नेक्सन, ब्रेजा, फ्रोंक्स, सोनेट, वेन्यू समेत 13 SUVs ने इस मॉडल के सामने किया सरेंडर! एक को सिर्फ 59 ग्राहक मिले

पिछले मीहने यानी मार्च 2026 में जिन कारों के लिए ग्राहकों ने दिल खोलकर लाखों रुपए खर्च किए उसमें टाटा और मारुति के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा पंच ने किया। वहीं, टाटा नेक्सन दूसरे नंबर पर रही। जबकि, मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स ने अगली दो पोजीशन पर कब्जा जमाया।

देश के अंदर सब-फोर मीटर SUVs सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गया है। पिछले मीहने यानी मार्च 2026 में जिन कारों के लिए ग्राहकों ने दिल खोलकर लाखों रुपए खर्च किए उसमें टाटा और मारुति के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा पंच ने किया। वहीं, टाटा नेक्सन दूसरे नंबर पर रही। जबकि, मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स ने अगली दो पोजीशन पर कब्जा जमाया। टॉप-14 मॉडल की लिस्ट में किआ सिरोस सबसे पीछे रही। इसे सिर्फ 59 ग्राहक मिले। चौंकाने वाली बात ये भी है कि एक साल पहले मार्च 2025 में इसकी 5,015 यूनिट बिकी थीं। चलिए अब एक बार इस सेगमेंट के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

सब 4m SUV सेल्स (YoY) मार्च 2026 नं मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच/EV 20,977 17,714 3,263 18.42 17.09 2 टाटा नेक्सन/EV 19,810 16,366 3,444 21.04 16.14 3 मारुति ब्रेजा 16,130 16,546 -416 -2.51 13.14 4 मारुति फ्रोंक्स 15,540 13,669 1,871 13.69 12.66 5 किआ सोनेट 12,012 7,705 4,307 55.9 9.79 6 हुंडई वेन्यू 11,147 10,441 706 6.76 9.08 7 महिंद्रा XUV3XO/EV 9,199 7,055 2,144 30.39 7.5 8 हुंडई एक्सटर 6,478 5,901 577 9.78 5.28 9 स्कोडा काइलक 4,670 5,327 -657 -12.33 3.81 10 टोयोटा टैसर 2,815 3,468 -653 -18.83 2.29 11 निसान मैग्नाइट 2,033 2,484 -451 -18.16 1.66 12 रेनो काइगर 1,184 762 422 55.38 0.96 13 मारुति जिम्नी 656 261 395 151.34 0.53 14 किआ सिरोस 59 5,015 -4,956 -98.82 0.05 टोटल 1,22,710 1,12,714 9,996 8.87 100

सब 4m SUV सेगमेंट में YoY सेल्स की बात करें तो टाटा पंच/EV की मार्च 2026 में 20,977 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 17,714 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,263 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.42% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन/EV की मार्च 2026 में 19,810 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 16,366 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,444 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 21.04% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मार्च 2026 में 16,130 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 16,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 416 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.51% की डिग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 15,540 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 13,669 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,871 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.69% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मार्च 2026 में 12,012 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 7,705 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,307 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.9% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 10,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 706 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.76% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV3XO/EV की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 7,055 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,144 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 30.39% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,901 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 577 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की मार्च 2026 में 4,670 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,327 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 657 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.33% की डिग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की मार्च 2026 में 2,815 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 3,468 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 653 यूनिट कम बिकीं और इसे 18.83% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 2,033 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 2,484 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 451 यूनिट कम बिकीं और इसे 18.16% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की मार्च 2026 में 1,184 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 762 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 422 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.38% की ग्रोथ मिली।

मारुति जिम्नी की मार्च 2026 में 656 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 261 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 395 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 151.34% की ग्रोथ मिली। किआ सिरोस की मार्च 2026 में 59 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,015 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,956 यूनिट कम बिकीं और इसे 98.82% की डिग्रोथ मिली।

सब 4m SUV सेल्स (MoM) मार्च 2026 नं मॉडल मार्च 2026 फरवरी 2026 अंतर ग्रोथ % MoM मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच/EV 20,977 18,748 2,229 11.89 16.37 2 टाटा नेक्सन/EV 19,810 19,430 380 1.96 16.96 3 मारुति ब्रेजा 16,130 17,863 -1,733 -9.7 15.6 4 मारुति फ्रोंक्स 15,540 13,898 1,642 11.81 12.13 5 किआ सोनेट 12,012 9,750 2,262 23.2 8.51 6 हुंडई वेन्यू 11,147 10,494 653 6.22 9.16 7 महिंद्रा XUV3XO/EV 9,199 8,637 562 6.51 7.54 8 हुंडई एक्सटर 6,478 4,200 2,278 54.24 3.67 9 स्कोडा काइलक 4,670 4,532 138 3.05 3.96 10 टोयोटा टैसर 2,815 2,854 -39 -1.37 2.49 11 निसान मैग्नाइट 2,033 2,230 -197 -8.83 1.95 12 रेनो काइगर 1,184 701 483 68.9 0.61 13 मारुति जिम्नी 656 532 124 23.31 0.46 14 किआ सिरोस 59 662 -603 -91.09 0.58 टोटल 1,22,710 1,14,531 8,179 7.14 100

अब सब 4m SUV सेगमेंट में MoM सेल्स की बात करें तो टाटा पंच/EV की मार्च 2026 में 20,977 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 18,748 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,229 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.89% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन/EV की मार्च 2026 में 19,810 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 19,430 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 380 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.96% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मार्च 2026 में 16,130 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 17,863 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.7% की डिग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 15,540 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 13,898 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,642 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.81% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मार्च 2026 में 12,012 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 9,750 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.2% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 10,494 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 653 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.22% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV3XO/EV की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 8,637 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 562 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.51% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 4,200 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,278 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.24% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की मार्च 2026 में 4,670 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 4,532 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 138 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.05% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की मार्च 2026 में 2,815 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 2,854 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 39 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.37% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 2,033 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 2,230 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 197 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.83% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की मार्च 2026 में 1,184 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 701 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 483 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.9% की ग्रोथ मिली।