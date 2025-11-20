Hindustan Hindi News
ग्रैंड विटारा, हाइराइडर समेत कइयों पर भारी पड़ी नई मारुति विक्टोरिस, लेकिन इस SUV से रह गई पीछे

ग्रैंड विटारा, हाइराइडर समेत कइयों पर भारी पड़ी नई मारुति विक्टोरिस, लेकिन इस SUV से रह गई पीछे

संक्षेप: भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। 4.2 मीटर से 4.4 मीटर वाले SUV सेगमेंट में क्रेटा के आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Thu, 20 Nov 2025 10:51 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। 4.2 मीटर से 4.4 मीटर वाले SUV सेगमेंट में क्रेटा के आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, इस कार की 18,381 यूनिट बिकीं और उसे 5.05% की सालाना ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, महिंद्रा BE 6, वोक्सवैगन टाइगुन, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक जैसे कई मॉडल को भी जगह मिली। चलिए एक बार आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं।

टॉप-15 SUVs (4.2m - 4.4m) सेल्स अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हुंडई क्रेटा / EV18,38117,4978845.0525.96
2मारुति विक्टोरिस13,496013,496-19.06
3टोयोटा हाइराइडर11,5555,4496,106112.0616.32
4मारुति ग्रैंड विटारा10,40914,083-3,674-26.0914.7
5किआ सेल्टोस7,1306,36576512.0210.07
6होंडा एलिवेट2,1862,149371.723.09
7महिंद्रा BE 62,13402,134-3.01
8वोक्सवैगन टाइगुन1,5602,028-468-23.082.2
9टाटा कर्व / EV1,4325,351-3,919-73.242.02
10स्कोडा कुशाक1,2192,213-994-44.921.72
11MG ZS EV609611-2-0.330.86
12सिट्रोन C3 एयरक्रॉस227103124120.390.32
13सिट्रोन बेसाल्ट217221-4-1.810.31
14XUV400 EV1521,000-848-84.80.21
15MG एस्टर102767-665-86.70.14
टोटल70,80957,83712,97222.43100

इस सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो हुंडई क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,497 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 884 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.05% की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2025 में 13,496 यूनिट बिकीं। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2025 में 11,555 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,106 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 112.06% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2025 में 10,409 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 14,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,674 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.09% की डिग्रोथ मिली।

किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2025 में 7,130 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,365 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 765 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.02% की ग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की अक्टूबर 2025 में 2,186 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,149 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.72% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2025 में 2,134 यूनिट बिकीं। वोक्सवैगन टाइगुन की अक्टूबर 2025 में 1,560 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,028 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 468 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.08% की डिग्रोथ मिली।

टाटा कर्व की अक्टूबर 2025 में 1,432 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,351 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,919 यूनिट कम बिकीं और इसे 73.24% की डिग्रोथ मिली। स्कोडा कुशाक की अक्टूबर 2025 में 1,219 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,213 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 994 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.92% की डिग्रोथ मिली। MG ZS EV की अक्टूबर 2025 में 609 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.33% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की अक्टूबर 2025 में 227 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 103 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 124 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 120.39% की ग्रोथ मिली।

सिट्रोन बेसाल्ट की अक्टूबर 2025 में 217 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 221 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.81% की डिग्रोथ मिली। XUV400 EV की अक्टूबर 2025 में 152 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 848 यूनिट कम बिकीं और इसे 84.8% की डिग्रोथ मिली। MG एस्टर की अक्टूबर 2025 में 102 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 767 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 665 यूनिट कम बिकीं और इसे 86.7% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
