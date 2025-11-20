ग्रैंड विटारा, हाइराइडर समेत कइयों पर भारी पड़ी नई मारुति विक्टोरिस, लेकिन इस SUV से रह गई पीछे

संक्षेप: भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। 4.2 मीटर से 4.4 मीटर वाले SUV सेगमेंट में क्रेटा के आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। 4.2 मीटर से 4.4 मीटर वाले SUV सेगमेंट में क्रेटा के आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, इस कार की 18,381 यूनिट बिकीं और उसे 5.05% की सालाना ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, महिंद्रा BE 6, वोक्सवैगन टाइगुन, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक जैसे कई मॉडल को भी जगह मिली। चलिए एक बार आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं।

टॉप-15 SUVs (4.2m - 4.4m) सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हुंडई क्रेटा / EV 18,381 17,497 884 5.05 25.96 2 मारुति विक्टोरिस 13,496 0 13,496 - 19.06 3 टोयोटा हाइराइडर 11,555 5,449 6,106 112.06 16.32 4 मारुति ग्रैंड विटारा 10,409 14,083 -3,674 -26.09 14.7 5 किआ सेल्टोस 7,130 6,365 765 12.02 10.07 6 होंडा एलिवेट 2,186 2,149 37 1.72 3.09 7 महिंद्रा BE 6 2,134 0 2,134 - 3.01 8 वोक्सवैगन टाइगुन 1,560 2,028 -468 -23.08 2.2 9 टाटा कर्व / EV 1,432 5,351 -3,919 -73.24 2.02 10 स्कोडा कुशाक 1,219 2,213 -994 -44.92 1.72 11 MG ZS EV 609 611 -2 -0.33 0.86 12 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस 227 103 124 120.39 0.32 13 सिट्रोन बेसाल्ट 217 221 -4 -1.81 0.31 14 XUV400 EV 152 1,000 -848 -84.8 0.21 15 MG एस्टर 102 767 -665 -86.7 0.14 टोटल 70,809 57,837 12,972 22.43 100

इस सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो हुंडई क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,497 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 884 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.05% की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2025 में 13,496 यूनिट बिकीं। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2025 में 11,555 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,106 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 112.06% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2025 में 10,409 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 14,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,674 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.09% की डिग्रोथ मिली।

किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2025 में 7,130 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,365 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 765 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.02% की ग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की अक्टूबर 2025 में 2,186 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,149 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.72% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2025 में 2,134 यूनिट बिकीं। वोक्सवैगन टाइगुन की अक्टूबर 2025 में 1,560 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,028 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 468 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.08% की डिग्रोथ मिली।

टाटा कर्व की अक्टूबर 2025 में 1,432 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,351 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,919 यूनिट कम बिकीं और इसे 73.24% की डिग्रोथ मिली। स्कोडा कुशाक की अक्टूबर 2025 में 1,219 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,213 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 994 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.92% की डिग्रोथ मिली। MG ZS EV की अक्टूबर 2025 में 609 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.33% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की अक्टूबर 2025 में 227 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 103 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 124 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 120.39% की ग्रोथ मिली।