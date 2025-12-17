Hindustan Hindi News
फिर से बनी नंबर-1, इस SUV के आगे विक्टोरिस, सेल्टोस, हायराइडर की हालत पस्त; 30 दिन में 17344 लोगों ने बंद आंखों से खरीदी

फिर से बनी नंबर-1, इस SUV के आगे विक्टोरिस, सेल्टोस, हायराइडर की हालत पस्त; 30 दिन में 17344 लोगों ने बंद आंखों से खरीदी

संक्षेप:

नवंबर 2025 में SUV सेगमेंट (4.2m–4.4m) में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का दबदबा बरकरार रहा, वहीं मारुति विक्टोरिस ने आते ही मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। ग्रैंड विटारा और हायराइडर ने अपनी ताकत दिखाई, जबकि टाटा, VW और स्कोडा को इस महीने झटका लगा।

Dec 17, 2025 10:18 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नवंबर 2025 में SUV सेगमेंट में पोस्ट-फेस्टिव स्लोडाउन साफ नजर आया। अक्टूबर में जबरदस्त त्योहारों की बिक्री के बाद नवंबर में ज्यादातर कंपनियों की मंथ-ऑन-मंथ (MoM) बिक्री घटी, लेकिन इसके बावजूद साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ मजबूत बनी रही। 4.2 मीटर से 4.4 मीटर लंबाई वाले SUV सेगमेंट में नवंबर 2025 में कुल बिक्री 61,888 यूनिट्स रही, जो नवंबर 2024 की 47,890 यूनिट्स के मुकाबले 29.23% ज्यादा है, यानी लगभग 14,000 यूनिट्स की बढ़त हुई है। हालांकि, अक्टूबर 2025 के 70,809 यूनिट्स की तुलना में इसमें 12.6% की गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नवंबर 2025 की SUV बिक्री (4.2मीटर–4.4 मीटर)

1-हुंडई क्रेटा/EV सबसे आगे

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta ICE + EV) ने एक बार फिर इस सेगमेंट में नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी। इसकी बिक्री 17,344 यूनिट्स रही, जो 12.24% की YoY ग्रोथ और 5.64% की MoM गिरावट रही। इसका मार्केट शेयर 28.02% रहा। क्रेटा (Creta) की लगातार मजबूत डिमांड इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट का किंग बनाए हुए है।

2- मारुति विक्टोरिस की शानदार शुरुआत

नई मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने लॉन्च के सिर्फ दो महीने में ही बड़ा धमाका कर दिया। इसकी बिक्री 12,300 यूनिट्स रही और मार्केट शेयर 19.87% रहा। इसकी बिक्री में 8.86% की MoM गिरावट हुई। विक्टोरिस (Victoris) ने अब तक 30,000+ यूनिट्स की बिक्री पार कर ली है, जो भारतीय ग्राहकों के साथ इसकी मजबूत कनेक्ट को दिखाता है।

3- ग्रैंड विटारा की बढ़ती पकड़


मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) मार्केट में पांव जमा चुकी है। नवंबर 2025 में इसकी सेल 11,339 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसकी YoY ग्रोथ 11.74% और MoM ग्रोथ 8.93% रही। ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की डिमांड बढ़ने से इसका मार्केट शेयर 14.7% से बढ़कर 18.32% हो गया।

4- टोयोटा हायराइडर (Toyota HyRyder) की मजबूत YoY ग्रोथ

टोयोटा हायराइडर (Toyota HyRyder) की बिक्री 7,393 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसकी बिक्री में 52.21% YoY ग्रोथ और 36.02% MoM गिरावट हुई। अक्टूबर की तेज बिक्री के बाद नवंबर में हायराइडर (HyRyder) की रफ्तार थोड़ी थमी।

किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट की बिक्री

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की बिक्री 6,305 यूनिट्स (YoY ग्रोथ अच्छी, MoM गिरावट) रही। वहीं, होंडा एलिवेट (Honda Elevate) ने 1,836 यूनिट्स की सेल हासिल की। दोनों मॉडल्स ने सालाना आधार पर बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन महीने-दर-महीने दबाव में रहे।

टाटा, फॉक्सवैगन और स्कोडा को झटका

टाटा कर्व (Tata Curvv) की सेल 1,094 यूनिट्स रही। वहीं, फॉक्सवैगन टाइगुन (VW Taigun) की सेल 1,077 यूनिट्स तक पहुंच गई। स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की 586 यूनिट्स ही सेल हुईं। इन तीनों SUV को YoY और MoM दोनों ही स्तर पर गिरावट झेलनी पड़ी।


महिंद्रा BE6 और XUV400 का हाल

महिंद्रा (Mahindra BE6) की सेल 1,314 यूनिट्स रही, जो 38% की MoM गिरावट है। इसके अलावा महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की सेल में 59.6% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन MoM में 165% की तेज उछाल आई।

एमजी (MG) और सिट्रोएन की मिली-जुली तस्वीर

MG ZS EV की 400 यूनिट्स (YoY और MoM दोनों में गिरावट) सेल हुईं। वहीं, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) की 208 यूनिट्स (YoY मामूली बढ़त) सेल हुईं। इसके अलावा MG एस्टर की YoY सेल में बड़ी गिरावट और MoM में सुधार हुआ। इसके अलावा सिट्रोएन बेसाल्ट (Citroen Basalt) की 139 यूनिट्स सेल हुई, जो YoY में करीब 196% की ग्रोथ है।

