बड़ा फैसला! पूरे देश में जारी रहेगी E20 पेट्रोल की सप्लाई, खारिज हुई याचिका; जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

भारत में पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) की अनिवार्य बिक्री को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सरकार की इस पहल को क्लीन एनर्जी और एनर्जी सेफ्टी की दिशा में सही कदम बताया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है मामला?

एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि उपभोक्ताओं को E20 पेट्रोल के साथ-साथ बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए। सभी पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, ताकि ग्राहक सही जानकारी के आधार पर फ्यूल खरीद सकें। सरकार को एक देशव्यापी स्टडी करानी चाहिए कि क्या 20% इथेनॉल वाले फ्यूल से पुरानी गाड़ियों में इंजन को नुकसान हो रहा है या माइलेज पर असर पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिका में दावा किया गया कि 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां और कुछ BS6 मॉडल्स भी E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह कंपैटिबल नहीं हैं। इंजन में जंग लगना और फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इंजन खराब होने पर मरम्मत खर्च बढ़ रहा है और कई बार इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम भी रिजेक्ट कर देती हैं। अमेरिका और यूरोप में उपभोक्ताओं को अब भी इथेनॉल-फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलता है, लेकिन भारत में यह सुविधा नहीं दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार का यह कदम कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाने के मकसद से उठाया गया है। यह फैसला भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा और पर्यावरण लक्ष्यों के अनुरूप है। इसलिए, देशभर में E20 पेट्रोल का रोलआउट पहले की योजना के अनुसार जारी रहेगा।

इस फैसले का असर अब देशभर में धीरे-धीरे सिर्फ E20 पेट्रोल ही उपलब्ध होगा। सरकार मानती है कि यह कदम भारत को स्वच्छ फ्यूल ट्रांजिशन की ओर ले जाएगा। हालांकि, पुरानी गाड़ियों वाले उपभोक्ताओं के लिए यह चिंता का विषय बना रहेगा, क्योंकि इंजन डैमेज और माइलेज ड्रॉप जैसी शिकायतें पहले से ही सामने आ रही हैं।