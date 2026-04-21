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सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार ऑलराउंडर ने खरीदी नई रेंज रोवर, अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Apr 21, 2026 01:09 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के यंग ऑलराउंडर नितीश रेड्डी के सितारे इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। नितीश ने अपने गैरेज में चमचमाती 'रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी' (Range Rover Autobiography) खड़ी कर ली है।

सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार ऑलराउंडर ने खरीदी नई रेंज रोवर, अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के यंग ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के सितारे इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। बता दें कि आईपीएल 2026 में अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस से सबको दीवाना बनाने वाले 22 साल के इस खिलाड़ी ने खुद को एक बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया है। नितीश ने अपने गैरेज में चमचमाती 'रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी' (Range Rover Autobiography) खड़ी कर ली है। इस लग्जरी एसयूवी को खरीदकर नितीश अब सीधे उन बड़े सितारों की लीग में शामिल हो गए हैं जिनके पास ये कार है। इसमें संजय दत्त, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी और जाह्नवी कपूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आजकल नितीश के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वो अपनी फैमिली के साथ इस नई कार की चाबी लेते और उसे चलाते दिख रहे हैं। नितीश ने इस कार के लिए 'बटुमी गोल्ड' कलर चुना है जो देखने में एकदम रॉयल और हटकर लगता है। वैसे इस कार में ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन जैसे ऑप्शन भी आते हैं। खास बात ये है कि ये शॉपिंग उन्होंने तब की जब वो मैदान पर अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कोहराम मचा रहे हैं। हाल ही में CSK के खिलाफ उन्होंने जो टाइट बॉलिंग की थी उसकी वजह से हैदराबाद को जीत मिली।

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दमदार है कार का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो नितीश की इस नई कार में 4.4-लीटर का V8 इंजन दिया गया है। यह कार महज 4.6 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटा है। हालांकि, ये अभी पता नहीं चला है कि नितीश ने इसका पेट्रोल मॉडल लिया है या डीजल मॉडल को चुना है। कार के अंदर की बात करें तो ये किसी 5-स्टार होटल के कमरे जैसी है। इसकी सीटों में मसाज करने वाला फंक्शन है ताकि नितीश प्रैक्टिस और मैच के बाद आराम से रिलैक्स कर सकें।

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धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो कार के अंदर एक बड़ी टचस्क्रीन लगी है। साथ ही इसमें मेरिडियन के 29 स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम है जो कार को चलता-फिरता डीजे बना देता है। दूसरी ओर सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं। महज 22 साल की उम्र में नितीश ने जो मुकाम हासिल किया है, ये कार उसी मेहनत का नतीजा है। अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ये नई कार मैदान पर भी उनके लिए लकी साबित होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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