ब्रेजा हो या फ्रोंक्स, वेन्यू हो या सोनेट, इस SUV के सामने 14 मॉडल रहे फिडड्डी! ये पंच या काइलक नहीं

देश के ऑटो मार्केट में कई अलग-अलग SUV सेगमेंट हैं। इसमें जिस सेगमेंट की कारों की सबसे ज्यादा डिमांड हैं उसमें 3.8 से 4 मीटर के मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमतें लोगों के बजट में हैं। साथ ही, इसमें कई ऑप्शन भी शामिल हैं। फरवरी 2026 में इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया है।

देश के ऑटो मार्केट में कई अलग-अलग SUV सेगमेंट हैं। इसमें जिस सेगमेंट की कारों की सबसे ज्यादा डिमांड हैं उसमें 3.8 से 4 मीटर के मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमतें लोगों के बजट में हैं। साथ ही, इसमें कई ऑप्शन भी शामिल हैं। फरवरी 2026 में इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया है। GST 2.0 लागू होने के बाद नेक्सन की बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। ये 4-5 महीने से लगातार SUV सेक्शन को टॉप करने का काम कर रही है। सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेगमेंट की टॉप सेलिंग मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेल्स फरवरी 2026 नं मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 टाटा नेक्सन/EV 19,430 15,349 4,081 26.59 16.96 2 टाटा पंच/EV 18,748 14,559 4,189 28.77 16.37 3 मारुति ब्रेजा 17,863 15,392 2,471 16.05 15.6 4 मारुति फ्रोंक्स 13,898 21,461 -7,563 -35.24 12.13 5 हुंडई वेन्यू 10,494 10,125 369 3.64 9.16 6 किआ सोनेट 9,750 7,598 2,152 28.32 8.51 7 महिंद्रा XUV3XO/EV 8,637 7,861 776 9.87 7.54 8 स्कोडा काइलक 4,532 3,636 896 24.64 3.96 9 हुंडई एक्सटर 4,200 5,361 -1,161 -21.66 3.67 10 टोयोटा टैसर 2,854 3,604 -750 -20.81 2.49 11 निसान मैग्नाइट 2,230 2,328 -98 -4.21 1.95 12 रेनो काइगर 701 433 268 61.89 0.61 13 किआ सिरोस 662 5,425 -4,763 -87.8 0.58 14 मारुति जिम्नी 532 385 147 38.18 0.46 टोटल 1,14,531 1,13,517 1,014 0.89 100

सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की फरवरी 2026 में 19,430 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 15,349 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,081 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 26.59% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की फरवरी 2026 में 18,748 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 14,559 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,189 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.77% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की फरवरी 2026 में 17,863 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 15,392 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,471 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.05% की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की फरवरी 2026 में 13,898 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 21,461 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,563 यूनिट कम बिकीं और इसे 35.24% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की फरवरी 2026 में 10,494 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 10,125 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 369 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.64% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की फरवरी 2026 में 9,750 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 7,598 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,152 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.32% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV3XO की फरवरी 2026 में 8,637 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 7,861 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 776 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.87% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की फरवरी 2026 में 4,532 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,636 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 896 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.64% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की फरवरी 2026 में 4,200 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 5,361 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,161 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.66% की डिग्रोथ मिली।

टोयोटा टैसर की फरवरी 2026 में 2,854 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 750 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.81% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की फरवरी 2026 में 2,230 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 2,328 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 98 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.21% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की फरवरी 2026 में 701 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 433 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 268 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 61.89% की ग्रोथ मिली।