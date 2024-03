लगभग 30% लोग खरीद रहे सिर्फ इस कंपनी की SUV, भारत में सबसे टॉप पर पहुंची कंपनी; मारुति, हुंडई और महिंद्रा देखती रह गईं

भारतीय ऑटो बाजार में सब 4-मीटर एसयूवी सेगमेंट की जबरदस्त डिमांड है। फरवरी 2024 में सब 4-मीटर एसयूवी की बिक्री में टाटा का नया कारनामा देखने को मिला। इस सेगमेंट में 29.29% हिस्सेदारी हासिल कर टाटा मोटर्स सबसे टॉप पर पहुंच गई है। फरवरी 2024 चार्ट में सब 4-मीटर एसयूवी की बिक्री कुल मिलाकर 1,12,110 यूनिट रही। इस चार्ट में टाटा सबसे ऊपर रही। आइए सब 4-मीटर एसयूवी सेगमेंट पर एक नजर डालते हैं।

सबसे टॉप पर टाटा मोटर्स भारत में इस समय कुल 13 सब 4-मीटर एसयूवी बेची जा रही हैं, जिसमें टाटा ने पिछले महीने 29.29% बाजार हिस्सेदारी के साथ 32,833 यूनिट्स की बिक्री की। इसके बाद मारुति सुजुकी ने 30,255 यूनिट बेचकर 26.7% की हिस्सेदारी हासिल की। महिंद्रा ने 20,143 की सेल कर 17.96% हिस्सेदारी और हुंडई ने 15,975 यूनिट बेचकर 14.25% की हिस्सेदारी हासिल की।किआ ने 9,102 यूनिट और निसान ने 2,755 की बिक्री की। इसके साथ ही 1,047 यूनिट की बिक्री कर रेनो ने 0.93% की बाजार हिस्सेदारी की।

टाटा पंच और पंच ईवी ने फरवरी 2023 में बेची गई 11,169 यूनिट्स की तुलना में 65.08% की वार्षिक वृद्धि के साथ 18,438 यूनिट की बिक्री की। जनवरी 2024 में बेची गई 17,978 यूनिट की तुलना में 2.56% MoM की वृद्धि हुई। दूसरे स्थान पर 15,765 यूनिट की बिक्री के साथ मारुति सुजुकी ब्रेजा है।

टाटा नेक्सन को पछाड़कर ब्रेजा सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4-मीटर एसयूवी (4 मीटर लंबाई) है। ब्रेज़ा को 3.02% MoM वृद्धि के साथ 0.15% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा और सब 4m SUV में इसकी हिस्सेदारी 14.06% रही। Tata Nexon और Nexon EV की कुल बिक्री 14,395 इकाई रही और सालाना आधार पर 3.46% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, 16.22% MoM की गिरावट आई, जिससे 2,787 इकाइयों MoM की हानि हुई।

सब 4 मीटर एसयूवी की बिक्री में नेक्सन की हिस्सेदारी 12.84% रही। चौथे स्थान पर मारुति फ्रोंक्स है, जिसकी पिछले महीने 14,168 यूनिट्स बिकीं। फ्रोंक्स ने 12.64% बाजार हिस्सेदारी के साथ 3.85% MoM वृद्धि दर्ज की। बोलेरो, सबसे अधिक बिकने वाली लैडर-फ्रेम RWD सब 4m "SUV" SUV है, जिसकी पिछले महीने 10,113 इकाइयाँ बिकीं। बोलेरो की संख्या में सालाना आधार पर 3.38% और MoM में 1.50% की वृद्धि देखी गई।

छठे स्थान पर 9,102 यूनिट्स की बिक्री के साथ किआ सोनेट है। जब एक साल पहले बेची गई 9,836 इकाइयों और एक महीने पहले बेची गई 11,530 इकाइयों की तुलना की गई, तो सॉनेट 7.46% सालाना गिरावट और 21.06% MoM गिरावट के साथ पूरी तरह से लाल रंग में गिर गया। हुंडई दो सब 4 मीटर एसयूवी पेशकश करती है। वेन्यू और एक्सटर की क्रमश: 8,393 और 7,582 यूनिट्स बिकीं।

वेन्यू और एक्सटर दोनों पूरी तरह से लाल रंग में गिर गए। वेन्यू में सालाना आधार पर 16.04% और MoM में 29.06% की गिरावट देखी गई, जबकि एक्सटर के लिए यह 7.86% MoM की गिरावट थी। महिंद्रा ने पिछले महीने 5,812 थार बेचीं और फरवरी 2024 में लाइफस्टाइल वाहन में #1 स्थान और सब 4 मीटर एसयूवी बिक्री में #9 स्थान हासिल किया। थार ने 16.15% सालाना वृद्धि और 4.08% MoM गिरावट दर्ज की।

पिछले महीने XUV300 को 4,218 खरीदार मिले। ऐसा लगता है कि वर्तमान मॉडल का उत्पादन बंद हो गया है और डीलरों ने स्टॉक नहीं होने पर ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। XUV300 में साल-दर-साल 10.74% की वृद्धि और 12.44% MoM की गिरावट देखी गई। अलायंस पार्टनर्स निसान और रेनॉल्ट ने पिछले महीने क्रमशः 2,755 मैग्नाइट और 1,047 किगर्स बेचीं।

जहां मैग्नाइट में सालाना आधार पर 26.14% की वृद्धि और 3.77% MoM की गिरावट देखी गई, वहीं Kiger में साल-दर-साल 41.90% की गिरावट और 39.6% MoM की बढ़त देखी गई। मारुति सुजुकी जिम्नी 322 इकाइयों की बिक्री के साथ सबसे कम बिकने वाली सब 4 मीटर एसयूवी बनी हुई है। हालाँकि, एक महीने पहले बेची गई 163 इकाइयों की तुलना में बिक्री 97.55% MoM वृद्धि के साथ लगभग दोगुनी हो गई।

In total, sub 4m SUV sales February 2024 charts accounted for 1,12,110 units. When compared to 83,284 units sold in February 2023 and 1,20,312 units sold in January 2024, there was a 34.61% YoY gain and 6.82% MoM decline.

कुल मिलाकर, फरवरी 2024 चार्ट में सब 4 मीटर एसयूवी की बिक्री 1,12,110 यूनिट थी। फरवरी 2023 में बेची गई 83,284 इकाइयों और जनवरी 2024 में बेची गई 1,20,312 इकाइयों की तुलना में, 34.61% सालाना लाभ और 6.82% MoM गिरावट थी।

