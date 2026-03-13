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ब्रेजा हो या फ्रोंक्स, वेन्यू हो या सोनेट, इस SUV के सामने 14 मॉडल रहे फिडड्डी! ये पंच या काइलक नहीं

Mar 13, 2026 09:30 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के ऑटो मार्केट में कई अलग-अलग SUV सेगमेंट हैं। इसमें जिस सेगमेंट की कारों की सबसे ज्यादा डिमांड हैं उसमें 3.8 से 4 मीटर के मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमतें लोगों के बजट में हैं। साथ ही, इसमें कई ऑप्शन भी शामिल हैं। फरवरी 2026 में इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया है।

ब्रेजा हो या फ्रोंक्स, वेन्यू हो या सोनेट, इस SUV के सामने 14 मॉडल रहे फिडड्डी! ये पंच या काइलक नहीं

देश के ऑटो मार्केट में कई अलग-अलग SUV सेगमेंट हैं। इसमें जिस सेगमेंट की कारों की सबसे ज्यादा डिमांड हैं उसमें 3.8 से 4 मीटर के मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमतें लोगों के बजट में हैं। साथ ही, इसमें कई ऑप्शन भी शामिल हैं। फरवरी 2026 में इस सेगमेंट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया है। GST 2.0 लागू होने के बाद नेक्सन की बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। ये 4-5 महीने से लगातार SUV सेक्शन को टॉप करने का काम कर रही है। सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेगमेंट की टॉप सेलिंग मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

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सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेल्स फरवरी 2026
नंमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1टाटा नेक्सन/EV19,43015,3494,08126.5916.96
2टाटा पंच/EV18,74814,5594,18928.7716.37
3मारुति ब्रेजा17,86315,3922,47116.0515.6
4मारुति फ्रोंक्स13,89821,461-7,563-35.2412.13
5हुंडई वेन्यू10,49410,1253693.649.16
6किआ सोनेट9,7507,5982,15228.328.51
7महिंद्रा XUV3XO/EV8,6377,8617769.877.54
8स्कोडा काइलक4,5323,63689624.643.96
9हुंडई एक्सटर4,2005,361-1,161-21.663.67
10टोयोटा टैसर2,8543,604-750-20.812.49
11निसान मैग्नाइट2,2302,328-98-4.211.95
12रेनो काइगर70143326861.890.61
13किआ सिरोस6625,425-4,763-87.80.58
14मारुति जिम्नी53238514738.180.46
टोटल1,14,5311,13,5171,0140.89100

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सब-कॉम्पैक्ट SUVs (3.8 से 4 मीटर) सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की फरवरी 2026 में 19,430 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 15,349 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,081 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 26.59% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की फरवरी 2026 में 18,748 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 14,559 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,189 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.77% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की फरवरी 2026 में 17,863 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 15,392 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,471 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.05% की ग्रोथ मिली।

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मारुति फ्रोंक्स की फरवरी 2026 में 13,898 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 21,461 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,563 यूनिट कम बिकीं और इसे 35.24% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की फरवरी 2026 में 10,494 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 10,125 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 369 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.64% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की फरवरी 2026 में 9,750 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 7,598 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,152 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.32% की ग्रोथ मिली।

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महिंद्रा XUV3XO की फरवरी 2026 में 8,637 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 7,861 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 776 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.87% की ग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की फरवरी 2026 में 4,532 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,636 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 896 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.64% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की फरवरी 2026 में 4,200 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 5,361 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,161 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.66% की डिग्रोथ मिली।

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टोयोटा टैसर की फरवरी 2026 में 2,854 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 750 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.81% की डिग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की फरवरी 2026 में 2,230 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 2,328 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 98 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.21% की डिग्रोथ मिली। रेनो काइगर की फरवरी 2026 में 701 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 433 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 268 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 61.89% की ग्रोथ मिली।

किआ सिरोस की फरवरी 2026 में 662 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 5,425 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,763 यूनिट कम बिकीं और इसे 87.8% की डिग्रोथ मिली। मारुति जिम्नी की फरवरी 2026 में 532 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 147 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.18% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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