बिक्री घटी फिर भी नंबर-1 बनी ये SUV, लेकिन दूसरे नंबर वाली ने जीता लोगों का दिल; इसकी सेल में 145% की जबरदस्त ग्रोथ
जनवरी 2026 में 4.2–4.5 मीटर SUV सेगमेंट में जबरदस्त उछाल देखा गया। क्रेटा (Creta) अब भी लीडर है, लेकिन सेल्टोस (Seltos), विक्टोरिस (Victoris) और सिएरा (Sierra) जैसी नई गाड़ियां बाजार का समीकरण बदल रही हैं। आने वाले महीनों में यह सेगमेंट और ज्यादा रोमांचक होने वाला है।
जनवरी 2026 में 4.2 मीटर से 4.5 मीटर लंबाई वाले मिड-साइज SUV सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस सेगमेंट की कुल बिक्री 74,673 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 के मुकाबले 35.51% ज्यादा है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 के मुकाबले भी इसमें 54.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साफ है कि नए साल की शुरुआत SUV मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हुंडई क्रेटा बनी नंबर-1
क्रेटा (Creta) (EV सहित) ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम रखी है। इसकी बिक्री 17,921 यूनिट्स तक पहुंच गई। यह 3.24% की सालाना गिरावट और 36.24% की मासिक बढ़ोतरी है। हालांकि, सालाना आंकड़ों में हल्की गिरावट दिखी, लेकिन महीने-दर-महीने मजबूत उछाल से साफ है कि क्रेटा (Creta) अब भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।
मारुति विक्टोरिस की दमदार एंट्री
मारुति (Maruti) की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) ने आते ही दूसरा स्थान हासिल कर लिया। इसकी बिक्री 15,240 यूनिट तक पहुंच गई। यह दिसंबर 2025 के मुकाबले 145% की जबरदस्त बढ़ोतरी है, क्योंकि यह मॉडल पिछले साल बिक्री में नहीं था, इसलिए इस बार इसके फ्रेश आंकड़े सामने आए हैं। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) की बिक्री घटकर 7,030 यूनिट्स रह गई, जो 55% सालाना गिरावट दर्शाती है।
सेल्टोस और अर्बन क्रूजर हायराइडर की सेल
नई जेनरेशन सेल्टोस (Seltos) ने शानदार वापसी की है। इसकी सेल 10,639 यूनिट तक पहुंच गई। यह 64% की सालाना बढ़ोतरी है। कंपनी ने इसकी सेल में 143% की मासिक बढ़ोतरी देखी।
टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने तो और भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी सेल 9,156 यूनिट तक पहुंच गई। ये 85% की सालाना उछाल है। दोनों SUVs हाइब्रिड ऑप्शन और अपडेटेड फीचर्स की वजह से ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।
टाटा सिएरा की जबरदस्त छलांग
हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा (Sierra) ने जनवरी में 7,003 यूनिट्स बेचीं। दिसंबर 2025 में इसकी सिर्फ 291 यूनिट बिकी थीं, यानी 2,300% से ज्यादा की मासिक बढ़ोतरी है। वहीं, टाटा कर्व (Tata Curvv-EV सहित) की बिक्री 1,666 यूनिट्स रही।
EV सेगमेंट की मजबूत मौजूदगी
MG ZS EV की बिक्री 1,093 यूनिट्स (312% सालाना बढ़ोतरी) तक पहुंच गई। महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) की सेल 1,028 यूनिट तक पहुंच गई। महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) की मासिक बिक्री में 147% का सुधार हुआ। स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक SUVs भी इस सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर रही हैं।
यूरोपीय ब्रांड्स पर दबाव
फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) की सेल 790 यूनिट (49% गिरावट) रही। वहीं, स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की बिक्री 434 यूनिट (68% गिरावट) रही। नई लॉन्च और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इन मॉडलों की बिक्री पर असर पड़ा है। मिड-साइज SUV सेगमेंट भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट्स में शामिल हो चुका है। नई लॉन्च और फेसलिफ्ट मॉडल्स की तैयारी के साथ आने वाले महीनों में मुकाबला और तेज होने वाला है।
