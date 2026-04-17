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नेक्सन, ब्रेजा, फ्रोंक्स, सोनेट, वेन्यू समेत 13 SUVs ने इस मॉडल के सामने किया सरेंडर! एक को सिर्फ 59 ग्राहक मिले

Apr 17, 2026 05:41 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले मीहने यानी मार्च 2026 में जिन कारों के लिए ग्राहकों ने दिल खोलकर लाखों रुपए खर्च किए उसमें टाटा और मारुति के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा पंच ने किया। वहीं, टाटा नेक्सन दूसरे नंबर पर रही। जबकि, मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स ने अगली दो पोजीशन पर कब्जा जमाया।

नेक्सन, ब्रेजा, फ्रोंक्स, सोनेट, वेन्यू समेत 13 SUVs ने इस मॉडल के सामने किया सरेंडर! एक को सिर्फ 59 ग्राहक मिले

देश के अंदर सब-फोर मीटर SUVs सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गया है। पिछले मीहने यानी मार्च 2026 में जिन कारों के लिए ग्राहकों ने दिल खोलकर लाखों रुपए खर्च किए उसमें टाटा और मारुति के मॉडल का दबदबा देखने को मिला। इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा पंच ने किया। वहीं, टाटा नेक्सन दूसरे नंबर पर रही। जबकि, मारुति की ब्रेजा और फ्रोंक्स ने अगली दो पोजीशन पर कब्जा जमाया। टॉप-14 मॉडल की लिस्ट में किआ सिरोस सबसे पीछे रही। इसे सिर्फ 59 ग्राहक मिले। चौंकाने वाली बात ये भी है कि एक साल पहले मार्च 2025 में इसकी 5,015 यूनिट बिकी थीं। चलिए अब एक बार इस सेगमेंट के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

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सब 4m SUV सेल्स (YoY) मार्च 2026
नंमॉडलमार्च 2026मार्च 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1टाटा पंच/EV20,97717,7143,26318.4217.09
2टाटा नेक्सन/EV19,81016,3663,44421.0416.14
3मारुति ब्रेजा16,13016,546-416-2.5113.14
4मारुति फ्रोंक्स15,54013,6691,87113.6912.66
5किआ सोनेट12,0127,7054,30755.99.79
6हुंडई वेन्यू11,14710,4417066.769.08
7महिंद्रा XUV3XO/EV9,1997,0552,14430.397.5
8हुंडई एक्सटर6,4785,9015779.785.28
9स्कोडा काइलक4,6705,327-657-12.333.81
10टोयोटा टैसर2,8153,468-653-18.832.29
11निसान मैग्नाइट2,0332,484-451-18.161.66
12रेनो काइगर1,18476242255.380.96
13मारुति जिम्नी656261395151.340.53
14किआ सिरोस595,015-4,956-98.820.05
टोटल1,22,7101,12,7149,9968.87100

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सब 4m SUV सेगमेंट में YoY सेल्स की बात करें तो टाटा पंच/EV की मार्च 2026 में 20,977 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 17,714 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,263 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.42% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन/EV की मार्च 2026 में 19,810 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 16,366 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,444 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 21.04% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मार्च 2026 में 16,130 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 16,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 416 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.51% की डिग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 15,540 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 13,669 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,871 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.69% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मार्च 2026 में 12,012 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 7,705 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,307 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.9% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 10,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 706 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.76% की ग्रोथ मिली।

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महिंद्रा XUV3XO/EV की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 7,055 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,144 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 30.39% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,901 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 577 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की मार्च 2026 में 4,670 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,327 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 657 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.33% की डिग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की मार्च 2026 में 2,815 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 3,468 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 653 यूनिट कम बिकीं और इसे 18.83% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 2,033 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 2,484 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 451 यूनिट कम बिकीं और इसे 18.16% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की मार्च 2026 में 1,184 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 762 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 422 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.38% की ग्रोथ मिली।

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मारुति जिम्नी की मार्च 2026 में 656 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 261 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 395 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 151.34% की ग्रोथ मिली। किआ सिरोस की मार्च 2026 में 59 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 5,015 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,956 यूनिट कम बिकीं और इसे 98.82% की डिग्रोथ मिली।

सब 4m SUV सेल्स (MoM) मार्च 2026
नंमॉडलमार्च 2026फरवरी 2026अंतरग्रोथ % MoMमार्केट शेयर %
1टाटा पंच/EV20,97718,7482,22911.8916.37
2टाटा नेक्सन/EV19,81019,4303801.9616.96
3मारुति ब्रेजा16,13017,863-1,733-9.715.6
4मारुति फ्रोंक्स15,54013,8981,64211.8112.13
5किआ सोनेट12,0129,7502,26223.28.51
6हुंडई वेन्यू11,14710,4946536.229.16
7महिंद्रा XUV3XO/EV9,1998,6375626.517.54
8हुंडई एक्सटर6,4784,2002,27854.243.67
9स्कोडा काइलक4,6704,5321383.053.96
10टोयोटा टैसर2,8152,854-39-1.372.49
11निसान मैग्नाइट2,0332,230-197-8.831.95
12रेनो काइगर1,18470148368.90.61
13मारुति जिम्नी65653212423.310.46
14किआ सिरोस59662-603-91.090.58
टोटल1,22,7101,14,5318,1797.14100

अब सब 4m SUV सेगमेंट में MoM सेल्स की बात करें तो टाटा पंच/EV की मार्च 2026 में 20,977 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 18,748 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,229 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.89% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन/EV की मार्च 2026 में 19,810 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 19,430 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 380 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.96% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मार्च 2026 में 16,130 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 17,863 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.7% की डिग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 15,540 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 13,898 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,642 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.81% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मार्च 2026 में 12,012 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 9,750 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.2% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 10,494 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 653 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.22% की ग्रोथ मिली।

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महिंद्रा XUV3XO/EV की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 8,637 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 562 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.51% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 4,200 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,278 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 54.24% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की मार्च 2026 में 4,670 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 4,532 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 138 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.05% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की मार्च 2026 में 2,815 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 2,854 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 39 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.37% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 2,033 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 2,230 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 197 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.83% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की मार्च 2026 में 1,184 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 701 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 483 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.9% की ग्रोथ मिली।

मारुति जिम्नी की मार्च 2026 में 656 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 532 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 124 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.31% की ग्रोथ मिली। किआ सिरोस की मार्च 2026 में 59 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2026 में इसकी 662 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 603 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 91.09% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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