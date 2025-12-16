कुंडली मार नंबर-1 पर बैठी टाटा की ये SUV, किसी और कार के बस का नहीं इसको टसकाना! फ्रोंक्स, ब्रेजा और वेन्यू भी फेल
नवंबर 2025 में सब-4 मीटर SUV सेगमेंट ने सालाना आधार पर शानदार मजबूती दिखाई है। टाटा नेक्सन और पंच ने सेगमेंट पर अपनी पकड़ और मजबूत की है, जबकि किआ सोनेट और XUV3XO जैसे मॉडल्स ने YoY ग्रोथ से सबको चौंकाया। आइए सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
भारत के सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट (3.8–4 मीटर) ने नवंबर 2025 में सालाना आधार पर मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि, महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली। इस सेगमेंट की कुल बिक्री नवंबर 2025 में 1,21,314 यूनिट रही, जो नवंबर 2024 की तुलना में 20.46% की शानदार बढ़त को दर्शाती है। वहीं, अगर अक्टूबर 2025 से तुलना करें तो बिक्री में 3.38% की गिरावट दर्ज की गई। इसकी बड़ी वजह त्योहारी सीजन के बाद डिमांड का सामान्य होना मानी जा रही है।
टाटा नेक्सन और पंच का जलवा बरकरार
टाटा मोटर्स ने एक बार फिर इस सेगमेंट में लीडरशिप पोजिशन बनाए रखी। टाटा नेक्सन और नेक्सन EV की कुल बिक्री नवंबर में 22,434 यूनिट रही। यह सालाना आधार पर 46.35% की जबरदस्त ग्रोथ है, जो ICE और EV दोनों वर्जन की मजबूत डिमांड को दिखाती है। महीने-दर-महीने आधार पर भी नेक्सन की बिक्री 1.59% बढ़ी, यानी मॉडल की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है।
वहीं, टाटा पंच और पंच EV ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा। नवंबर में इसकी 18,753 यूनिट बिकीं। यह 21.50% YoY ग्रोथ के साथ-साथ 11.56% MoM बढ़त भी दर्ज करने में सफल रही, जो इसे नवंबर के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल करता है।
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025 बिक्री
|नवंबर 2024 बिक्री
|अंतर (यूनिट)
|YoY ग्रोथ (%)
|मार्केट शेयर % (Nov-25)
|1
|टाटा नेक्सन / EV
|22,434
|15,329
|+7,105
|46.35%
|18.49%
|2
|टाटा पंच / EV
|18,753
|15,435
|+3,318
|21.50%
|15.46%
|3
|मारुति फ्रॉन्क्स
|15,058
|14,882
|+176
|1.18%
|12.41%
|4
|मारुति ब्रेज़ा
|13,947
|14,918
|-971
|-6.51%
|11.50%
|5
|किआ सोनेट
|12,051
|9,255
|+2,796
|30.21%
|9.93%
|6
|हुंडई वेन्यू
|11,645
|9,754
|+1,891
|19.39%
|9.60%
|7
|महिंद्रा XUV3XO
|10,601
|7,656
|+2,945
|38.47%
|8.74%
|8
|हुंडई एक्सटर
|5,705
|5,747
|-42
|-0.73%
|4.70%
|9
|स्कोडा काइलाक
|3,538
|0
|+3,538
|—
|2.92%
|10
|टोयोटा टैसर
|3,177
|3,620
|-443
|-12.24%
|2.62%
|11
|निसान मैग्नाइट
|1,908
|2,342
|-434
|-18.53%
|1.57%
|12
|रेनो काइगर
|1,151
|779
|+372
|47.75%
|0.95%
|13
|मारुति जिम्नी
|802
|988
|-186
|-18.83%
|0.66%
|14
|किआ साइरोस
|544
|0
|+544
|—
|0.45%
|—
|कुल बिक्री
|1,21,314
|1,00,705
