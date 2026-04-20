हाइवे पर पार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ढाबों को भी गिराने की तैयारी, 60 दिन की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सफर को सेफ बनाने के लिए नैशनल हाइवेज पर हेवी और कमर्शियल वीइकल्स की पार्किंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय की है।

हाइवे पर होने वाले ऐक्सीडेंट्स में हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सफर को सेफ बनाने के लिए नैशनल हाइवेज पर हेवी और कमर्शियल वीइकल्स की पार्किंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि एक्सप्रेसवे और राजमार्ग 'खतरे के गलियारे' में नहीं बदलने चाहिए। हाल ही में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी हेवी या कमर्शियल वीइकल को नैशनल हाइवे के कैरिजवे या पेव्ड शोल्डर पर रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। यह हाइवे सेफ्टी के संबंध में हाल के समय में जारी किए गए सबसे सख्त निर्देशों में से एक है।

डेजिग्नेटेड पार्किंग बे या ले-बाय में रुकने की अनुमति इस रूल का एक एक्सेप्शन (अपवाज) यह है कि वाहनों को डेजिग्नेटेड पार्किंग बे या ले-बाय में रुकने की अनुमति होगी। इसका मतलब हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स और कमर्शियल ऑपरेटर्स को अब पूरी तरह से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड स्टॉपिंग जोन पर निर्भर रहना होगा। नियम को सख्ती से लागू करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कई अथॉरिटी को सौंपी गई है। इनमें Ministry of Road Transport and Highways, NHAI, राज्य पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल हैं।

तय समय-सीमा के अंदर सभी लागू करना होगा पार्किंग बैन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय की है। इस तय समय-सीमा के अंदर सभी अधिकारियों को पार्किंग बैन लागू करना होगा और मॉनिटरिंग और पेनाल्टी की सिस्टम को ऑपरेशनल करना होगा। इन सबके अलावा, जिला मजिस्ट्रेटों को भी एक बेहद जरूरी काम सौंपा गया है। वे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (एसओपी) की देखरेख और इसे सेट करने के साथ-साथ हाइवेज पर पैट्रोलिंग और नियम का पालन सही से हो रहा है कि नहीं इसकी निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होंगे।