 74.49% की सालाना डिग्रोथ मिली। सिट्रोन बेसाल्ट की सितंबर 2025 में 210 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 131 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.42% की सालाना डिग्रोथ मिली। XUV400 EV की सितंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 948 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 799 यूनिट कम बिकीं और इसे 84.28% की सालाना डिग्रोथ मिली।