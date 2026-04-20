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हाइवे पर पार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ढाबों को भी गिराने की तैयारी, 60 दिन की डेडलाइन

Apr 20, 2026 06:29 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सफर को सेफ बनाने के लिए नैशनल हाइवेज पर हेवी और कमर्शियल वीइकल्स की पार्किंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय की है।

हाइवे पर पार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ढाबों को भी गिराने की तैयारी, 60 दिन की डेडलाइन

हाइवे पर होने वाले ऐक्सीडेंट्स में हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सफर को सेफ बनाने के लिए नैशनल हाइवेज पर हेवी और कमर्शियल वीइकल्स की पार्किंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि एक्सप्रेसवे और राजमार्ग 'खतरे के गलियारे' में नहीं बदलने चाहिए। हाल ही में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी हेवी या कमर्शियल वीइकल को नैशनल हाइवे के कैरिजवे या पेव्ड शोल्डर पर रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। यह हाइवे सेफ्टी के संबंध में हाल के समय में जारी किए गए सबसे सख्त निर्देशों में से एक है।

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डेजिग्नेटेड पार्किंग बे या ले-बाय में रुकने की अनुमति

इस रूल का एक एक्सेप्शन (अपवाज) यह है कि वाहनों को डेजिग्नेटेड पार्किंग बे या ले-बाय में रुकने की अनुमति होगी। इसका मतलब हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स और कमर्शियल ऑपरेटर्स को अब पूरी तरह से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड स्टॉपिंग जोन पर निर्भर रहना होगा। नियम को सख्ती से लागू करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कई अथॉरिटी को सौंपी गई है। इनमें Ministry of Road Transport and Highways, NHAI, राज्य पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल हैं।

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तय समय-सीमा के अंदर सभी लागू करना होगा पार्किंग बैन

सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय की है। इस तय समय-सीमा के अंदर सभी अधिकारियों को पार्किंग बैन लागू करना होगा और मॉनिटरिंग और पेनाल्टी की सिस्टम को ऑपरेशनल करना होगा। इन सबके अलावा, जिला मजिस्ट्रेटों को भी एक बेहद जरूरी काम सौंपा गया है। वे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (एसओपी) की देखरेख और इसे सेट करने के साथ-साथ हाइवेज पर पैट्रोलिंग और नियम का पालन सही से हो रहा है कि नहीं इसकी निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

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60 दिन के अंदर गिराए जाएंगे हाइवे किनारे बने ढाबे

हाइवेज पर ट्रकों की पार्किंग पर बैन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के अधिकार क्षेत्र में नए ढाबों या किसी भी प्रकार के कमर्शियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। मौजूदा स्ट्रक्चर्स के लिए निर्देश और भी सख्त हैं। सभी अनऑथराइज्ड ढाबों या होटल्स को 60 दिनों के अंदर ध्वस्त करना होगा। इस कदम का मकसद ध्यान भटकाने वाली चीजों, अनरेग्युलेटेड एंट्री पॉइंट और अनसेफ रोडसाइड ऐक्टिविटी को खत्म करना है, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाइवेज के पास प्रतिष्ठानों के लिए अप्रूवल नियमों को भी सख्त कर दिया है।इसमें निर्देश दिया गया है कि NHAI या PWD से अप्रूवल के बिना कोई भी लाइसेंस या अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी मौजूदा लाइसेंसों को 30 दिनों के अंदर रिव्यू करना होगा।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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