पंच, नेक्सन से ब्रेजा, वेन्यू तक; जानिए इन 10 SUVs में किसका कतना माइलेज? नंबर-4 वाली के आगे सभी फेल!

देश के अंदर SUV सेगमेंट की कारों की डिमांड बढ़ रही है। खासकर, अब छोटी SUVs या यूं कहा जाए की सब 4m SUVs, हैचबैक पर भारी पड़ने लगी हैं। लोगों को कम्फर्ट और स्पेस के हिसाब से SUVs ज्यादा पसंद आ रही हैं। कई SUVs की कीमत तो हैचबैक के बराबर ही होती है। SUVs की सेफ्टी रेटिंग हैचबैक की तुलना में बेहतर होती है। कुल मिलाकर लोगों के पास SUVs खरीदने के कई रीजन है।

फेस्टिव सीजन अब खत्म हो गया है, लेकिन अनुमान इस बात का है कि लोगों ने इस दौरान SUVs को जमकर खरीदा है। एक SUV की डिमांड में उसके माइलेज का भी अहम रोल होता है। हम यहां सब 4m SUVs के 10 मॉडल के माइलेज की डिटेल बता रहे हैं। यानी ये 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के साथ 1Kg CNG में कितने किलोमीटर का सफर तय करेंगी।

सब 4m SUVs के पेट्रोल, डीजल और CNG की माइलेज डिटेल सब 4m SUV पेट्रोल MT पेट्रोल AT CNG MT डीजल MT डीजल AT टाटा पंच 20 19 27 X X टाटा नेक्सन 17.5 17 24 23 23 मारुति ब्रेजा 17.38-19.89 19.8 25.51 X X मारुति फ्रोंक्स NA पेट्रोल 21.8, टर्बो पेट्रोल 21.5 NA पेट्रोल 22.89, टर्बो पेट्रोल 20.02 28.51 X X महिंद्रा XUV3XO TCMPFI 18.89, TGDI 20.1 TCMPFI 17.96, TGDI 18.2 X 20.6 X हुंडई वेन्यू NA पेट्रोल 17.5, टर्बो पेट्रोल 18 NA पेट्रोल X, टर्बो पेट्रोल 18 X 23 X हुंडई एक्सटर 19.4 19.2 27 X X किआ सोनेट NA पेट्रोल 17.5, टर्बो पेट्रोल 18 NA पेट्रोल X, टर्बो पेट्रोल 18-19 X 23 23 निसान मैग्नाइट NA पेट्रोल 19, टर्बो पेट्रोल 20 NA पेट्रोल 19, टर्बो पेट्रोल 17 X X X रेनो काइगर NA पेट्रोल 20, टर्बो पेट्रोल 20.5 NA पेट्रोल 19, टर्बो पेट्रोल 17 X X X माइलेज Kmpl Kmpl Kmkg Kmpl Kmpl

सबसे पहले बात करें टाटा पंच की तो इसके पेट्रोल MT का माइलेज 20 Kmpl, पेट्रोल AT का माइलेज 19 Kmpl और CNG MT का माइलेज 27 Kmkg है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल MT का माइलेज 17.5 Kmpl, पेट्रोल AT का माइलेज 17 Kmpl, CNG MT का माइलेज 24 Kmkg, डीजल MT का माइलेज 23 Kmpl और डीजल AT का माइलेज 23 Kmpl है। मारुति ब्रेजा के पेट्रोल MT का माइलेज 17.38 से 19.89 Kmpl, पेट्रोल AT का माइलेज 19.8 Kmpl और CNG MT का माइलेज 25.51 Kmkg है।

मारुति फ्रोंक्स के NA पेट्रोल MT का माइलेज 21.8 Kmpl, टर्बो पेट्रोल MT का माइलेज 21.5 Kmpl, NA पेट्रोल AT का माइलेज 22.89 Kmpl, टर्बो पेट्रोल AT का माइलेज 20.02 Kmpl और CNG MT का माइलेज 28.51 Kmkg है। महिंद्रा XUV3XO के TCMPFI पेट्रोल MT का माइलेज 18.89 Kmpl, TGDI MT का माइलेज 20.1 Kmpl, TCMPFI पेट्रोल AT का माइलेज 17.96 Kmpl, TGDI पेट्रोल AT का माइलेज 18.2 Kmpl और डीजल MT का माइलेज 20.6 Kmpl है।

हुंडई वेन्यू के NA पेट्रोल MT का माइलेज 17.5 Kmpl, टर्बो पेट्रोल MT का माइलेज 18 Kmpl, टर्बो पेट्रोल AT का माइलेज 18 Kmpl और डीजल MT का माइलेज 23 Kmkg है। हुंडई एक्सटर के पेट्रोल MT का माइलेज 19.4 Kmpl, पेट्रोल AT का माइलेज 19.2 Kmpl और CNG MT का माइलेज 27 Kmkg है। किआ सोनेट के NA पेट्रोल MT का माइलेज 17.5 Kmpl, टर्बो पेट्रोल का माइलेज 18 Kmpl, टर्बो पेट्रोल AT का माइलेज 18-19 Kmpl, डीजल MT का माइलेज 23 Kmpl और डीजल AT का माइलेज 23 Kmpl है।