|+20,609
|20.46%
|100%
मारुति और हुंडई में मिला-जुला रुझान
मारुति फ्रॉन्क्स की बिक्री नवंबर में 15,058 यूनिट रही। सालाना आधार पर इसमें मामूली 1.18% की बढ़त हुई, लेकिन अक्टूबर के मुकाबले बिक्री में 11.44% की तेज गिरावट दर्ज की गई।
मारुति ब्रेजा ने नवंबर में 13,947 यूनिट की बिक्री की। हालांकि इसमें सालाना आधार पर 6.51% की गिरावट रही, लेकिन अक्टूबर की तुलना में 15.53% की मजबूत रिकवरी देखने को मिली, जो डिमांड में वापसी का संकेत देती है।
हुंडई वेन्यू ने स्थिर प्रदर्शन करते हुए 11,645 यूनिट की बिक्री की। यह 19.39% YoY ग्रोथ के साथ अच्छी स्थिति में रही, जबकि MoM आधार पर इसमें सिर्फ 0.79% की हल्की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, हुंडई एक्सटर की बिक्री 5,705 यूनिट रही, जो अक्टूबर की तुलना में 9.36% कम रही।
सब-कॉम्पैक्ट SUV बिक्री (MoM एनालिसिस)
|रैंक
|सब-कॉम्पैक्ट SUV मॉडल
|नवंबर 2025
|अक्टूबर 2025
|अंतर (यूनिट)
|MoM ग्रोथ (%)
|मार्केट शेयर % (Oct-25)
|1
|टाटा नेक्सन / EV
|22,434
|22,083
|+351
|1.59%
|17.59%
|2
|टाटा पंच / EV
|18,753
|16,810
|+1,943
|11.56%
|13.39%
|3
|मारुति फ्रॉन्क्स
|15,058
|17,003
|-1,945
|-11.44%
|13.54%
|4
|मारुति ब्रेज़ा
|13,947
|12,072
|+1,875
|15.53%
|9.61%
|5
|किआ सोनेट
|12,051
|12,745
|-694
|-5.45%
|10.15%
|6
|हुंडई वेन्यू
|11,645
|11,738
|-93
|-0.79%
|9.35%
|7
|महिंद्रा XUV3XO
|10,601
|12,237
|-1,636
|-13.37%
|9.75%
|8
|हुंडई एक्सटर
|5,705
|6,294
|-589
|-9.36%
|5.01%
|9
|स्कोडा काइलाक
|3,538
|5,078
|-1,540
|-30.33%
|4.04%
|10
|टोयोटा टैसर
|3,177
|4,561
|-1,384
|-30.34%
|3.63%
|11
|निसान मैग्नाइट
|1,908
|2,615
|-707
|-27.04%
|2.08%
|12
|रेनो काइगर
|1,151
|948
|+203
|21.41%
|0.76%
|13
|मारुति जिम्नी
|802
|592
|+210
|35.47%
|0.47%
|14
|किआ साइरोस
|544
|785
|-241
|-30.70%
|0.63%
|—
|कुल बिक्री
|1,21,314
|1,25,561
|-4,247
|-3.38%
|100%
किआ सोनेट और XUV3XO की सालाना छलांग
किआ सोनेट नवंबर 2025 में सालाना आधार पर बड़े गेनर्स में शामिल रही। इसकी 12,051 यूनिट बिकीं, जो 30.21% YoY ग्रोथ को दर्शाती हैं। हालांकि, अक्टूबर के मुकाबले बिक्री में 5.45% की गिरावट आई। महिंद्रा XUV3XO ने भी सालाना आधार पर दमदार प्रदर्शन किया। नवंबर में इसकी 10,601 यूनिट बिकीं, जो 38.47% YoY ग्रोथ है। हालांकि, अक्टूबर के मजबूत आंकड़ों के बाद इसमें 13.37% MoM गिरावट देखने को मिली।
अन्य मॉडल्स का हाल
स्कोडा कायलाक की बिक्री 3,538 यूनिट रही। वहीं, किआ सायरॉस की 544 यूनिट सेल हुई। इसके अलावा टोयोटा टेजर की 3,177 यूनिट (YoY और MoM दोनों में गिरावट) सेल हुई। निसान मैग्नाइट की 1,908 यूनिट सेल हुई और इसने YoY आधार पर 18.53% गिरावट दर्ज की। रेनो काइगर ने 1,151 यूनिट की सेल हासिल की, लेकिन 47.75% YoY ग्रोथ के साथ सरप्राइज कर दिया। इसके अलावा मारुति जिम्नी ने 802 यूनिट की सेल हासिल की और बिक्री में उतार-चढ़ाव देखा।
