SUV मार्केट में तेजी से बढ़ रहा CNG का दबदबा, डीजल को पछाड़ने की तैयारी; जानिए आंकड़े

भारतीय मार्केट में SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब तक छोटी कारों में कम खर्च के लिए CNG को पसंद किया जाता था। लेकिन अब SUV खरीदने वाले ग्राहक भी तेजी से इस ओर रुख कर रहे हैं।

भारतीय मार्केट में SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब तक छोटी कारों में कम खर्च के लिए CNG को पसंद किया जाता था। लेकिन अब SUV खरीदने वाले ग्राहक भी तेजी से इस ओर रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि CNG अब डीजल को भी टक्कर देने लगी है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में रजिस्टर हुई कुल SUV में 15.3 पर्सेंट CNG मॉडल थीं। वहीं, डीजल SUV की हिस्सेदारी 28 पर्सेंट और इलेक्ट्रिक SUV की हिस्सेदारी 9.9 पर्सेंट रही। इससे साफ है कि कम खर्च में SUV चलाने की चाह रखने वाले ग्राहकों के बीच CNG की पकड़ मजबूत हो रही है।

क्या हैं इसके आंकड़े? दूसरी ओर डीजल SUV की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021-22 में 38.9 पर्सेंट थी। वहीं, पेट्रोल और डीजल दोनों को मिलाकर इनकी कुल हिस्सेदारी इस साल सितंबर तक के छह महीनों में घटकर 73.1 पर्सेंट रह गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 98.6 पर्सेंट थी। CNG SUV की डिमांड के मामले में नई दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई और सूरत देश के बड़े मार्केट बनकर उभरे हैं। इन शहरों में ग्राहक अब SUV खरीदते समय CNG मॉडल को भी पसंद कर रहे हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? जैटो डायनेमिक्स के प्रेसिडेंट रवि भाटिया के अनुसार, अब SUV खरीदने वाले ग्राहक सिर्फ उसके लुक और बड़े आकार को नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह भी सोच रहे हैं कि उसे चलाने में कितना खर्च आएगा। खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फैक्ट्री फिटेड CNG वाली SUV की संख्या नहीं बढ़ी है। मार्केट में अब भी ऐसी सिर्फ 9 SUV मौजूद हैं। इसके बावजूद इनकी डिमांड बढ़ रही है। हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग के अनुसार, कंपनी की कुल CNG गाड़ियों की बिक्री में SUV की हिस्सेदारी लगातार एक-तिहाई से ज्यादा बनी हुई है।

खूब बिक रही मारुति सीएनजी SUV मारुति सुजुकी के लिए भी सीएनजी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के पास देश में सबसे ज्यादा CNG मॉडल हैं। मारुति के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उसकी CNG गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 44 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि एंट्री और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बिकने वाली हर 100 गाड़ियों में से करीब 40 CNG मॉडल हैं।