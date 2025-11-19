Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Sub 4m SUV Sales Oct 2025 Nexon, Fronx, Punch, Sonet, XUV3XO, Brezza, Venue, check details
मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी, लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस, दूसरी पोजिशन पर बनाई जगह

मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी, लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस, दूसरी पोजिशन पर बनाई जगह

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में सब-4 मीटर SUV की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। इस रेस में टाटा नेक्सन नंबर-1 बन गई। वहीं, मारुति फ्रोंक्स ने टाटा पंच को पछाड़ते हुए नंबर-2 को पोजिशन हथिया ली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 11:02 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अक्टूबर 2025 में सब-4 मीटर SUV सेगमेंट ने धमाकेदार बिक्री दर्ज की है। इस महीने कुल 1,25,561 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 14.93% ज्यादा हैं। फेस्टिव सीजन नए मॉडल्स और लगातार बढ़ती डिमांड ने इस कैटेगिरी को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। सब-4 मीटर SUV में नेक्सन का जलवा और फ्रोंक्स ने टाटा पंच को पछाड़ते हुए नंबर-2 को पोजिशन हथिया ली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

चार्ट में सबसे ऊपर टाटा नेक्सन (Tata Nexon/EV समेत) रही। कंपनी ने इस महीने 22,083 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा है।

सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 – 4 मीटर) बिक्री – अक्टूबर 2025

क्रमसब-कॉम्पैक्ट SUV (3.8 – 4 मीटर)Oct-25Oct-24अंतरवृद्धि % (YoY)शेयर % (Oct 25)
1टाटा नेक्सन / EV22,08314,7597,32449.6217.59
2मारुति फ्रोंक्स17,00316,4195843.5613.54
3टाटा पंच / EV16,81015,7401,0706.8013.39
4किआ सोनेट12,7459,6993,04631.4110.15
5महिंद्रा XUV3XO12,2379,5622,67527.989.75
6मारुति ब्रेजा12,07216,565-4,493-27.129.61
7हुंडई वेन्यू11,73810,9018377.689.35
8हुंडई एक्सटर6,2947,127-833-11.695.01
9स्कोडा काइलाक5,07805,078-4.04
10टोयोटा टेजर4,5613,0921,46947.513.63
11निसान मैग्नाइट2,6153,119-504-16.162.08
12रेनो काइगर9481,053-105-9.970.76
13किया सायरोस7850785-0.63
14मारुति जिम्नी5921,211-619-51.110.47
कुलकुल बिक्री1,25,5611,09,24716,31414.93100.00

इसके बाद दूसरे नंबर पर मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) रही, जिसमें 17,003 यूनिट्स के साथ 3.56% की ग्रोथ हासिल की।

तीसरे नंबर पर टाटा पंच (Tata Punch) रही, जिसने अपनी EV लाइनअप के साथ कुल 16,810 यूनिट की सेल हासिल की, जो YoY 6.8% की बढ़त है।

सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 – 4 मीटर) MoM बिक्री – अक्टूबर 2025

क्रमसब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 – 4 मीटर)Oct-25Sep-25अंतरवृद्धि % (MoM)शेयर % (Sep 25)
1टाटा नेक्सन / EV22,08322,573-490-2.1720.93
2मारुति फ्रोंक्स17,00313,7673,23623.5112.76
3टाटा पंच / EV16,81015,8919195.7814.73
4किआ सोनेट12,7459,0203,72541.308.36
5महिंद्रा XUV3XO12,2379,0323,20535.488.37
6मारुति ब्रेजा12,07210,1731,89918.679.43
7हुंडई वेन्यू11,73811,4842542.2110.65
8हुंडई एक्सटर6,2945,64365111.545.23
9स्कोडा काइलाक5,0784,39868015.464.08
10टोयोटा टेजर4,5612,2972,26498.562.13
11निसान मैग्नाइट2,6151,65296358.291.53
12रेनो काइगर9481,166-218-18.701.08
13किया सायरोस78546532068.820.43
14मारुति जिम्नी592296296100.000.27
कुलकुल बिक्री1,25,5611,07,85717,70416.41100.00

चौथे नंबर पर किआ सोनेट (Kia Sonet) ने कमाल दिखाया। इसकी 12,745 यूनिट्स बिकीं, जो YoY 31% की उछाल है।

इसके ठीक पीछे महिंद्रा XUV3XO रही, जो महीने-दर-महीने लगातार पॉपुलर हो रही है। इस SUV ने 12,237 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 28% की YoY ग्रोथ थी।

इसके उलट मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) ने बड़ी गिरावट दर्ज की। SUV की बिक्री सिर्फ 12,072 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 27% की कमी है।

वहीं, हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) भी टॉप-10 में मजबूती से टिके हुए है। पिछले महीने इसकी बिक्री 11,738 यूनिट्स रही और इसने लगभग 8% की YoY ग्रोथ हासिल की।

हुंडई (Hyundai) की सबसे छोटी SUV एक्सटर (Exter) ने 6,294 यूनिट्स दर्ज कीं, जो इस बार 11.69% YoY गिरावट में रही।

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) ने इस सेगमेंट में नई कार है, लेकिन इसने 5,078 यूनिट्स सेल कर सबको चौंका दिया और अपनी मौजूदगी मजबूत की।

सबसे बड़ी हैरानी का कारण टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) रही, जिसकी बिक्री 4,561 यूनिट्स रही और यह शानदार 47.51% YoY ग्रोथ थी।

निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) ने 2,615 यूनिट्स की ग्रोथ हासिल की और रेनो काइगर (Renault Kiger) ने 948 यूनिट की बिक्री हासिल की।

किआ सायरोस (Kia Syros) ने पहले ही महीने में 785 यूनिट्स के साथ अच्छी एंट्री की, जबकि मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) का गिरता ग्राफ जारी है। इसने सिर्फ 592 यूनिट्स की बिक्री के साथ 51% की YoY गिरावट दर्ज की।

